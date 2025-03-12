悉尼酒店11間推介｜新開幕／海景露台／2分鐘到車站／人均$361起

撰文：陳映蓉
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悉尼酒店推介2025！悉尼是澳洲最大的城市，擁有許多壯觀的地標、沙灘、景點等，是個度過悠長假期的好地方！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合11間澳洲悉尼酒店，大部分酒店全新開幕及翻新，而且交通方便，人均只需$361起！

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悉尼酒店推介【1】悉尼艾斯酒店（Ace Hotel Sydney）

悉尼艾斯酒店（Ace Hotel Sydney）在2022年開業，附近有中國城、澳大利亞博物館、海德公園、悉尼市政廳等景點，來往車站亦只需步行5分鐘。酒店擁有245間房，房間均設有廚房、迷你吧、暖氣，房間景觀非常開揚，部分客房更設有戶外平台。酒店附設健身室、餐廳、酒吧等設施，亦提供免費自行車租借服務。

悉尼艾斯酒店（Ace Hotel Sydney）
房價：人均HK$562起（小型房）
地址：47-53 Wentworth Avenue Sydney NSW 2000 Australia
交通：博物館站步行5分鐘
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悉尼酒店推介【2】馨樂庭沃克北悉尼（Citadines Walker North Sydney）

馨樂庭沃克北悉尼（Citadines Walker North Sydney）於2023年開業，距離悉尼北站僅6分鐘步程，交通方便。酒店提供252間房，均為一室公寓式房型，配備特大床、串流媒體服務、音響、小廚房等設備。酒店附設健身室及咖啡室。

馨樂庭沃克北悉尼（Citadines Walker North Sydney）
房價：人均HK$527起（一室公寓）
地址：88 Walker St, North Sydney NSW 2060, Australia
交通：北悉尼站步行6分鐘
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悉尼酒店推介【3】悉尼W酒店（W Sydney）

悉尼W酒店（W Sydney）於2023年開幕，位處達令港上空，鄰近有不少購物商場及旅遊景點，地理位置優越！酒店擁有594間客房、套房及公寓式房型，採用海洋風情時尚設計，配備深泡式浴缸、暖氣、串流媒體服務等，公寓式房型另有客廳、飯廳及廚房。酒店亦另附設水療中心、天台泳池、池畔酒吧、餐廳、足浴等設施。

悉尼W酒店（W Sydney）
房價：人均HK$938起（奇妙房）
地址：31 Wheat Rd, Sydney NSW 2000, Australia
交通：市政廳站步行9分鐘
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悉尼酒店推介【4】悉尼伯茲角英迪格酒店 - IHG 旗下酒店（Hotel Indigo Sydney Potts Point, An IHG Hotel）

悉尼伯茲角英迪格酒店 - IHG 旗下酒店（Hotel Indigo Sydney Potts Point, An IHG Hotel）於2023年11月全新開幕，鄰近多個博物館及藝術館，來往車站亦僅2分鐘步程，地理位置優越！酒店提供105間房，部分房間配備露台更坐擁海景！酒店亦附設健身室、洗衣房、餐廳及咖啡室等休閒娛樂設施。

悉尼伯茲角英迪格酒店 - IHG 旗下酒店（Hotel Indigo Sydney Potts Point, An IHG Hotel）
房價：人均HK$499起（標準雙床房）
地址：02/14 Kings Cross Rd, Potts Point NSW 2011, Australia
交通：英皇十字站步行2分鐘
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悉尼酒店推介【5】嘉佩樂悉尼（Capella Sydney）

嘉佩樂悉尼（Capella Sydney）於2023年3月開幕，坐落在悉尼中央商務區，鄰近悉尼博物館、悉尼皇家植物園、悉尼塔等景點，來往環形碼頭站只需步行4分鐘。酒店共有180間客房及套房，設計時尚帶有歐洲風情，非常打卡able！房內亦提供免費汽水、串流媒體服務、特大床、大面積景觀窗等設備。酒店附設室內游泳池、足浴、健身室、多家餐廳及酒吧等設施，更有免費自行車租借！

嘉佩樂悉尼（Capella Sydney）
房價：人均HK$1,845起（豪華特大床房；包早餐）
地址：24 Loftus St, Sydney NSW 2000, Australia
交通：環形碼頭站步行4分鐘
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悉尼酒店推介【6】翰悦閣悉尼莫里斯酒店（Hotel Morris Sydney - Handwritten Collection）

