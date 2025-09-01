深圳新商場23間｜最大萬象匯11月底開幕！大悅城/京東MALL/大可山

深圳新商場2025｜去深圳玩，行最新大型商場最舒服！深圳由去年起，一直有新商場陸續開業，如天河城南館、坂田萬科廣場、寶安華強廣場和仟里食家等大型商場，而在今年2025年也繼續有大型新商場接踵而來，如K11 ECOAST、深圳大悦城、羅湖益田假日廣場等，都是值得留意的商業項目，日後香港人北上行街有更多選擇！下文整理23間深圳新商場消息，經常北上玩樂的朋友留意啦！



深圳新商場【1】深圳懷德萬象匯——深圳最大萬象匯

深圳懷德萬象匯是由懷德股份與華潤萬象生活聯手打造，預計於11月底正式開幕！佔地面積達18萬平方米，分為AB兩座建築，地上5層、地下2層，共7層。L2層和L3層都能連接AB兩館，是深圳目前面積最大的萬象匯。商場內還有一個逾5千平方米的屋頂花園，以粉色風鈴木營造浪漫氛圍。據官方微信公眾號顯示，商場更將引入超過400個品牌，包括近100間特色餐廳，如深圳老字號「潮八珍橄欖雞煲」、貴州人氣茶飲「去茶山」、休閒西餐「JOETYLER」等。

+ 1

懷德萬象匯

地址：深圳寶安福永大道與懷德南路交匯處

預計開業時間：2025年11月底開業

交通：深圳地鐵12號線懷德站C出口



深圳新商場【2】深圳大悦城——主打年輕市場 設頂樓花園營造小夜市氣氛

深圳大悅城將於7月12日開幕！商場位於在寶安新安街道，距離各大口岸約30分鐘車程，並設於地鐵站上蓋。大悅城面積約25萬平方米，主打年輕市場，主題區域包括集結潮流品牌的「25青年時區」；設巨型打卡裝置、市集、展覽的「十字街」；以及擁有雨林景色及餐廳的頂樓花園「星廚花園」，致力營造深圳小夜市的氣氛。

此外，商場亦引入好玩的「Partyday運動超樂場」全國最新旗艦店、卡啦OK「星聚會」、人氣書店「覔」、堪稱寵物界的山姆超市「寵胖胖」以及室內網球場「Grander Tennis全越網球」等娛樂場所。值得一提，寰映影城的首個雙巨幕戲院「寰映影城IMAX」亦在這裡，相信開業後將會成為不少年輕人的新玩樂熱點。

深圳大悦城

地址：深圳寶安區大悦城

預計開業時間：2025年7月12日已開業

交通：地鐵5號線靈芝站直達



深圳新商場【3】大可山——No.1 溫泉品牌湯崎主理 鄰近深圳灣口岸

位於寶安區的大型新商場大可山預料將於今年開幕，商場由舊有的新安香繽廣場升級改造而成，並由深圳人氣No.1溫泉品牌「湯崎」的團隊主理。新商場大可山以營造「城市微度假」的生活方式為理念，其一大特色是商場的三樓，有全層且24小時營業的深圳人氣No.1 溫泉品牌「湯崎」的全新分店。此外，新商場鄰近深圳地鐵12號線的新安公園站，從深圳灣口岸乘車約20分鐘車程就可直達，非常方便港人前往。

大可山

地址：深圳市寶安區新安街道新安湖社區建安一路80號

預計開業時間：2025年內

交通：深圳地鐵12號線新安公園站步行6分鐘



深圳新商場【4】茂業天地——羅湖口岸步行約5分鐘直達

深圳新商場「茂業天地」將進駐大中華環球金融中心，商場位於深圳羅湖人民南路，集餐飲、購物、休閒娛樂於一身。大家只要從羅湖口岸過關，步行約5分鐘便可到達，對港人而言非常方便。而商場B1層更連接深圳地鐵1號線的羅湖站及9號線的人民南站，由香港市區前往，大約只需30分鐘。

