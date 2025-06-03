深圳老字號酒樓8大｜福田羅湖早茶天花板／地鐵站直達／人均¥28起

深圳酒樓推介｜深圳飲茶平靚正｜深圳作為一個快速發展的城市，同時也保留了許多承載著歷史的老字號酒樓，這些酒樓都見證了深圳的變遷，以獨特的風味來吸引著一代又一代的食客。《香港01》好食玩飛記者為大家搜羅了8間深圳的必去老字號酒樓，每間都各有特色，有間人均更低至¥28，即看下文啦！



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深圳老字號酒樓｜【1】勝記酒家 —— 36年老字號／黑松露潤澤素鵝／套餐¥158起

勝記酒家是深圳知名的老字號粵菜館，自1989年創立以來，以其正宗的粵菜風味贏得了廣泛好評。它分為「勝記酒家・風味線」和「勝記酒家・精緻線」2個系列，提供多樣化的用餐選擇。酒家曾被評為「深圳老字號粵菜館」、「深圳雅致餐廳榜No.12」，並在美食評選中獲得殊榮，例如2025中國100奢華餐廳。

酒家的招牌菜有支竹羊腩煲、本港東星斑，更有網民推薦脆皮玻璃乳鴿、玫瑰油醋汁蒸黃魚、黑松露潤澤素鵝、白灼菜心、招牌龍蝦泡飯等。至於點心方面，在大眾點評上，經常推岀2人至6人餐，價錢¥158（約$172）起。

勝記酒家・風味綫（在大眾點評最具人氣）

地址：福田區紅岭中路1003號荔枝公園東側門南（國信証券大廈斜對面）

交通：深圳地鐵9號線紅岭站F岀口步行約240米



深圳老字號酒樓｜【2】丹桂軒 —— 豉汁鳳爪／蠔皇叉燒包／午市人均¥70起

「丹桂軒」以經典精緻的粵式點心和粵菜而聞名，點心種類繁多，成為許多當地人和遊客的飲茶、聚餐的首選。特色必點點心有豉汁鳳爪、剁椒金錢肚、芝士拉絲和牛撻、水晶蝦餃皇、九層塔醬蒸鳳爪、蠔皇叉燒包、土雞蛋蒸腸粉等。小炒方面，有涼瓜黃豆脆骨煲、石鍋蟹粉豆腐，午市點心人均約¥70至100（約$76至109）。

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丹桂軒（最近地鐵站）

地址：羅湖區火車站綜合大樓5B

交通：深圳地鐵羅湖站A1岀口步行約110米



深圳老字號酒樓｜【3】春滿園 —— 榴連酥／金沙紅米腸／¥99雙人餐

另一家深圳老字號粵菜酒樓「春滿園」，主打粵菜和下午茶點心，以穩定的出品和舒適的用餐環境受到歡迎。店家招牌菜有蝦餃皇（¥36.9／4粒）、鮮蝦燒賣皇（¥32.9／4粒）、金沙紅米腸（¥36.9）、榴連酥（¥28.9）、叉燒包（¥24.9／3件）等，大眾點評上更推岀¥99雙人餐，價錢尚算便宜。

春滿園（在大眾點評最具人氣）

地址：南山區南海大道2616號粵海大廈中座1-3樓

交通：深圳地鐵南油站C2岀口步行約190米



深圳老字號酒樓｜【4】福滿園大酒樓・粵菜・海鮮・茶點 —— 21年老字號／水晶雞／客家釀豆腐

「福滿園」提供傳統粵菜和點心，注重食材新鮮和烹飪技藝，已有21年歷史。招牌菜有水晶雞、海皇乾撈粉絲煲（¥48）、蔬菜汁鮑魚仔（¥38）、客家釀豆腐（¥32）等。而網民最推薦的點心有蝦餃皇（¥26.8／4粒）、豉汁蒸鳳爪（¥18.8）、紅棗糕（¥16.8／4件）等。

福滿園大酒樓・粵菜・海鮮・茶點

地址：福田區梅林路42號下梅林文體中心1號1樓

交通：深圳地鐵9號線下梅林D岀口步行約610米



深圳老字號酒樓｜【5】新梅園 —— 20年歷史／每籠最平¥5.8起

新梅園在龍華地區已有20年歷史，是此區的知名老店。點心套餐人均約¥60便可吃飽，被譽為深圳性價比最高的茶樓之一。在大眾點評或美團上，甚至有低至人均¥28的團購套餐，包含多款小炒和點心。例如豉汁蒸鳳爪，軟糯細膩、鹹淡適中；紅米腸，晶瑩剔透、香脆可口。最便宜的每籠約¥5.8起，最貴的也僅約¥21.8。

新梅園

地址：龍華區和平東路66號

交通：深圳地鐵4號線清湖站步行約270米



深圳老字號酒樓｜【6】潮江春 —— 扎根36年／李嘉誠曾到訪／潮州滷水拼盤

潮江春集團創建於1989年，在深圳已扎根36年，是深圳首屈一指的高檔大型酒樓，接待過不少知名人士，例如古巴總統卡斯特羅、中國總理李鵬及商界知名人士李嘉誠等。招牌菜色有鮮蝦肉網絲春卷、脆皮蝦沙律、潮州滷水拼盤、蠔皇翡翠百靈菇、鮑汁花菇扣鵝掌、蒜茸開邊蒸龍蝦、錦繡金豬全體、上湯牛油焗龍蝦等。價格方面，會比較貴，人均¥123（約$134）起。

潮江春（在大眾點評最具人氣）

地址：福田區深南大道6035號深航國際酒店3-4樓

交通：深圳地鐵1號線竹子林站A岀口步行約550米



深圳老字號酒樓｜【7】悅景酒家 —— 早茶天花板／多達40款點心／人均低至¥28

「悅景酒家」被不少深圳人譽為「早茶天花板」，提供多達40款點心和菜品。曾獲得「黑珍珠餐廳」殊榮，福田店更在2021年度「橄欖中國·餐廳大獎」中被評選為年度餐廳之一。被譽為人氣No.1的菜色是原創現炸大油條配農家黃豆漿，油條酥脆且不油膩，而豆漿非常清甜！

此次，水晶蝦餃皇皮薄餡多，蝦肉鮮甜彈牙，以及陳皮牛肉腸的陳皮的香氣非常濃厚，味道獨特！透過大眾點評上購買團購套餐，例如¥168（約$183）的「超值4至6人套餐」，人均可低至¥28（約$30）。

悅景酒家（在大眾點評最具人氣）

地址：福田區福華一路117號華安保險大廈3樓

交通：深圳地鐵購物公園站H岀口步行約430米



深圳老字號酒樓｜【8】鳳凰樓 —— 36年歷史／多款高質茶葉／水晶鮮露筍蒸蝦餃

深圳老字號酒樓「鳳凰樓」創立於1989年，是深圳著名的粵菜茶樓，以正宗的粵式點心和高品質服務而聞名。所有點心均由資深廚師現場手工製作，並提供多款高質特級茶葉，例如普洱、鐵觀音等。廣受好評的招牌菜色有水晶鮮露筍蒸蝦餃、XO醬蒸鳳爪、妙香沙嗲金錢肚、生煎包等。水晶鮮露筍蒸蝦餃內有鮮甜多汁的蝦肉，是必試之選！而妙香沙嗲金錢肚大塊入味，底部鋪有香芋，口感軟糯！人均消費約為¥100至150（約$108至163）。

鳳凰樓（總店）

地址：光明區光翠路光明廣場1-2樓

交通：深圳地鐵6號線光明大街站A岀口步行約620米



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