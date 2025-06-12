塔斯曼尼亞景點4大｜追極光必去！布尼島+史丹利遺址｜附酒店推介

塔斯曼尼亞景點｜澳洲塔斯曼尼亞位於澳洲的南部，是觀賞南極光的理想地點。每當夜幕降臨，塔斯曼尼亞的天空便成為一幅畫布，五彩斑斕的極光在星空中舞動，為人們帶來無與倫比的視覺享受。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

冬季是觀賞南極光的最佳時機，漫長的夜晚大大增加了觀賞南極光的機會。然而，南極光一年四季都可以在塔斯曼尼亞看到。需要注意的是，多雲的夜晚會遮蔽任何極光活動，而月光也會使極光變得不那麼明亮。

一年四季都可以在塔斯曼尼亞看到南極光。（Discover Tasmania）

4大追光地點推薦

塔斯曼尼亞追光景點【1】布尼島

塔斯曼尼亞的布尼島（Bruny Island）因野生動物和美食文化而廣受歡迎。這座小島距離荷伯特（Hobart）約30分鐘車程，卻有種與世無爭的鄉郊風情，而且沒有光污染，讓人心曠神怡。

布尼島一日遊門票預訂👉🏻Trip.com｜Klook

布尼島距離荷伯特（Hobart）約30分鐘車程。（Discover Tasmania）

如果想一覽南極光的美景，可在布魯尼島（The Neck）的階梯面向南方；又或到小島最南邊的布尼角燈塔（Cap Bruny Lighthouse）都是看南極光的理想地點。有著廣闊的海洋和星空作南極光的點綴，也令追光行程生色不少。幸運的話，更可以在這裡遇見布尼島獨有的白色小袋鼠！

白色小袋鼠可說是布尼島獨有的動物。（Discover Tasmania）

塔斯曼尼亞追光景點【2】搖籃山聖佳爾湖國家公園

搖籃山聖佳爾湖國家公園（Cradle Mountain-Lake St Clair National Park）擁有如鏡般平靜的湖泊，讓人可以清晰地觀賞南極光在空中的美景以及水面反射的倒影。在搖籃湖（Cradle Lake）或鴿湖（Dove Lake）平靜的湖水前，靜靜地等待，享受這些壯麗的自然景觀。

搖籃山-聖克萊爾湖國家公園一日遊預訂👉🏻 Trip.com

在搖籃山聖佳爾湖國家公園可清晰地觀賞南極光的美景和水面反射的倒影。（Discover Tasmania）

此外，大家也可入住公園內風格時尚的搖籃山小屋（Cradle Mountain Lodge），在這裡感受到塔斯曼尼亞的獨特風味，增添更多難忘的回憶。

入住公園內搖籃山小屋，感受到塔斯曼尼亞的獨特風味。（Discover Tasmania）

塔斯曼尼亞追光景點【3】史丹利高地歷史遺址

史丹利（Stanley）位於塔斯曼尼亞的西北部。作為高地歷史遺址旁的山丘，可以觀賞到南極光。而在北高地歷史遺址（Highfield Historic Site）旁的山丘，更是觀賞南極光的理想地點。這裡不僅擁有壯麗的殖民建築，還有開闊的視野，讓您能夠欣賞到天際的變幻。

史丹利不僅擁有壯麗的殖民建築，還可欣賞到變幻的天際風景。（Discover Tasmania）

這裡最著名的景點就是堅果岩（The Nut），不少人稱它為水上的烏魯魯（Uluru）。 在這裡可乘坐吊椅登上高原，欣賞壯麗的景色，還可從高處俯瞰四周的海岸線和綠色山丘，讓人感受到大自然的壯闊與魅力。無論是日出還是日落時分，這裡的景色都會讓人驚嘆不已。

烏魯魯攝影觀星之旅體驗活動【中文導遊】預訂👉🏻 Klook 烏魯魯-卡塔丘塔國家公園夜遊體驗預訂👉🏻 Trip.com

乘坐吊椅登上高原，感受到大自然的壯闊與魅力。（Discover Tasmania）

塔斯曼尼亞追光景點【4】菲欣納國家公園

位於菲欣納國家公園（Freycinet National Park）內的歌斯灣（Coles Bay），是塔斯曼尼亞最受歡迎的旅遊目的地之一。歌斯灣坐落於粉紅色花崗岩山脈的哈澤德山（Hazards）下，是一個觀賞南極光的理想地點。