「茂業天地」由主打高中檔百貨及購物中心的茂業集團打造，集團在華南、華東、西南、華北及東北5大區域經營近60個門市，而大中華環球金融中心將會是集團旗下第68家百貨門店。除了購物中心外，商場外更設有長約140米的商業街區，以及五星級萬豪酒店羅湖首店。

茂業天地

地址︰深圳羅湖區人民南路1008號大中華環球金融中心

預計開業時間：2025年內

交通：羅湖站E2出口直達



深圳新商場【5】華發冰雪世界——深圳最大室內滑雪場

深圳最大室內滑雪場「前海·華髮冰雪世界」預計將於今年11月開業！「前海·華發冰雪世界」位於深圳前海灣中心地段，鄰近深圳國際會展中心，從深圳灣口岸搭地鐵前往，車程約1小時。商場將以冰雪作為主題打造室內滑雪場、餐廳、娛樂空間等等。

值得一提，「前海·華髮冰雪世界」將建造一個約10萬平方米的冰雪中心，涵蓋約8萬平方米全球規模最大的室內冰雪滑雪場，其中平台至到緩衝區的落差約83米，還會興建一條長達441公尺、國內最長的滑雪單道。相信開業之後，夏天又多一個好玩滑雪好去處！

華法冰雪世界

地址：深圳市寶安區沙井街道和一社區沙井南環路555號

預計開業時間：2025年11月開業

交通方法：會展城站C 出口步行約13分鐘。



深圳新商場【6】深圳自由里Neighbors——三面環海的商業空間

深圳自由里Neighbors是由新璽與華潤萬像生活塑造的全新濱海商業區，以自由里三面環海的優勢，圍繞「Neighbors蛇口生活」為理念，建立一個浪漫、獨特的開放式購物空間。

深圳自由里Neighbors（小紅書@hiauhong深圳版）

深圳自由里Neighbors

預計開業時間：2025年

地址：深圳南山區



深圳新商場【7】深圳灣文化廣場——自然景觀與城市空間融合的商業區

位於深圳南山區前海中心的大型深圳灣文化廣場，為深圳「新十大文化設施」之一。廣場旨在實現自然景觀與城市空間融合的商業區。這裡有兩大主要展館，包括深圳創意設計館和科學生活館，並在當中加入大量自然元素，以建造一個城市中的綠洲為目標。

深圳灣文化廣場

預計開業時間：2025年

地址：深圳南山區前海中心



深圳新商場【8】深圳書城灣區城——文化＋休閒一體化的服務中心

深圳書城灣區城坐落於寶安中心區，是首個臨海的書城。書城總建築面積約13.1萬平方米，連同地下層共四層。建築參考了「天圓地方」的造型設計，從高空俯瞰就像兩隻眼睛，因此也被稱作「灣區之眼」。城內具備各種多功能設施，除了可借閱圖書之外，還有文化、餐飲、娛樂等公共設施，為市民提供文化、休閒一體化的服務中心。

深圳書城灣區城

預計開業時間：2025年

地址：深圳寶安中心區

交通：地鐵5號線寶華地鐵站



深圳新商場【9】坪山萬象城——深圳第3座萬象城

繼羅湖的深圳萬象城、南山的深圳灣萬象城後，深圳第3座萬象城——坪山萬象預計明年建成，將成為集購物、娛樂、餐飲、文化和社交於一體的城市綜合體，透過「碧水伴山行 萬像一城景」的設計理念，打造東部消費旗艦店。

深圳第3座萬象城預計2025年建成。（深圳發布微信公眾號圖片）

坪山萬象城

預計開業時間：2025年8月

地址：深圳坪山街道中心公園東區

交通：地鐵14號線坪山廣場站或坪山中心站



深圳新商場【10】深圳京東MALL——面積逾3萬平方米

深圳首家京東Mall已於5月31日在南山海雅繽紛廣場開業！大家只要從地鐵9號線南山書城站A出口便可直達。商場樓高6層、佔地面積逾3萬平方米，擁有超過200個全球知名品牌以及逾20萬款商品，除了最新款的電子產品，還有一系列家具任君選擇。

