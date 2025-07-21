台北美食10大推介｜Threads爆紅！牛肉湯＋滷肉飯　一間炸雞必吃

台北美食｜台北是美食天堂，不少人都會聯想到夜市小吃、火鍋等料理，但其實台北也有許多提供台灣地道料裡的人氣餐廳！《香港01》整合10大台灣人多次回訪的台北美食餐廳推介，有Threads上爆紅的小店，也有經營多年的老字號、藝人推介的餐廳等，即看內文做好攻略！



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台北美食推介【1】雞の兄弟 — Threads爆紅溫體雞肉店／超彈牙果凍雞肉！

雞の兄弟是最近在Threads上超人氣的溫體雞肉鵝肉專賣店，採用新鮮現煮的溫體雞肉，雞肉肉嫩多汁，還有滿滿的膠質和雞肉凍！此外，雞の兄弟的雞肉也有嚴格品控，絕不添加防腐劑，一盒價格大概NT$380，十分划算！

地址：台北市文山區興德路18號｜廣明街41巷2弄1號鐘錶店前面



台北美食推介【2】北投齊雞 — 53年鹽水果凍雞老字號

北投齊雞是自1972年創立的「果凍雞」鹹水雞，在北投極受歡迎，經常還沒中午就售罄！北投齊雞的「果凍雞」是以特製手法搭配50年的老滷汁滷出來的鹹水雞，將雞隻的膠質精華鎖在皮肉之間，雞肉鮮甜多汁，口感軟嫩。此外，北投齊雞亦提供韓式炸雞、雞油、雞肉鬆等美食，同樣值得推薦！

地址：台北市北投區磺港路33號北投中繼市場A66號攤



台北美食推介【3】老牛牛肉肉燥飯 — 100%還原台南風味／台北最強牛肉湯！

藏身在遼寧夜市裡的「老牛牛肉肉燥飯」主打100%台南風味的肉燥飯、溫體蔥油雞及牛肉湯。有別於一般以豬肉製作肉燥的餐廳做法，老牛牛肉肉燥飯以純牛肉手工製作肉燥，鹹度適中，肉味香濃！此外，餐廳的牛肉湯更被譽為是「台北最強牛肉湯」，牛肉湯湯底用純牛大骨加上中藥材及蔬菜熬煮，現點現燙，帶有濃郁奶油香氣，肉質滑嫩！

地址：台北市中山區長安東路二段171號



台北美食推介【4】忠誠牛肉麵 — 開門前已經大排長龍！牛肉麵大過塊面？

位於士林的「忠誠牛肉麵」是當地的超人氣美食，每日營業前就已經看到人龍，幾乎無時無刻都要排隊！忠誠牛肉麵使用傳統陽春麵，搭配香辣的牛肉湯口感十分豐富！雖然牛肉麵價格比一般餐廳貴，但即使是小碗的牛肉麵已經有非常多牛肉，而且還是富含膠質的部位，燉煮過後軟嫩適中，大碗牛肉麵更大過塊面，非常抵食！

地址：台北市士林區德行東路80號



台北美食推介【5】Chef 78 — 必食限量獨角獸炸雞、彩虹起司超打卡able！

Chef 78是人氣炸物名店，主打招牌厚實的脆皮雞排，雞排肉質鮮嫩多汁，外皮酥脆不油膩，老闆更保證出鍋後一個小時也能保持酥脆！雞排共有7款口味，例如脆皮雞排、起司雞排、老雞排等，當中必食推介是限量販售的獨角獸炸雞！外層選用竹炭粉，咬下的瞬間彩虹起司隨即湧出，吸睛又美味！此外，Chef 78的焦糖煉乳炸香蕉也是熱銷產品之一。

地址：台北市中正區市民大道三段8號403櫃位



台北美食推介【6】金花吐司專賣店 — 超邪惡！足料熔岩瀑布芝士多士

坐落於西門町的「金花吐司專賣店」主打飯糰、蛋餅及金花碳烤多士，多士選用略厚的手工牛奶麵包及手工花生醬製作，多士烤得外脆內軟，夾帶淡淡奶香，內餡是非常邪惡的熔岩瀑布芝士，光是賣相已令人口水直流！必吃推介有牛肉芝士蛋吐司、三層煙肉芝士蛋吐司、豬肉芝士蛋熱壓吐司及彩虹熱壓吐司，餡料塞好塞滿，啖啖滿足！

地址：台北市萬華區漢中街195號1樓



台北美食推介【7】早詹店-溪口蛋餅研究所 — 客製化脆皮蛋餅

「早詹店」是一家專賣蛋餅的早餐店，推出一系列可以客製化的脆皮蛋餅和豆皮嫩蛋餅，從蛋餅皮、醬料到內餡都可以自由選配，配料多達57種！如果不想自己選擇，店家也有推薦組合，包括紅燒鰻魚洋蔥蛋餅、日式壽喜豬蛋餅、韓式泡菜里肌肉蛋餅及巧克力醬香蕉蛋餅等特色口味蛋餅，售價也不過NT$55起，CP值超高！

地址：台北市文山區溪口街51號



台北美食推介【8】Asylum — 柯震東推薦+Threads爆紅！酒吧裡的滷肉飯？

Asylum是由台灣藝人柯震東哥哥開設的庇護所主題酒吧，在Threads上的話題熱度一直都居高不下！Asylum除了提供特色調酒，更有充滿台灣味的食物，包括「萬惡滷肉飯」及「醉後一碗麵」。萬惡滷肉飯使用台灣豬，加上自家調配滷汁及一顆半熟土雞蛋，非常惹味！醉後一碗麵則以簡單的蒜頭、蔥、麻辣醬調配而成，飲兩杯再食碗麵絕對能醒酒！

地址：台北市大安區復興南路一段219巷10號



台北美食推介【9】今大滷肉飯 — Threads友力推！傳說中的三重滷肉飯

今大滷肉飯是三重人及Threads友力推的庶民美食，有「傳說中的三重滷肉飯」之稱。今大滷肉飯每天清晨6時開門，已經有長長的人龍等候！今大滷肉飯以肥而不膩、香郁夠味的滷肉飯而聞名，有別於一般肥瘦比例適中的滷肉飯，今大滷肉飯所採用的滷肉全是肥肉，並以老母雞和豬大骨熬煮湯底，搭配獨家滷製手法製成，非常有水準！

地址：新北市三重區大仁街40號



台北美食推介【10】Meat Up 覓晌 — 日媒評選年度10大必訪餐廳！打卡巨型草莓塔

曾被日本媒體評為台灣年度10大必訪餐廳的Meat Up，除了是一家裝潢夢幻的打卡店，餐點同樣精緻又美味！餐點秉持「浮誇至上」原則，例如是近30cm高的「101草莓塔」，以30顆草莓組成，搭配果凍、奶油、金箔巧克力脆片等，非常足料！還有新登場的「我是流芒老大」的巨型帕妃杯、軟殼蟹義大利麵、芋泥草莓卡士達舒芙蕾同樣值得推薦！

地址：台北市萬華區武昌街二段37號6樓



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