翰悦閣悉尼莫里斯酒店（Hotel Morris Sydney - Handwritten Collection）位於悉尼中心地段，步行前往世界廣場購物中心及中國城分別只需2分鐘及分鐘，地理位置極佳！酒店配備82間客房，配備串流媒體服務、迷你吧、Nespresso 咖啡機等。酒店亦有酒吧及餐廳，提供歐式單點早餐、意大利美食和來自世界各地的各種葡萄酒。

翰悦閣悉尼莫里斯酒店（Hotel Morris Sydney - Handwritten Collection）
房價：人均HK$431起（大床房）
地址：412 Pitt St, Haymarket NSW 2000, Australia
交通：Chinatown站步行4分鐘
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悉尼酒店推介【7】悉尼彭里斯鉑爾曼酒店（Pullman Sydney Penrith）

悉尼彭里斯鉑爾曼酒店（Pullman Sydney Penrith）於2023年8月正式開幕，是西悉尼郊區首家五星級酒店。雖然酒店與市區有段距離，但周邊的配套設施亦相當齊全。酒店擁有153間房，房間設計簡約，配備咖啡機、暖氣、電影等，景觀開揚、空間寬敞。酒店亦附設健身室、桑拿、酒吧及餐廳等設施。

悉尼彭里斯鉑爾曼酒店（Pullman Sydney Penrith）
房價：人均HK$505起（高級間）
地址：81 Mulgoa Rd, Penrith NSW 2750, Australia
交通：鴯鶓平原站車程6分鐘
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悉尼酒店推介【8】悉尼温特沃什索菲特酒店（Sofitel Sydney Wentworth）

悉尼温特沃什索菲特酒店（Sofitel Sydney Wentworth）位於悉尼市中心，步行數分鐘即可抵達環形碼頭、悉尼博物館、悉尼皇家植物園等景點，來往車站亦只需步行約5分鐘。酒店於2024年翻新，擁有433間客房及套房，坐擁城景，提供串流媒體服務、迷你吧、暖氣等設施。酒店亦帶有大型健身室、酒吧及餐廳。

悉尼温特沃什索菲特酒店（Sofitel Sydney Wentworth）
房價：人均HK$645起（經典特大床房）
地址：Sofitel Sydney Wentworth 61, 101 Phillip St, Sydney NSW 2000, Australia
交通：馬丁廣場站步行5分鐘
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悉尼酒店推介【9】悉尼海德公園喜來登大酒店（Sheraton Grand Sydney Hyde Park）

悉尼海德公園喜來登大酒店（Sheraton Grand Sydney Hyde Park）坐落在海德公園旁，鄰近悉尼塔、澳大利亞博物館、悉尼水族館等景點，來往車站則需步行約3分鐘。酒店於2023年完成翻新，提供558間客房及套房，均附設咖啡機、浴缸、景觀窗等，部分放行另帶有露台。酒店亦配備天台泳池、健身室、桑拿、Spa、餐廳及酒吧等設施。

悉尼海德公園喜來登大酒店（Sheraton Grand Sydney Hyde Park）
房價：人均HK$699起（內部小型大床房）
地址：161 Elizabeth St, Sydney NSW 2000, Australia
交通：聖詹姆斯站步行3分鐘
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悉尼酒店推介【10】悉尼百老匯 BREAKFREE 酒店（BreakFree on Broadway Sydney）

悉尼百老匯 BREAKFREE 酒店（BreakFree on Broadway Sydney）於2023年1月1日完成翻新後重開，全間酒店僅擁有22間房，當中亦有家庭房，最多可容納4人入住。房間內均配備私人浴室、空調、電視等。酒店亦提供機場穿梭巴士服務，非常方便，CP值超高！

悉尼百老匯 BREAKFREE 酒店（BreakFree on Broadway Sydney）
房價：人均HK$361起（標準大床房）
地址：253 Broadway, Glebe NSW 2037, Australia
交通：Haymarket站步行17分鐘
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悉尼酒店推介【11】悉尼柏悦酒店（Park Hyatt Sydney）

悉尼柏悦酒店（Park Hyatt Sydney）地處悉尼港灣大橋的港畔地帶，是悉尼數一數二的奢華酒店。酒店擁有155間客房和套房，均配備大露台、寬敞浴缸、特大床等，露台更有毛絨長椅和沙發等室外傢俱，奢華又舒適！酒店亦設有室外游泳池、水療中心、桑拿、健身室等休閒娛樂設施。

悉尼柏悦酒店（Park Hyatt Sydney）
房價：人均HK$3,143起（海港景特大床房；包早餐）
地址：7 Hickson Rd, The Rocks NSW 2000, Australia
交通：環形碼頭站步行11分鐘
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