此外，京東Mall還設有30個主題體驗區，可試玩VR遊戲、平衡車、卡丁車、美食廚房、咖啡工作坊等沉浸式主題設施。而即日至6月18日期間，京東Mall還有開幕優惠，最高可享6折！

地址：山區粵海街道海珠社區南海大道2746號（南山海雅繽紛廣場）

交通：深圳地鐵9號線南山書城站A或B出口直達



深圳新商場【11】太子灣花園城——VILLA街區已開幕！米芝蓮1星東北菜

深圳太子灣花園城VILLA街區是「太子灣花園城」其中率先登場的街區，將於5月30日正式開幕！總面積約115萬呎，以「山海城」為靈感，將建築、自然環境和海岸線融為一體。整個街區由8棟純白色的獨立建築物構成，每棟都不超過3層，還有大面積的玻璃幕牆，空間感和採光度十足！當中還有時尚潮流、藝術、運動及美食的店舖，包括全球首間獲米芝蓮一星的東北菜「止觀小館」、獲黑珍珠2鑽的傳統川菜「有雲」等等。

+ 5

太子灣招商花園城

地址：深圳南山區南海大道88號

交通：地鐵2號線蛇口港站／12號線太子灣站



深圳新商場【12】PA MALL——米芝蓮、黑珍珠餐廳聚集地

坐落於深圳第一高樓平安金融中心腳下的PA MALL（原PAFC MALL），歷經華潤萬象生活兩年全面改造後，已於5月20日重新開幕。商場裝修明亮華麗，定位高端奢華，更有「mini版萬象城」之稱。

商場有共10層，匯集130個國際品牌，包括Vivienne Westwood、DIESEL、POLO Ralph Lauren等輕奢潮牌，以及Aesop、Maison Margiela香氛等首店。餐飲陣容同樣亮眼，引入多間米芝蓮及黑珍珠餐廳，如台州菜「新榮記」、米芝蓮日式燒肉「老乾杯」、紐約傳奇牛扒館「沃夫岡」及福建高端菜「CHIC1699遠洋私廚」。

PA MALL

地址：深圳南山區南海大道88號

交通：地鐵2號線蛇口港站／12號線太子灣站



深圳新商場【13】K11 ECOAST——推多項文化藝術活動

K11集團在內地首個旗艦項目K11 ECOAST，已於4月28日起試業及分階段試營運。K11 ECOAST海濱文化藝術區總建築面積約246萬平方呎，涵蓋商場K11 ECOAST、藝術展覽空間K11 HACC、辦公空間K11 ATELIER，以及海濱長廊Promenade。

而K11 ECOAST由即日起6月30日期間，將會推出多項文化藝術活動，如海邊音樂會、手工藝品市集、潮流街區、漫畫嘉年華等，期間還有限定店舖及打卡位，假日去逛逛也不錯！

K11 ECOAST

地址：深圳前海蛇口太子灣

交通：乘搭深圳地鐵12號線到太子灣站B出口步行直達



深圳新商場【14】iN城市廣場——深圳最大戶外廣場

iN城市廣場已於4月29日完成翻新重開！商場擁有深圳最大、3萬平方米的戶外廣場，設有籃球場、足球場、網球場等，進駐多於100個品牌，亮眼品牌大型超市永輝、wandering室內外滑板場、TREK單車用品商店、朗玩室內遊樂場等。飲食品牌有客家菜客家本色、福民脆湖泊廣東菜、常見的新式茶樓點都德、八合里牛肉火鍋、四季椰林椰子雞等。

+ 1

iN城市廣場

地址：深圳市福田區深南中路1095號

交通：深圳地鐵6號綫科學館站F出口步行370米



深圳新商場【15】羅湖益田假日廣場——羅湖口岸4個站直達 必吃貴廚酸湯牛肉

位於羅湖翠竹街道附近的益田假日廣場已於4月30日開幕！大家只要從羅湖口岸搭4個站就能到達商場，相當方便。

商場定位為「多元藝術體驗式購物中心」，當中包括10萬平方米購物中心、1.3萬平方米戶外街區、8,000平方米的藝術獨棟建築以及中央廣場，還有永輝超市、上山下山貴州菜、大榕樹下順德菜、阿娜爾新彊菜、巴黎貝甜網紅烘培店、茶話弄等。其中連續六年上榜大眾點評必吃榜的「貴廚酸湯牛肉」華南首店更是必吃推介！

