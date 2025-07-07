日本地震沒成真！東京機票狂飆　實測1公司加$1,818｜平機票6攻略

日本地震｜漫畫「我所看見的未來」中曾預言日本將在7月5日發生地震、海嘯等災難，嚇怕不少港人到日本旅遊。日本大地震預言最後沒有成真，機票價格即狂飆，記者實測發現預言日期的前後，價格相距逾$1,800，暑假旺季即將來臨，隨著機位供應愈來愈少，恐怕機票價格之後會進一進上升！《香港01》「好食玩飛」整合平機票攻略，想慳旅費都可以好簡單！即睇內文！



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「我所看見的未來」中曾預言日本將在7月5日發生地震、海嘯等重大災難，不少港人因而避免於暑假期間到日本旅遊。

不過7月5日大地震的預言並無成真，遊日機票價格隨即上升。小編於上星期五（3日）透過Trip.com查閱國泰航空暑假旺季飛往東京的機票，當時只需$2,703起。但今日（7月7日）搜尋後發現，同一時段的機票已經升至$4,521，加價$1,818，是升幅最大的航空公司！

另外，如比較所有航空公司，同一時段的機票價格亦由最平$1,492稍為微升至$1,595起，而原本價格最低的大灣區航空機票，亦由$1,492升至$1,620起。隨著機位愈來愈少，機票價格可能會在短期內再升，想搶平機票去日本Shopping就要趁早！

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平機票7大攻略 用哪種語言買最平？早幾多買最好？

日本大地震預言影響港人赴日旅遊意欲。（圖片來源：Getty Images）

平機票攻略【1】搭長途短途要早幾多買機票？

一般而言，飛往外地或搭乘長途機的機票提前3個月會買最便宜，飛往國內及搭成短途機則是約6星期。

平機票攻略【2】星期日買機票最平

有研究指出在星期日預訂機票較便宜，比最昂貴的星期五預訂機票，最多可節省15%。此外，有數據亦顯示，清晨5點到7點之間，以及深夜11點後買機票會相對容易出現好價。

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平機票攻略【3】星期四出發機票平17%

曾有研究指出，於星期四出發的機票價格通常最平，對比最貴的星期日出發，星期四出發可以節省高達17%！

星期日出發最貴！（Getty Images）

平機票攻略【4】更改語言介面

在機票預訂平台中轉換另一個地區的語言，機票有機會出現價差。不過要留意如果以不同語言預訂，後期客服亦會以該語言聯絡。

小編嘗試以中文、日文、韓文、烏克蘭文、法文及越南文搜尋同一機票，發現以越南文預訂價格最平，只需$1,475起；以韓文預訂最貴，價格為$1,510起，價格相差$35，以中文預訂則需$1,492起。

小編實測結果：

+ 1

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平機票攻略【5】開啟VPN

航空公司可能會根據你的所在地而調整所顯示的機票價錢，而有些國家或地區購買機票較為便宜，因此大家可以透過VPN，嘗試使用不同國家的IP搜尋最佳機票價格。

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平機票攻略【6】避開旅遊高峰時段

暑假期間機票價格更高，暑假過後價格開始回落。（圖片來源：Trip.com網頁截圖）

寒暑假、公眾假期、重要節日、連假等皆是旅遊旺季，想出外旅遊的人更多，機票價格也會處於高價水平。如果想買到平機票去旅行，可以考慮在秋天或初冬時去旅行。有研究指出，這兩個時段通常會有季節性的價格變動，機票價格會相對便宜！

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