歌斯灣（Coles Bay）是塔斯曼尼亞最受歡迎的旅遊目的地之一。（Discover Tasmania）

此外，這裡更有各種步道，可環繞半島在沙灘散步，靜靜感受大自然的恬靜。

歌斯灣擁有各種步道，可環繞半島散步。（Discover Tasmania）

8大攝影小貼士

1. 使用三腳架：穩定相機以避免模糊影像。

2. 長時間曝光：使用長時間曝光（15-30 秒），以捕捉更多的光線和細節。

3. 調整ISO設置：設置ISO在800到3200之間，根據光線條件調整。

4. 光圈設置：使用大光圈（如f/2.8或更大），以便捕捉更多的光線。

5. 手動對焦：在拍攝前將相機設置為手動對焦，並對焦在無限遠處。

6. 選擇合適的鏡頭：廣角鏡頭能捕捉更寬廣的夜空。

7. 注意天氣預報：確保在晴朗的夜晚前往觀賞。

8. 適當穿著：穿著保暖的衣物，因為夜間的溫度可能會很低，保持舒適有助於專心拍攝。



如果想欣賞美麗的極光，就要提早規劃行程！以下3間塔斯曼尼亞酒店推介給大家，不但配套齊全、鄰近各大景點，有些更坐擁怡人美景！

塔斯曼尼亞酒店推介【1】霍巴特希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Hobart）

霍巴特希爾頓逸林酒店位處於霍巴特中心，鄰近聖戴維大教堂和薩拉曼卡廣場。酒店於2024年開幕，配套更現代化。而酒店提供一系列度假場所，例如室內游泳池、桑拿和健身中心。其中特大床房配備私人浴室、風筒、雪櫃，以及浴室設有大花灑淋浴噴頭等設施，且設有落地玻璃窗可欣賞霍巴特城景。

房價：人均HK$413起（特大床房）

地址：179 Macquarie St, 7000 荷伯特, 塔斯馬尼亞, 澳洲

交通：乘坐機場穿梭巴士，於Collins St & Harrington St站下車，步行約3分鐘。

霍巴特希爾頓逸林酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

塔斯曼尼亞酒店推介【2】麥奇1號酒店（MACq 01 Hotel）

麥奇1號酒店坐落於荷伯特商業圈，鄰近多個熱門景點，如憲法碼頭、塔斯馬尼亞博物和藝術館，附近更有意大利餐廳Harbour Lights Cafe、海鮮餐廳Roaring Grill及人氣西餐廳Zero Davey Cafe。而酒店的獵人街房設有1.81米至3米的大床，配備採光感十足的落地大玻璃及陽台欣賞城景，另外有咖啡機、雪櫃、書桌等設施，以及乾濕分離的浴室。

房價：人均HK$627.5起（特大床房）

地址：18 Hunter St, 7000 荷伯特, 塔斯馬尼亞, 澳洲

交通：乘坐機場穿梭巴士，於Campbell St & Macquarie St站下車，步行約8分鐘。

麥奇1號酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

塔斯曼尼亞酒店推介【3】霍巴特-塔斯曼豪華精選酒店（The Tasman, a Luxury Collection Hotel, Hobart）

霍巴特-塔斯曼豪華精選酒店位於霍巴特海濱區，不但靠近霍巴特中央商務區，且就在海港附近，交通便利。此外，酒店風格新舊交融，極具歷史感的同時，也有現代化的生活配套。無障礙豪華特大床房設有浴缸或淋浴、咖啡機、梳化及書桌，配套相當齊全，無論是情侶出遊還是一家大細出行也十分便利。

房價：人均HK$695起（無障礙豪華特大床房）

地址：12 Murray St, 7000 荷伯特, 塔斯馬尼亞, 澳洲

交通：乘坐機場穿梭巴士，於Brooke Street Pier站下車，步行約3分鐘。

霍巴特-塔斯曼豪華精選酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook