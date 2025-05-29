深圳鐵板燒6推介｜抵食放題！南非龍蝦＋M7牛　一間115樓高空靚景

深圳鐵板燒｜深圳高級餐廳｜深圳的鐵板燒市場在近年來發展迅速，不僅有傳統的日式鐵板燒，當中師傅更會融合不同菜色，甚至提供高空景色的特色店鋪。《香港01》好食玩飛記者為大家精選了6間深圳高質鐵板燒，每間都有特色，有間價錢更低至$150！即看下文啦！



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深圳鐵板燒推介｜【1】瀧悦鐵板燒料理 —— $150起！有榻榻米房／原隻海虎蝦

位於溫德姆至尊酒店內的「瀧悦鐵板燒料理」，為食客提供高級的鐵板燒料理體驗，廚師在鐵板現場烹調，展現精湛技藝，同時注重食材的原汁原味。餐廳設有鐵板房、榻榻米房，環境夠大！「午市商務鐵板燒單人餐」包括原隻海虎蝦、鐵板三文魚、鐵板雞扒、鐵板炒飯、茶碗蒸蛋、時令沙律、鮮蛤昆布清湯、時令甜品，都只是¥138（約$150）！

瀧悦鐵板燒料理

地址：福田區彩田路温德姆至尊酒店3樓

交通：深圳地鐵10號線崗廈站D岀口步行約50米



深圳鐵板燒推介｜【2】一目RIN —— 東京主廚主理／澳洲A5和牛西冷

「一目RIN」位於深圳文華東方酒店77層，讓客人在品嚐美食的同時，能盡享180°甚至更廣闊的深圳城景，特別是傍晚時分入座，更能欣賞到日落美景。餐廳的主理人是來自日本東京的主廚Hoshina，擁有25年的烹飪經驗，曾在上海、廣州、東京、橫濱、布拉格等多個地區的高級酒店及日料餐廳工作。

餐廳設有3間不同風格的專屬包房，分別以「金、木、土」為主題，而「土」房間設計風格與安藤忠雄相似，非常受歡迎！單人鐵板套餐價錢為¥588（約$640），包括生蠔、海膽、金槍魚赤身、澳洲A5和牛西冷等，澳洲A5和牛西冷的肉質紋路分明、油脂豐富，經過鐵板炙烤後變得柔嫩絲滑，搭配山葵、炸蒜片、焗蒜頭或柚子胡椒，味道極佳！

一目RIN

地址：福田區皇崗路5001號深業上城A棟（深圳文華東方酒店77樓）

交通：深圳地鐵10號線冬瓜岭站步行約400米



深圳鐵板燒推介｜【3】大漁鐵板燒 —— 鐵板燒放題人均$234起／啤酒任飲

「大漁鐵板燒」是深圳較為知名的鐵板燒連鎖店，部分分店提供鐵板燒放題（自助餐），性價比高、食物種類豐富！鐵板燒放題包含了海鮮、羊扒、牛扒、刺身、烤榴槤、甜品等多種選擇，而最受歡迎的海鮮有烤生蠔、活鮑魚、帶子等，部分分店還包含手打飲品和日本啤酒任飲！星期一至五的雙人鐵板燒放題價錢為¥430（約$468），人均¥215（約$234）；而星期六、日的雙人鐵板燒放題價錢為¥448（約$488），人均¥224（約$244）。

大漁鐵板燒（在大眾點評上最具人氣）

地址：南山區文心五路保利文化廣場A區3樓

交通：深圳地鐵后海站E2岀口步行約260米



深圳鐵板燒推介｜【4】田舍家 INAKAYA・雲端鐵板懷石料理 —— 俯瞰深圳景色／招牌菜澳洲M5牛

位於平安金融中心115樓的「田舍家 INAKAYA」，可俯瞰整個深圳景色，餐廳有專屬電梯，設計高貴，適合情侶約會和生日聚會！招牌菜色是澳洲M5牛，不少網民稱讚肉汁鮮嫩、口感有嚼勁！餐廳的套餐一般包含沙律、刺身、主食肉類、甜點等。而「午市鐵板牛肉薄燒套餐」僅是¥268（約$292）。

田舍家 INAKAYA・雲端鐵板懷石料理

地址：福田區福田街道益田路5033號

交通：深圳地鐵購物公園站D岀口步行約160米



深圳鐵板燒推介｜【5】岩鹽日本料理 —— 南非活龍蝦／法式煎鵝肝／人均$255起

「岩鹽日本料理」主打日式鐵板料理，提供多款海鮮和肉類，經常推岀套餐優惠，性價比高！「鐵板午市雙人餐」價錢¥468（約$509），人均¥234（約$255）包括南非活龍蝦、法式煎鵝肝、吉列生蠔、炒飯等，非常豐富！

岩鹽日本料理（在大眾點評上最具人氣）

地址：寶安區寶華路壹方城L1層J002層KAILAS 2樓

交通：深圳地鐵1／5號線寶安中心站F岀口步行約200米



深圳鐵板燒推介｜【6】觀璟高空鐵板燒 —— 高空景觀／M7雪花牛／澳洲鮑魚

「觀璟高空鐵板燒」最主要的特色在於高空景觀，大部分分店的選址都在高樓層，例如福田區安聯大廈36樓、金中環商務大廈41樓等。餐廳的4人鐵板燒價錢為¥2688（約$2925），人均¥672（約$731），套餐包括澳洲鮑魚、銀鱈魚、M7雪花牛等。

觀璟高空鐵板燒

地址：福田區金田路安聯大廈內B區36樓B01-C

交通：深圳地鐵4號線市民中心站B岀口步行約250米



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