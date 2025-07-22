廣州飲茶好去處9個｜¥4.2點心！招牌芋泥包　一間脆皮叉燒必吃

廣州老字號茶樓｜廣州酒樓推介｜說到廣州，除了小蠻腰（廣州塔）和珠江夜景，他們地道的「飲茶」文化也是值得體驗！《香港01》好食玩飛為大家精選了廣州9間CP值高的飲茶好去處，從售賣¥4.2點心的品牌，到擁有百年歷史的老字號，每間都別具特色！即看下文啦！



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廣州酒樓推介｜【1】廣州酒家 —— 蝦餃皇／人均$42.5起／90年老字號

廣州酒家是始創於1935年，有「食在廣州第一家」的美譽，以經典粤菜和手工制點心而聞名！必吃點心有蝦餃皇（¥48／3粒），内餡飽滿，蝦肉鮮嫩彈牙；紅米腸（¥42／份）；流沙包（¥28／3件），蛋黄沙細膩綿密；瑤柱魚籽乾蒸燒賣（¥38／4粒）等。雙人早茶套餐也只是¥78（約$85），包括蝦餃皇、蘿蔔糕以及香茜牛肉腸，人均$42.5！

廣州酒家（體育東店）

地址：天河區體育東路112號百福廣場3-4樓

交通：廣州地鐵1號線體育中心站B岀口步行約60米



廣州酒樓推介｜【2】南園酒家 —— 62年歷史／四大園林酒家之一／金牌叉燒酥

南園酒家是廣州酒家集團旗下的經典老字號品牌，始建於1963年，以傳統粤菜和廣式点心聞名，是廣州「四大園林酒家」之一。店家延續了岭南園林風格，有亭台樓閣、小橋流水，環境非常優雅！店內部分點心會現場制作，是本地人飲茶聚會的首選。必吃點心有：金牌叉燒酥、玫瑰豉油雞、蜜汁手抓骨等。金牌叉燒酥的外層酥皮非常鬆化，內餡叉燒軟嫩，鹹甜交織，絕對值得一試！4人套餐也包含點上必點點心，人均價錢為¥93（約$102）。

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南園酒家（前進路店）

地址：海珠區前進路142號

交通：廣州地鐵2號線江南西站C岀口步行約950米



廣州酒樓推介｜【3】唐荔園 —— 湖上用餐／非遺紅燒乳鴿／秘製脆皮黑叉燒

唐荔園亦是廣州「四大園林酒家」之一，建在荔灣湖上，進園時還會經過一條曲折的橋廊，很有古時的意境。酒家主打經典粤菜和西關傳統小吃，招牌菜有非遺紅燒乳鴿，選用的乳鴿肉質嫩口、脂肪較少；還有秘製脆皮黑叉燒，以陳年提煉的甜醬油反復燒制，讓醬汁完全滲入叉燒，再淋上一層秘制焦糖醬，使表皮更焦甜、入口即溶！4人套餐價為¥588（約$643），除了包含以上2款菜式，還有魚、時菜、手工點心等，人均價錢為$161。

唐荔園

地址：荔灣區黃沙大道涌邊橫街12號

交通：廣州地鐵11號線如意坊站D1岀口步行約380米



廣州酒樓推介｜【4】泮溪酒家 —— 人均$59歎湖景／排骨鳳爪／蝦餃皇

泮溪酒家創建於1947年，坐落於荔灣湖畔，是廣州著名的園林式酒家，被譽為「嶺南第一景」。店內分為「迎賓樓」、「萬壽宮」等區域，部分包廂可俯瞰荔灣湖景！3人套餐價錢為¥163（$178），包括排骨鳳爪、蝦餃皇、香燘三文魚骨腩、京蔥煲仔餃等，人均僅是$59！

泮溪酒家（荔枝灣店）

地址：荔灣區龍津西路151號

交通：廣州地鐵5或11號線中山八站A岀口步行約840米



廣州酒樓推介｜【5】陶陶居 —— 百年老字號／$75四份飽肚點心

陶陶居是廣州百年老字號茶樓，創於1880年，既保留經典粵菜點心，又加入了創新元素，整個環境非常優雅，有木雕屏風、復古吊燈，適合家庭聚餐和商務宴請。手工豆乳水牛奶撻、海鮮紅米腸、荔灣艇仔粥以及金湯玉帶金魚餃也是必點！下午茶2人套餐也包含這4份菜品，人均價錢為¥69（約$75）。