羅湖益田假日廣場

地址：深圳羅湖區益田假日廣場

交通：地鐵3號線翠竹站接駁



深圳新商場【16】南山十畝地——深圳潮人打卡新據點

深圳第二間「十畝地」在南山蛇口富人住宅區—晗山悅海城開業，是繼福田十畝地之後，十畝地又一個重點打造潮玩青年娛樂社交場項目！

南山十畝地成功吸引眾多潮流品牌入駐，包括全國當紅酒吧「404Club」、「喜陌桌球俱樂部」、綜合健身休閑俱樂部「一擊俱樂部『毒液主題』聯名店」、「八合里牛肉火鍋」、「小董哥炭烤小鮮肉」、「大白奶咖」、「洗臉貓」，以及集休閑、茶飲、啤酒、燒烤及表演為一體的營地社交場「慕茶營地」等，成為深圳潮人打卡新據點！

+ 6

南山十畝地

地址：深圳市南山區南山十畝地

交通：深圳地鐵12號線四海站E出口步行4分鐘



深圳新商場【17】大運天地——有人工湖、梅花鹿如逛日本Outlet

深圳大運天地於去年7月底開業，是全國首座以自然氣象為主題的公園式商業空間，場內不少藝術裝置或打卡位，都跟氣象主題有關。最與別不同的是，這裏有大面積戶外空間，商場圍繞着4.9萬平方米人工湖，可以逛街又可遊湖！公園亦安排了眾多小動物，例如是鴨、孔雀、梅花鹿、馬和黑天鵝，在指定時間，不用飛日本都可以親親梅花鹿！

▼▼影片睇大運天地食玩買介紹▼▼

在美食、商店方面，商場內有多達67間食肆，部分是內地知名連鎖店，例如是怂火鍋、潮發潮汕牛肉店、客語客家菜等。《香港01》北上攻略節目介紹了大運天地食肆，以及3間必逛商店，包括賣運動服裝用品和露營用品的駱駝戶外用品店、¥208起即可體驗騎馬20分鐘的騎樂馬術，以及養寵朋友必逛的寵物部落！👉睇更多必逛商店介紹

+ 3

深圳龍崗大運天地

地址：深圳龍崗區龍翔大道3001號深圳大運中心

交通：深圳地鐵16號線大運中心站C、D出口



深圳新商場【18】萬豐海岸城——20萬平方米巨型商場

佔地20萬平方米的萬豐海岸城購物中心，由兩幢商場加公共平台街區組成。已知將有300多個品牌進駐新商場，包括知名海鮮餐廳79號漁船、大食代Food court、日本國民家居品牌宜得利、覔書店、玩具反斗城、潮玩集合品牌X11等。明年還有寶安區首間山姆分店開業，相當令人期待！👉更多商店食店介紹

《香港01》北上攻略節目還介紹了萬豐海岸城兩間食店試食+必逛商店+兩大打卡位，即刻睇片！

▼▼影片睇萬豐海岸城食玩買介紹▼▼

深圳萬豐海岸城



1. 地鐵路線一：在福田口岸出發，搭乘10號線3個站來到崗廈北，然後再轉11號線，從首站搭14個站，來到馬鞍山D出口步行約10分鐘，全程大約1時15分鐘。



2. 地鐵路線二：從深圳灣口岸出發，搭的士來到後海站，再搭10個站到馬安山站，D出口步行約10分鐘，全程大約1時10分鐘。



3. 打車路線：從深圳灣口岸出發，搭的士直達商場，車程約45分鐘，料花費約60至80人民幣。



深圳新商場【19】深圳天河城——羅湖北最大型的購物中心

深圳天河城南館於去年9月26日開幕，連同北館合共擁有12萬平方米的空間，是目前羅湖北最大型的購物中心。商場的商業空間包括購物中心、約3萬平方米屋頂花園，以及1.4萬平方米的金啤坊藝術街區。👉地下美食街+超市介紹

