搭飛機選位｜專家警告7禁忌　千萬不要坐頭排　隨時被疲勞轟炸

搭飛機選位禁忌｜飛機座位怎麼選｜有沒有試過因為揀錯位而令飛行期間變得更加難熬呢？從起飛到降落，座位的選擇對旅程舒適度有超乎想像的影響。無論您是渴望伸展雙腿的空間、需要安靜不受打擾的環境，還是希望快速上落飛機，掌握以下7個選位小技巧都能讓飛行體驗大大加分！即看下文啦！



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飛機最佳位置｜【1】靠近窗口位 —— 享受風景

靠窗座位不僅能欣賞一片雲海，還可以靠著機艙壁休息、睡覺，特別適合長途飛行或想安靜的乘客。外國新聞網《HuffPost》曾訪問多位空服員，他們都建議乘客選擇靠窗座位以獲得更好的休息空間和視野！

靠窗座位不僅能欣賞一片雲海，還可以靠著機艙壁休息、睡覺，特別適合長途飛行或想安靜的乘客。(getty images)

飛機最佳位置｜【2】靠近機翼位 —— 減少顛簸

《BBC Travel》曾報導，飛機靠近機翼的座位受亂流影響的機率較小，因為機翼是飛機的穩定中心，飛機重心在前，位置愈後，受氣流影響便愈明顯，所以選擇機身中間的座位可讓飛行更平穩。

飛機最佳位置｜【3】選擇緊急出口座位 —— 空間較廣闊

《The News Lens》曾引用美國空服員的建議，指出緊急出口座位是腿部空間的最佳選擇！不過，由於是緊急出口，選擇該座位的乘客需符合航空公司規定的體能條件，最好是身高較高或願意承擔責任的！

飛機最佳位置｜【4】選擇走廊位 —— 方便進岀

《The News Lens》也曾引用空服員建議，走廊位適合行動需求較高的乘客，例如喜歡自由起身活動、頻繁去廁所、伸展的乘客，方便他們快速離開座位。

走廊位適合頻繁去廁所、伸展的乘客，方便他們快速離開座位。(getty images)

飛機最佳位置｜【5】愈前愈好但勿坐頭2排 —— 方便落機＋噪音較小

雖然坐得前，可以更快登機和落機。不過，你要知！飛機第一排通常設有嬰兒籃位，不少有嬰幼兒的家庭會選擇這位置，所以如果你不喜歡被嬰兒哭鬧聲打擾，應盡量避開選擇頭幾排的座位，以免全程機耳朵被轟炸！

飛機最佳位置｜【6】避開廚房和洗手間附近座位 —— 減少被滋擾

空姐KOL Kat Kamalani曾在TikTok分享，提醒乘客遠離廁所附近的座位以提升舒適度。因為靠近廁所的座位，通常在機艙後部，可能會受到排隊乘客的噪音、氣味和燈光而影響飛行中的舒適度與睡眠質素。所以空姐建議避免選擇這些區域的位置，尤其是長途飛行。

飛機最佳位置｜【7】買機票時了解飛機型號

《FTTW機師考試情報站》中提及，有航空業界人士受訪，建議乘客先查詢航空公司使用的機型以選擇適合座位！因為不同飛機型號，座位配置都有不同，例如波音787的3-3-3配置適合靠窗或走道，空中巴士A320的窄體機則可能有較少選擇。因此，研究飛機型號有助於選擇到最佳座位。

有航空業界人士受建議，乘客先查詢航空公司使用的機型以選擇適合座位！(getty images)

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