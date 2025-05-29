WeChat Pay HK｜4大端午節優惠！高鐵滿$30減$29+美團¥150優惠券

端午節假期將至，不少港人也會趁機北上吃喝玩樂。WeChat Pay HK獨家推出端午節4大優惠，用戶可在WeChat裡的港幣錢包免費領取各大熱門平台的優惠券，包括HopeGoo、美團、京東、拼多多及永輝超市，優惠總值超過$300，啱晒大家假日北上時用港幣消費！即睇領取教學及優惠詳情！



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今次WeChat Pay HK獨家優惠覆蓋甚廣，當中包括同程旗下旅遊平台HopeGoo、美食玩樂團購券平台美團、電商平台京東及拼多多，以及港人熟悉的永輝超市！以下會提供優惠領取方法，以及如何在內地以港幣畀錢教學，以便大家趁住端午節假日北上吃喝玩樂！

WeChat Pay HK 港幣付款4大獨家優惠

WeChat Pay HK獨家優惠【1】HopeGoo——高鐵車票滿$30減$29；國際機票滿$199減$50

現時坐高鐵去旅行非常方便，很多內地城市都可一程車直達。而這次WeChat Pay HK就有推出HopeGoo高鐵車票獨家優惠，即日起至5月31日，買高鐵車票滿$30即減$29。

此外，由即日至6月30日，還可領取機票優惠，只要買國際機票滿$199即減$50，而且用戶可多次領取，兼不限出發日期！

領取方法：

進入WeChat＞右下角「我」＞支付與服務＞機票火車票＞進入HopeGoo小程序免費領取



優惠一：中國高鐵滿$30減$29新客優惠券（一張）

＊須前往HopeGoo小程序兌換使用，及每張優惠券最多可領取1次。

優惠二：國際機票滿$199減$50（可多次領取）

＊須前往HopeGoo小程序兌換使用，及限於每7次兌換1次，出發日期則不限。



WeChat Pay HK獨家優惠【2】美團——高達¥150團購優惠 餐廳、按摩店都用得

北上吃喝玩樂都一定會用到美團，而WeChat Pay HK這次亦有多張優惠券，總值高達¥150。成功領取優惠券後，系統不但會根據消費門檻自動扣減費用，消費折上折，還會將交易轉為港幣結算，全程$0手續費！

領取方法：

進入WeChat＞右下角「我」＞支付與服務＞內地遊頁面內免費領取。



美團團購優惠：

美食團購：

• 滿¥888減¥18

• 滿¥788減¥16

• 滿¥688減¥15

• 滿¥588減¥11

• 滿¥388減¥10

• 滿¥228減¥7

• 滿¥138減¥6

• 滿¥88減¥3

• 滿¥38減¥1.5

• 滿¥10減¥0.5



其他類別：

• 按摩、洗浴、K歌滿¥69減¥8

• 攝影寫真滿¥49減¥5

• 攝影寫真滿¥89減¥10

• 家政清洗&洗衣洗鞋滿¥35減¥4

• 家政保潔滿¥39減¥5

• 家庭服務滿¥49減¥3

• 玩樂、變美滿¥49減¥2

• 玩樂、變美滿¥88減¥6

• 玩樂、變美滿¥109減¥7

• 玩樂、變美滿¥169減¥10



WeChat Pay HK獨家優惠【3】拼多多及京東——拼多多滿$50減$3；京東滿$100減$5

如果是喜歡用拼多多及京東網購日用品的朋友，這次兩大平台的專屬優惠券就切勿錯過！用戶只要在WeChat簽到或是使用指定付款方式消費，就可獲得WePoints積分並以積分換領拼多多及京東購物優惠券！

領取方法：

• 進入WeChat＞右下角「我」＞支付與服務＞WePoints積分頁面免費簽到領取當日積分。



• 透過指定付款方式消費，包括港幣餘額／銀行賬戶／中銀（香港）信用卡／AEON信用卡／銀聯信用卡，每消費$1可獲取1WePoints積分。



拼多多及京東購物優惠：

• 可用1,500WePoints積分換領「拼多多專屬滿$50減$3」電子現金券，可在拼多多app或拼多多小程式使用。



• 可用2,000WePoints積分換領「京東購物專屬滿$100減$5」電子現金券，可在京東app或京東小程式使用。



WeChat Pay HK獨家優惠【4】永輝超市——人人可領$30內地消費連環賞；$38新用戶額外賞

永輝超市在深圳有多間分店，不但鄰近各大口岸，而且價廉物美，幾乎是港人北上必逛的超市。而這次WeChat Pay HK亦有總值$68的永輝超市優惠券，包括人人可領的$30內地消費連環賞，以及$38 WeChat Pay HK新用戶額外賞。

領取方法：

以微信／WeChat掃瞄超市內的推廣二維碼即可。



WeChat Pay HK除了可以領取獨家優惠外，其實還有不少好處。時至今日，雖然仍有不少人分不清WeChat Pay HK（港幣錢包）及微信支付（人民幣錢包）的分別，甚至不知道為甚麼回到內地還要特意轉用港幣而不直接使用人民幣，令不少福利白白流失！等小編話你知3大原因為甚麼回內地用WeChat Pay HK港幣畀錢更著數！

WeChat Pay HK港幣錢包著數【1】香港信用卡消費 完全0手續費

如果使用微信支付（人民幣錢包）以香港信用卡作為支付方式，交易金額一旦超過¥200或以上，就要付上額外3%的手續費。但切換成WeChat Pay HK （港幣錢包），即使使用香港信用卡付款，無論消費多少錢都不用手續費！

WeChat Pay HK港幣錢包著數【2】香港銀行戶口都用得！

就算不使用香港信用卡，改用銀行直接扣款，微信支付（人民幣錢包）亦只支援內地銀行戶口，而WeChat Pay HK（港幣錢包）則可以直接使用香港銀行戶口扣款，亦無需額外手續費！

WeChat Pay HK港幣錢包著數【3】香港周圍都可以增值！

另外，遇上餘額不足時，如使用微信支付（人民幣錢包），就需事先匯款到內地銀行才能增值，反之使用WeChat Pay HK（港幣錢包），可透過FPS或者香港7-Eleven、OK便利店，或是麥當勞就可提前充值，且均不用手續費。

WeChat 錢包切換方法

想轉用WeChat Pay HK十分簡單，因為WeChat Pay HK和微信支付都是在同一個手機應用程式（WeChat）內。如果之前一直使用微信支付的話，其實只要簡單3步便可切換到WeChat Pay HK港幣錢包。

1. 進入WeChat＞我＞支付與服務＞錢包顯示 ¥

2. 點擊右上角三點＞切換錢包地區

3. 點擊香港（中國） 即可



如果沒有「切換地區」這個選項，可先在WeChat搜尋「WeChat Pay HK好生活」公眾號，點擊「便捷入口」，點選「自助開通香港錢包」。透過驗證香港手機號碼／香港發行的信用卡／香港銀行賬戶／香港身份證，即可開通WeChat Pay HK。

透過驗證香港手機號碼／香港發行的信用卡／香港銀行賬戶／香港身份證，即可開通WeChat Pay HK。（WeChat 手機畫面截圖）

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