而全新開幕的南館除了有專售俄貨的超級市場「俄羅斯國家館」，還娛樂休閒店舖，例如潮玩空間「全境方舟」、魅KTV、桌球體驗空間、國內知名街舞機構「九條街」等。

▼▼深圳天河城新開南館+北館影片介紹▼▼

深圳天河城

地址：深圳羅湖區太白路3008號

交通：地鐵5號線和7號線的太安站E出口行12分鐘（南館正興建地鐵直達出口），或從蓮塘口岸打車15分鐘到達，車費約¥16。



深圳新商場【20】坂田萬科廣場——大量綠植打造森林商場

坂田萬科廣場採用了商業+立體公園的槪念，在15萬平方米超大商場引入大量植物，建構2.7萬平方米「深圳在地自然博物園」，帶你穿越到熱帶雨林！商場還有被30多種植物環繞的1,200平方米開放式遊樂場，小朋友肯定玩到樂而忘返！

首批主力店有「寰映影城」深圳旗艦店、「盒馬鮮生」精品超市、「MELAND兒童成長樂園」最新概念店等。食店有supafama農場西餐、怂重慶火鍋廠、山外面貴州酸湯火鍋、吳莊精緻杭幫菜、西塔老太太泥爐烤肉！

+ 1

坂田萬科廣場

地址：深圳龍崗區坂田萬科廣場

交通：地鐵5號線坂田站D出口



深圳新商場【21】寶安華強廣場——全國首家「熊出沒」主題購物中心

華強廣場是全國首家以內地經典兒童動畫「熊出沒」為主題的購物中心，總面積10萬平方米的商場有地下1層和地上6層，特別打造花漾廣場、奇幻畫廊隧道、童趣樹洞、珍惜紅豆杉藝術裝置等。「熊出沒」的角色熊大、熊二、光頭強的雕塑亦會貫穿整個商場，透過熊熊食堂、熊熊樂園、強哥研究所等主題空間，強化場景代入感。

+ 2

華強廣場

地址：深圳寶安區華強廣場

交通：地鐵11號線塘尾站B出口



深圳新商場【22】BREWTOWN啤酒小鎮——啤酒主題商業街區

聽到「啤酒小鎮」，大家可能會以為這是去喝酒的地方！但其實這裏前身是前身是寶安金威啤酒二廠，毗鄰雪花啤酒總部大廈、啤酒博物物館及精釀工廠。「啤酒」只是概念和元素，商場內也很多啤酒及金屬管道的建築設計，並不真就代表這裏是「喝酒聖地」！

深圳BREWTOWN啤酒小鎮是佔地近5萬㎡的創新型主題商業街區，以馬路分隔兩幢商場建築「東堂」及「西堂」。餐飲和零售方面，有瑞幸、美味思甄選（烘焙）、好特賣、green party、酷樂潮玩等品牌，還有地下步行街，很適合年輕消費者！

+ 2

BREWTOWN啤酒小鎮

地址：寶安中心區創業二路388號BREWTOWN啤酒小鎮

交通：深圳地鐵5號線興東站B出口直達商場地下



深圳新商場【23】仟里食家——寶安區美食主題mall

見到商場名已經知道這間商場的主題是食！仟里食家於去年9月13日開幕，場內有來自五湖四海的美食，包括探魚烤魚、八合里牛肉火鍋、四季椰林、龍發鷄煲、湘西婆婆等。仟里食家面積有3萬平方米，確實不算是大商場，不過寶安區一帶有不少景點，例如是歡樂港灣和鹽田社區夜市，去寶安區一日遊的朋友可以來仟里食家覓食！

仟里食家

地址：深圳寶安區仟里食家

交通：地鐵5號線洪浪北站D出口直達



