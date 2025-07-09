羅湖地下街2期將開業　2.5萬呎！fufuland、榴槤蛋糕100+間店進駐

羅湖深港融合商業街｜羅湖行街｜「羅湖深港融合商業街2期」將陸續開幕！佔地2.5萬呎之餘，還將引入更多餐飲品牌，例如人氣梳乎厘Fufuland、瑞士卷the Roll'ING等等。而且，還可以在這條地下街買料回港加餸，有多間燒臘店、走地雞檔攤！想知究竟還有哪些亮點值得期待？讓《香港01》好食玩飛記者為大家搶先揭曉！



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羅湖深港融合商業街2期將開業！佔地2萬5千呎／逾百間零售、餐飲新店

近年來，港人的消費地帶都在深圳，北上玩樂、飲茶、買餸已成常態！深圳陸續有不少新商場及購物中心開幕，鄰近羅湖口岸的「深鐵匯坊•深港融合商業街」在去年8月開幕，羅湖日均客流約20萬人數，其中約4份1人途經羅湖商業街。經過約1年籌備後，「深鐵匯坊•深港融合商業街」2期的商舖陸續開業，總面積發展至2.5萬呎，同時有超過100間零售及餐飲等店舖進駐，方便港人買手信回港！

「深鐵匯坊•深港融合商業街」營業時間與口岸同步

「深鐵匯坊•深港融合商業街」店舖種類多樣元化，例如燒臘店、走地雞檔攤等，港人買餸必去！至於美食手信方面，有深受港人歡迎的the Roll'ING瑞士卷、KUMO KUMO芝士蛋糕、fufuland梳乎厘等人氣甜品小食店，以及主打榴槤千層蛋糕的許榴記、酥小滿牛肉餅，順德雙皮奶等。

深鐵匯坊•深港融合商業街

地址：羅湖樞紐負一層

營業時間：上午9:30 至 晚上11:30

交通方式：深圳地鐵1號線羅湖站A2出口／9號線人民南站A1出口



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