陶陶居（天河城店）

地址：天河區天河路208號天河城L7

交通：廣州地鐵1或3號線體育西路站E岀口步行約360米



廣州酒樓推介｜【6】彩點 —— CP值高！¥4.2脆皮芋泥包

「彩點」是廣州知名的粵菜茶樓品牌，主打CP值高、創意點心及傳統粵式早茶文化。寶華分店周邊林立歷史建築，極具廣州傳統風情。價格親民，點心均價在¥16至¥48（約$18至$53）之間，下午茶時段更有折扣優惠。店家堅持即點即蒸，確保點心保持新鮮口感！推薦大家點選至尊蝦餃皇（¥27／4粒）、鮮蝦紅米腸（¥27）、蒸鳳爪（¥22）、脆皮芋泥餐包仔（¥21／5件）等。

彩點（寶華店）

地址：荔灣區寶華路49號寶華豪庭3樓

交通：廣州地鐵1號線長壽路站D2岀口步行約390米



廣州酒樓推介｜【7】白天鵝 —— 曾連續5年米芝蓮1星／酥皮叉燒包／羊城鮮蝦餃

白天鵝主打經典粵菜及廣式點心，被譽為「廣州高端粵菜殿堂」，以精緻的烹飪技藝、優雅的用餐環境和優質服務聞名，常年位居廣州美食榜單前列，多次獲評黑珍珠餐廳指南的「三鑽餐廳」級數，更獲2018至2023年連續5年米芝蓮1星，深受遊客喜愛！

該店TOP6點心包括欖仁薩其馬（¥58），鬆軟不黏牙且蛋香濃郁，表面還撒上椰絲；羊城鮮蝦餃（¥68），皮薄透亮、蝦肉爽脆彈牙；天鵝酥（¥72），甜度適中、搭配酥皮層次豐富；酥皮叉燒包（¥65），酥皮帶有淡淡奶香、叉燒鮮嫩多汁。

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白天鵝

地址：荔灣區沙面南街1號3樓

交通：廣州地鐵6號線黃沙站E岀口步行約900米



廣州酒樓推介｜【8】銀燈食府 —— 30多歷史／海苔抹茶流沙包／黑松露鮑菇雞粒芋角

銀燈食府是廣州老字號粵式茶樓，隸屬於廣州飲食集團，地理位置毗鄰珠江及沙面歷史建築區，並以傳統粵式點心為主，擁有30多歷史，是本地人及遊客飲茶的熱門選擇。有網民推薦必點菜品有海苔抹茶流沙包（¥28）、黑松露鮑菇雞粒芋角（¥30）、珍菌海皇金沙紅米腸（¥31）、流心芝士榴槤撻（¥27）等。海苔抹茶流沙包一咬下口就爆抹茶醬！而黑松露鮑菇雞粒芋角一定要趁熱吃，黑松露的味道非常濃厚！

銀燈食府（文化公園店）

地址：荔灣區西堤二馬路37號廣州十三行文化科技中心3樓

交通：廣州地鐵6號線文化公園站A岀口步行約250米



廣州酒樓推介｜【9】炳勝公館 —— 人均$163！高級品牌／包廂睇風景

炳勝公館是廣州知名餐飲集團「炳勝」旗下的高端粵菜品牌，主打精緻粵菜、傳統點心及高級海鮮，是商務宴請、家庭聚餐的熱門選擇。餐館內環境寬敞，設有半開放式卡座，適合2至4人用餐，更設有包廂，有獨立茶臺和景觀窗，可眺望珠江新城景色。

雙人午市套餐價錢為¥298（約$326），包含牛雜、原味蒸蘋果豬小排、袪濕白果黑牛肚粥、蜜汁蒸鳳爪、藤椒蝦餃皇、酸菜無骨鯽魚腸粉、金橙酥皮蛋撻等，人均為$163。

炳勝公館（珠江新城店）

地址：天河區珠江新城冼村路2號5樓

交通：廣州地鐵APM線大劇院站B岀口步行約720米



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