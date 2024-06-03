壹方匯攻略｜深圳新商場必逛5商店　平價超市樂沙兒＋黑膠工廠

【深圳好去處｜深圳商場】港人近期愛逛深圳商場，而南山近月新開設的壹方匯，讓喜歡購物的朋友再多一個選擇！壹方匯不但賦有花海、樹林等大自然元素，讓人感到舒服，更有從華東首次進駐深圳的人氣茶飲店、咖啡店以及不少港人喜愛的潮汕牛肉火鍋店，還有各式購物商店林立。即睇商場特色、餐廳、必逛商店及交通資訊！



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壹方匯（圖片來源：小紅書@謙藍建造）

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壹方匯於2024年1月11日正式開業，而踏入1月，商場亦有不少新商店開始營業。當中包括「膳心記明火四寶煲仔飯」以及川菜館「椿廬」。

深圳南山新商場壹方匯開幕！

位於南山區的壹方匯面積大，商業建築面積約8萬平方米（約10個標准足球場般大），預留一整天去逛亦不算過份。

壹方匯（圖片來源：小紅書@qian2qian）

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商場注重綠化 戶內巨屏幕補充大自然氣息

商場的定位為「城市中心廣場Mall」，希望把商場締造成具藝術與自然、文化與潮流風向的想像載體。因此，大家在場內都可以看到不少讓人猶如置身於大自然的藝術品、裝飾。

走進商場，大家在戶外部份的牆壁、屋頂、支柱都不難找到植物的蹤影，而在戶內部份，商場安裝了多個巨型屏幕，長期播放著樹林、花海的影片，讓大家即使置身在商場裡，仍能感到大自然的氣息。

店舖林立 連鎖潮汕牛肉鍋店、茶飲店、咖啡店邊駐

商場內各式各樣的店舖林立，不論中、西美食，還是衣服、鞋履，以至戲院都應有盡有。

壹方匯裡有不同種類的餐廳（圖片來源：小紅書@池大池）

當中，商場設有深受港人熱愛的潮汕牛肉鍋店。大家在「論牛牛肉火鍋．青梅茶寮」可以品嚐到潮汕牛肉片之餘，更可以一嚐有酸味刺激味蕾的青梅肉丸。

此外，於華東起家的人氣茶飲店「東方梔子」以及咖啡店「地球森林．咖啡魔盒」亦首次進駐深圳。「東方梔子」以芬芳的梔子花茶而知名；「地球森林．咖啡魔盒」則以裝修成森林的格局吸引客人，予人寫意、舒服的感覺。該店更推出「盲盒咖啡」，為難以作出選擇的朋友一嚐不同類型的咖啡。

+ 1

除了上述餐飲食肆，場內還有花悅庭CHEF、椿廬、Cest Leman、Le Pissenlit、ONE SMILE、mellow、The HAPPY MONK、千熾鐵板燒、朕呷糟粕醋火鍋、西塔老太太、NIKE、Adidas、New balance、ANTA、 LI NING等。

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壹方匯5大必逛商店！

壹方匯必逛商店【1】樂沙兒 LESHAER ── 平價超市

樂沙兒是內地連鎖平價日用百貨館，化妝品、彩妝保養、生活潮品、休閒食品、公仔玩具、網紅爆款好物等應有盡有，加上超大面店，儼如一個小超市！場內經常有¥1精選貨品、買一送一、五折大減價等，最啱掃平貨！

樂沙兒 LESHAER

地址：壹方匯B1層006、007、009號舖

營業時間：10:00 - 22:00



壹方匯必逛商店【2】酷樂潮玩 ── 95後、00後愛逛的創意雜貨店

酷樂潮玩主打年輕客群的創意生活雜貨品牌，滙集3萬多個全球IP及潮玩雜貨，包括各式盲盒、解壓縮玩具、潮流配件，95後、00後年輕人都愛逛！

酷樂潮玩

地址：壹方匯B2層071號舖



壹方匯必逛商店【3】SRAM Experience Center ── 單車體驗中心

飛仕體育在壹方匯開設世界知名的單車零件製造商SRAM（速連）首個體驗中心。店內設有單車零件展示區和整車展示區，單車發燒友必定要來體驗一番！

（深圳飛仕體育有限公司微信公眾號）

SRAM Experience Center

地址：壹方匯L1層010、011號舖

營業時間：周一至周四、周日 10:00 - 22:00；周五至周六 10:00 - 22:30



壹方匯必逛商店【4】挪客Naturehike、wildNOW ── 露營用品店

喜歡露營的朋友來到壹方匯就對了！商場內的Naturehike、wildNOW均是戶外用品店。Naturehike的定位是「輕量化」專業戶外品牌、專注於徒步、攀岩、登山、露營等戶外運動產品。而wildNOW主打戶外烹飪廚具、露營桌椅、行動電源等裝備。店內還供應多款創意能量輕食及飲品，設有室外露營座位，隨時暫停都市生活，享受一頓戶外茶歇時光。

挪客Naturehike

地址：壹方匯L1層049、050號舖

營業時間：10:00 - 22:00



wildNOW

地址：壹方匯L1層055號舖

營業時間：周一至周四、周日 10:00 - 22:00；周五至周六 10:00 - 22:30



壹方匯必逛商店【5】超級黑膠工廠 ── 黑膠音樂體驗

這是超級黑膠工廠在深圳的第二家店，以黑膠體驗為主。店內分區陳設了百餘張黑膠碟片，入口處可找到周杰倫、Taylor Swift熱門黑膠碟片，除體驗外也可直接在店內購買。

超級黑膠工廠

地址：壹方匯L1層039、040號舖



壹方匯附近好去處

逛完壹方匯還意猶未盡？大家可以到壹方匯附近的山姆超市繼續掃貨！山姆會員商店（前海店）距離壹方匯2公里，建議打車前往，車程約為9分鐘，車費大約¥7至11。山姆超市的貨品出名平價、大份、種類繁多。提提大家，如想去深圳山姆超市掃貨，要付年費¥260做會員才能進內購物。👉山姆會員申請攻略

（小紅書@美MayMay）

山姆會員商店（前海店）

地址：深圳南山區怡海大道5246號

營業時間：09:00 - 22:00



免費巴士來往深圳灣口岸

來往深圳灣口岸及壹方匯的免費穿梭巴士（圖片來源：深圳市公共交通管理局）

深圳目前有免費穿梭巴士接載大家從深圳灣口岸直達壹方城，逢周末及中港公眾假期服務，每20至30分鐘一班。免費穿梭巴士的詳細可參閱下文：

壹方匯

地址：中國廣東省深圳市南山區聽海大道5059號

開放時間：24小時（部份店舖與設施會在指定時間關閉）

交通：於深圳灣口岸乘搭免費穿梭巴士「深圳灣口岸 - 寶安中心區文旅專線」，於「桂灣地鐵站」下車



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