深圳刨冰店9大｜$13抹茶麻糬冰入口即溶　必點芋泥＋榴槤芒果冰

深圳刨冰店｜綿綿冰｜深圳特色美食｜夏日熱辣辣，吃刨冰必定是夏日消暑活動之一！等《香港01》好食玩飛記者為大家介紹9間深圳值得一訪的刨冰店，至少3間$31就可以吃到！甚至還有更抵！$13吃到抹茶麻糬冰、芋泥刨冰等，口感超綿密，份量還非常十足！足以2至3個人吃！即看下文啦！



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深圳刨冰店｜【1】田也日式刨冰專門店 —— $41起！抹茶刨冰＋2至3人份

「田也」是一間主打日式刨冰的甜品店，以傳統日本工藝結合創意口味而聞名，所有刨冰都是手工製作，用冰磚現磨，質感綿密，有入口即溶的口感。而且也注重低糖健康，糖漿和配料多選用新鮮水果、自製果醬、手作奶蓋等，減少人工添加。「田也」更曾經在深圳本地美食節獲得「最佳日式甜品獎」，並在2022年至2023年獲得大眾點評的「深圳必吃刨冰店」榮譽。「田也」的刨冰份量較大，適合2-3人享用，價格為¥38至¥60（約$41至$66），熱門款式有西瓜太郎刨冰、京都抹茶刨冰、芒果寶藏牛乳冰等。

田也日式刨冰專門店

地址：龍崗區坂田街道大發埔東村七巷4號105

交通：深圳地鐵坂田站

營業時間：13:00 - 22:00



深圳刨冰店｜【2】步步的冰屋 —— $50綿綿冰加小食＋招牌藍莓荔枝冰

「步步的冰屋」是深圳近年來極受歡迎的日式刨冰專門店，主打精緻的日式雪花冰，結合了創意口味和高顏值的造型，吸引很多甜品愛好者打卡！店舖特色是以純淨水製冰，使口感綿密細膩。而且部分刨冰更會搭配可愛裝飾，例如小熊、花朵等，啱晒喜歡打卡的你！

店家曾獲2023年的大眾點評「深圳必吃甜品店」榮譽。店鋪風格以日式簡約和小清新為主，有著舒適的用餐氛圍。招牌款式有藍莓荔枝冰、芒果雪山冰等。現時更進行套餐優惠，¥45.8（約$50）有一份綿綿冰和一份炸物小食，超抵！

步步的冰屋（寶安店）

地址：寶安區西鄉街道

交通：深圳地鐵1號線坪洲站D岀口步行約490米

營業時間：14:00 - 23:00



步步的冰屋（龍崗坂田店）

地址：龍崗區和東街20-14號

交通：深圳地鐵坂田站

營業時間：14:00 - 23:00



深圳刨冰店｜【3】悅己 —— $31台式、廣式刨冰／海鹽芝士刨冰

「悅己」開在住宅區，是龍華社區的寶藏店，主打「家庭式手工制作」，強調無添加，口味貼近傳統台式及廣式刨冰。糖水是店主每日現熬，例如招牌黑糖漿、桂花蜜等。招牌款式有藍莓荔枝冰、芒果刨冰、海鹽芝士刨冰等，大部分刨冰價格為¥28（約$31）。

悅已

地址：龍華區民治街道民泰社區澳門新村50棟1樓

交通：深圳地鐵4號線白石龍站D岀口步行約270米

營業時間：14:00 - 23:00



深圳刨冰店｜【4】四季甜糖水屋・牛奶冰 —— $39起！台式牛奶冰／榴槤芒果牛奶冰

「四季甜糖水屋・牛奶冰」是深圳近年來人氣極高的刨冰店，主打台灣風味牛奶冰，以細膩的雪花冰質地、濃郁的奶香和豐富的配料而聞名。店家採用了純鮮奶製成基底冰磚，刨出來的冰質地會更輕盈綿密！店主堅持使用當季水果、自製手工芋圓、地瓜圓、仙草、布丁等，更推出多款創新組合，例如高人氣的抹茶Oreo牛奶冰，價錢為¥36（約$39）；濃郁的榴槤芒果牛奶冰，價錢為¥48（約$52）等。

