深圳水族館5大｜$61入場！60萬呎海底世界　必睇企鵝、海豚、鯊魚

深圳海洋世界｜深圳最大水族館｜返深圳除了飲茶、買餸，還可以參觀水族館！無論是夢幻的海底隧道、震撼的海洋劇場，還是近距離接觸珍奇生物的互動體驗，都能讓大人細路沉浸其中！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了深圳5大必去水族館，$61就入得場！還有深圳最大水族館，佔地逾60萬呎！即看下文啦！



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深圳水族館推介｜【1】小梅沙海洋世界 —— 深圳最大！200種海洋生物

深圳小梅沙海洋世界是一個包含海洋生物展示、科普教育、娛樂休閑的大型主題公園，是深圳知名的海洋主題景點！佔地逾60萬呎，是深圳最大的水族館！大家能欣賞到200多種的海洋生物種類，例如白鯨、企鵝、海豚、海獅、鯊魚等。

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還有精彩表演和互動環節，包括海豚跳躍、海獅頂球、白鯨唱歌、摸海星、投餵企鵝等。此外，必去打卡位一定是海底隧道！大家可以在透明的海底隧道漫步，360度觀賞五彩斑斕的魚群和珊瑚礁，仿佛置身於海底世界！即買飛入場睇深圳最大水族館啦😍🪼

小梅沙海洋世界

地址：深圳市鹽田區小梅沙海濱旅遊區



深圳水族館推介｜【2】深圳觀瀾海洋世界 —— 美人魚表演＋過萬種海洋生物

深圳觀瀾海洋世界館內設有數十個主題展區，包括熱帶珊瑚礁、深海奇觀、極地探秘等，展示超過10,000種海洋生物，例如鯊魚、企鵝、水母、海龜等，更採用巨型亞克力觀景窗，以及30米長的海底隧道，讓遊客能近距離觀看海洋生物的自然生態。還有每日定時上演的海豚、海獅表演，以及由專業演員在巨型水族箱中進行水底芭蕾表演，讓大家近距離欣賞「美人魚」！🤩$148睇過萬種海洋生物🪸

深圳觀瀾海洋世界

地址：龍華區觀瀾街道高爾夫大道13號



深圳水族館推介｜【3】歡樂海岸海洋奇夢館 —— 成人$61起！VR海洋探險＋近距離睇海馬

歡樂海岸海洋奇夢館以都市水族館概念為主，不同於傳統大型水族館，以「小而精」著稱！運用光影特效、數字互動裝置，打造夢幻的海底世界！還設有海洋知識講座，了解海洋保護及生物多樣性，以及VR海洋探險，虛擬潜水體驗。館內其實除了以光影特效打造的海底世界外，還有真實的海洋生物可近距離觀看，例如水母、海馬、章魚等罕見物種。成人入場門票更是$61起！😍$61近距離睇海馬、章魚🐙

歡樂海岸海洋奇夢館

地址：深圳市南山區白石路東8號OPLAZA歡樂海岸購物中心F2



深圳水族館推介｜【4】深圳恒遠海立方環游城 —— 7.15開幕！10萬呎＋睇企鵝

於7月15日，深圳恒遠海立方環游城在龍華區后浪新天地開幕！佔地近10萬呎的綜合性海洋體驗樂園，以「真實海洋生態、光影科技、沉浸式體驗」為核心，規劃了黑潮之旅、人魚奇境、水母宫殿、奇趣趕海、雨林藏珍、海洋新城、海獸劇場等9大主題展區。涵蓋超50多項遊玩項目、1,000多種海洋生物（包括企鵝、魔鬼魚、水母、北極狐等）、80項科普實踐課程。此外，還有海底餐廳、180度超長海底隧道、大型美人魚、海獅表演、小丑互動、室內兒童遊船等設施。🥳10萬呎任你睇北極狐、企鵝🐧

深圳恒遠海立方環游城

地址：深圳市龍華區大浪街道同勝社區同富裕工業園第26棟第二層26201號



深圳水族館推介｜【5】蛇口海洋科普館 —— 親子好去處＋免費入場

蛇口海洋科普館雖然規模不大，但內容豐富，是一個親子好去處！加上免費入場，能讓更多人接觸到海洋知識，提升海洋保護意識。館內展示了各種海洋生物標本，包括貝類、魚類、珊瑚等。還結合蛇口漁業歷史，展示傳統漁業工具和漁民生活，讓參觀者了解漁業文化的發展。而且更設置了互動設施，例如觸摸池、虛擬現實體驗等，是個值得體驗的地方！

蛇口海洋科普館

地址：深圳市南山區蛇口大廈副樓2層



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