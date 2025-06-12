塔斯曼尼亞景點4大｜追極光必去！布尼島+史丹利遺址｜附酒店推介
塔斯曼尼亞景點｜澳洲塔斯曼尼亞位於澳洲的南部，是觀賞南極光的理想地點。每當夜幕降臨，塔斯曼尼亞的天空便成為一幅畫布，五彩斑斕的極光在星空中舞動，為人們帶來無與倫比的視覺享受。
冬季是觀賞南極光的最佳時機，漫長的夜晚大大增加了觀賞南極光的機會。然而，南極光一年四季都可以在塔斯曼尼亞看到。需要注意的是，多雲的夜晚會遮蔽任何極光活動，而月光也會使極光變得不那麼明亮。
4大追光地點推薦
塔斯曼尼亞追光景點【1】布尼島
塔斯曼尼亞的布尼島（Bruny Island）因野生動物和美食文化而廣受歡迎。這座小島距離荷伯特（Hobart）約30分鐘車程，卻有種與世無爭的鄉郊風情，而且沒有光污染，讓人心曠神怡。
如果想一覽南極光的美景，可在布魯尼島（The Neck）的階梯面向南方；又或到小島最南邊的布尼角燈塔（Cap Bruny Lighthouse）都是看南極光的理想地點。有著廣闊的海洋和星空作南極光的點綴，也令追光行程生色不少。幸運的話，更可以在這裡遇見布尼島獨有的白色小袋鼠！
塔斯曼尼亞追光景點【2】搖籃山聖佳爾湖國家公園
搖籃山聖佳爾湖國家公園（Cradle Mountain-Lake St Clair National Park）擁有如鏡般平靜的湖泊，讓人可以清晰地觀賞南極光在空中的美景以及水面反射的倒影。在搖籃湖（Cradle Lake）或鴿湖（Dove Lake）平靜的湖水前，靜靜地等待，享受這些壯麗的自然景觀。
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此外，大家也可入住公園內風格時尚的搖籃山小屋（Cradle Mountain Lodge），在這裡感受到塔斯曼尼亞的獨特風味，增添更多難忘的回憶。
塔斯曼尼亞追光景點【3】史丹利高地歷史遺址
史丹利（Stanley）位於塔斯曼尼亞的西北部。作為高地歷史遺址旁的山丘，可以觀賞到南極光。而在北高地歷史遺址（Highfield Historic Site）旁的山丘，更是觀賞南極光的理想地點。這裡不僅擁有壯麗的殖民建築，還有開闊的視野，讓您能夠欣賞到天際的變幻。
這裡最著名的景點就是堅果岩（The Nut），不少人稱它為水上的烏魯魯（Uluru）。 在這裡可乘坐吊椅登上高原，欣賞壯麗的景色，還可從高處俯瞰四周的海岸線和綠色山丘，讓人感受到大自然的壯闊與魅力。無論是日出還是日落時分，這裡的景色都會讓人驚嘆不已。
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塔斯曼尼亞追光景點【4】菲欣納國家公園
位於菲欣納國家公園（Freycinet National Park）內的歌斯灣（Coles Bay），是塔斯曼尼亞最受歡迎的旅遊目的地之一。歌斯灣坐落於粉紅色花崗岩山脈的哈澤德山（Hazards）下，是一個觀賞南極光的理想地點。
此外，這裡更有各種步道，可環繞半島在沙灘散步，靜靜感受大自然的恬靜。
8大攝影小貼士
1. 使用三腳架：穩定相機以避免模糊影像。
2. 長時間曝光：使用長時間曝光（15-30 秒），以捕捉更多的光線和細節。
3. 調整ISO設置：設置ISO在800到3200之間，根據光線條件調整。
4. 光圈設置：使用大光圈（如f/2.8或更大），以便捕捉更多的光線。
5. 手動對焦：在拍攝前將相機設置為手動對焦，並對焦在無限遠處。
6. 選擇合適的鏡頭：廣角鏡頭能捕捉更寬廣的夜空。
7. 注意天氣預報：確保在晴朗的夜晚前往觀賞。
8. 適當穿著：穿著保暖的衣物，因為夜間的溫度可能會很低，保持舒適有助於專心拍攝。
如果想欣賞美麗的極光，就要提早規劃行程！以下3間塔斯曼尼亞酒店推介給大家，不但配套齊全、鄰近各大景點，有些更坐擁怡人美景！
塔斯曼尼亞酒店推介【1】霍巴特希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Hobart）
霍巴特希爾頓逸林酒店位處於霍巴特中心，鄰近聖戴維大教堂和薩拉曼卡廣場。酒店於2024年開幕，配套更現代化。而酒店提供一系列度假場所，例如室內游泳池、桑拿和健身中心。其中特大床房配備私人浴室、風筒、雪櫃，以及浴室設有大花灑淋浴噴頭等設施，且設有落地玻璃窗可欣賞霍巴特城景。
房價：人均HK$413起（特大床房）
地址：179 Macquarie St, 7000 荷伯特, 塔斯馬尼亞, 澳洲
交通：乘坐機場穿梭巴士，於Collins St & Harrington St站下車，步行約3分鐘。
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塔斯曼尼亞酒店推介【2】麥奇1號酒店（MACq 01 Hotel）
麥奇1號酒店坐落於荷伯特商業圈，鄰近多個熱門景點，如憲法碼頭、塔斯馬尼亞博物和藝術館，附近更有意大利餐廳Harbour Lights Cafe、海鮮餐廳Roaring Grill及人氣西餐廳Zero Davey Cafe。而酒店的獵人街房設有1.81米至3米的大床，配備採光感十足的落地大玻璃及陽台欣賞城景，另外有咖啡機、雪櫃、書桌等設施，以及乾濕分離的浴室。
房價：人均HK$627.5起（特大床房）
地址：18 Hunter St, 7000 荷伯特, 塔斯馬尼亞, 澳洲
交通：乘坐機場穿梭巴士，於Campbell St & Macquarie St站下車，步行約8分鐘。
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塔斯曼尼亞酒店推介【3】霍巴特-塔斯曼豪華精選酒店（The Tasman, a Luxury Collection Hotel, Hobart）
霍巴特-塔斯曼豪華精選酒店位於霍巴特海濱區，不但靠近霍巴特中央商務區，且就在海港附近，交通便利。此外，酒店風格新舊交融，極具歷史感的同時，也有現代化的生活配套。無障礙豪華特大床房設有浴缸或淋浴、咖啡機、梳化及書桌，配套相當齊全，無論是情侶出遊還是一家大細出行也十分便利。
房價：人均HK$695起（無障礙豪華特大床房）
地址：12 Murray St, 7000 荷伯特, 塔斯馬尼亞, 澳洲
交通：乘坐機場穿梭巴士，於Brooke Street Pier站下車，步行約3分鐘。
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