四季甜糖水屋・牛奶冰

地址：南山區蛇口街道新街124-1號

交通：深圳地鐵2號線東角頭站D岀口步行約360米

營業時間：13:00 - 次日00:30



深圳刨冰店｜【5】一方冰事 —— $31起！日式刨冰／青提香芒牛乳冰

「一方冰事」主打精緻的日式風味刨冰，結合創意食材與傳統工藝，成為當地甜品愛好者的打卡熱點！店舖以日系簡約風、原木色和白色為主調，搭配暖黃燈光，營造溫馨氛圍。高人氣款式有青提香芒牛乳冰，價格為¥30（約$33）；抹茶Oreo牛乳冰，價格為¥28（約$31）等。

一方冰事

地址：寶安區華僑新村西堤二巷5-2號

交通：深圳地鐵1號線坪洲站A岀口步行約640米

營業時間：14:30 - 22:30



深圳刨冰店｜【6】圖南冰室 —— $31起！芝士芒果西瓜＋抹茶芝士＋芒果青提

「圖南冰室」是深圳近年崛起的網紅刨冰店，主打日式昭和風刨冰，結合創意口味與高顏值造型。在大眾點評「深圳甜品店熱門榜」 常駐前10名！店舖的裝橫以日系復古風格為主，暖黃燈光、原木桌椅、淺色牆面、復古海報、昭和風玩具擺設、手寫菜單等，啱晒一班日系妹子前來降温打卡！「圖南」的特色款式有芝士芒果西瓜牛奶冰、芒果青提牛奶冰、抹茶芝士牛奶冰等，價錢為¥28至¥39（約$31至43）。

圖南冰室

地址：南山區南山大道3061號

交通：深圳地鐵中山公園站D岀口步行約220米

營業時間：12:30 - 23:00



深圳刨冰店｜【7】糖心風暴 —— $13起！招牌芋泥刨冰／芒果綿綿冰

「糖心風暴」主打台式和日式甜品，包括爆珠、手工芋圓、新鮮水果瀑布、刨冰等，價值還非常相宜！最高人氣甜品有招牌芋泥刨冰、芒果綿綿冰等，價錢都只是¥12（約$13）起！除了吃冰，還有「糖水大滿貫」，椰汁融入多款不同口味的芋圓，口感超Q彈！

糖心風暴

地址：福田區福慶街149號

交通：深圳地鐵11號線福星站A岀口步行約200米

營業時間：10:30 - 次日02:00



深圳刨冰店｜【8】洪屋雪花冰室 —— $13起！每日現煮配料／抹茶麻糬冰

「洪屋雪花冰室」是深圳知名的台式刨冰專賣店，主打綿密雪花冰及傳統刨冰，以新鮮水果、手工熬煮配料和濃郁醬汁而聞名。師傅每日現煮紅豆、芋圓、仙草、布丁等，堅持無添加！曾獲2022至2023年度的大眾點評「深圳必吃甜品店」。店家的特色款式有楊枝芒芒雪花、抹茶麻糬團團雪花等，價錢範圍在¥12至¥28（約$13至$31）。

洪屋雪花冰室（南頭古城店）

地址：南山區中山南街二坊一號101

交通：深圳地鐵南頭古城站C岀口步行約390米

營業時間：11:00 -22:00



深圳刨冰店｜【9】Someice —— 芒果多多奶磚冰／白玉濃濃抹茶冰

曾在2022、2023年登上大眾點評「深圳必吃刨冰店」的Someice也是一間主打精緻的日式刨冰的刨冰店。整間店舖搭配綠色植物和日式小擺件，營造岀清新自然的氛圍！Someice的最高人氣款式有芒果多多奶磚冰（¥40）、白玉濃濃抹茶冰（¥38）、豆乳年糕冰（¥35）等。

Someice

地址：福田區蓮花街道獅岭社區紅荔西路7028號香蜜新村2棟B1號

交通：深圳地鐵9號線香梅站C岀口步行約310米

營業時間：13:00 - 21:00



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