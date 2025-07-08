日本機票｜東京/大阪/福岡都有！去程早機來回$997起！附航班時間

日本機票｜日本地震預言告終，相信已有不少人準備「回鄉」，而各大航空公司也趁機推出日本航線優惠，讓大家報復式遊日！《香港01》好食玩飛記者已為大家搜查東京、大阪、福岡、名古屋4大熱門旅遊城市的機票價格。而來回機票當中，飛東京最平$1,200起；飛福岡更只需$997就飛得，$1,000都不用！趁住暑假，強烈建議大家快快手訂機票！



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日本機票｜東京8月尾飛最平 福岡機票$1,000有找

記者於今日比較兩大主要旅遊平台，搜尋港人常去的日本4大城市的來回機票，包括東京、大阪、福岡及名古屋，其中發現由香港往返福岡最平，只需$997就可直飛，$1,000也不到！而最為熱門的東京也僅需$1,200就飛到，即睇4大城市機票價格、航班時間！

最為熱門的東京也僅需$1,200就飛到！（Pixabay）

日本機票｜香港往東京——$1,200起

記者發現在8月尾的機票價值最為便宜，價錢大概在$1,200-1,400不等。其中坐香港快運航空在8月21日由香港出發飛往日本成田國際機場，再在8月27日回港的這個時段最便宜，來回機票最平為$1,200起。

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Trip.com香港飛東京最平價格及航班時間。（Trip.com官網截圖）

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Agoda香港飛東京最平價格及航班時間。（Agoda官網截圖）

日本機票｜香港往大阪——$1,211起

除東京以外，大阪也是港人熱愛的旅遊城市。記者發現在8月尾至9月初的大阪機票最便宜，這段期間，機票大約在$1,200-$1,300不等。其中坐香港航空在8月29日出發，於9月4日回港，僅需$1,211。

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Trip.com香港飛大阪最平價格及航班時間。（Trip.com官網截圖）

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Agoda香港飛大阪航班最平價格及航班時間。（Agoda官網截圖）

日本機票｜香港往福岡——低至$997

如果想去福岡旅行，去7日的機票最為便宜。其中坐香港快運航空由8月29日飛往福岡，然後在9月4日回港，價錢只需$997起，$1,000就有找，為4個城市中最便宜！而且航班時間在12:35，不用坐「紅眼機」！

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Trip.com香港飛福岡最平價格及航班時間。（Trip.com官網截圖）

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Agoda香港飛福岡最平價格及航班時間。（Agoda官網截圖）

日本機票｜香港往名古屋——$1,035起

名古屋在8月尾至9月初的價格最便宜，惟可直飛的航班較少。當中由8月28日出發，於9月3日回港，坐香港快運航空的來回機票只需$1,035起。而出發時間為15:05，可舒舒服服到達名古屋！

如果想早一點抵達，亦可選擇價錢稍高約$100的早機，於10:50出發，在15:50分到中部國際機場，到埗後還有大半日活動時間！

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Trip.com香港飛名古屋最平價格及航班時間。（Trip.com官網截圖）

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Agoda香港飛名古屋最平價格及航班時間。（Agoda官網截圖）

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