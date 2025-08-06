旅遊達人教行李收納10秘技　Con盒裝另有用途！保鮮紙竟是神器？

旅行執篋收納貼士｜收納法｜執喼方法｜去旅行本應是件令人期待的事，但每次在收拾行李時，總覺得無從入手，擔心會漏帶東西，又怕塞得太滿。可是其實只要掌握一些收納技巧，就能輕鬆執篋！《香港01》好食玩飛記者為大家加拿大旅遊達人Megan和分享生活知識Howdini的YouTube影片中，整理10大實用的旅行執篋貼士，將所有物品井井有條地放進行李箱，騰出更多空間，甚至可以為旅程帶回大量戰利品！即看下文啦！



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旅行執篋收納貼士｜旅遊達人YouTube教收納！

加拿大旅遊達人Megan在她的YouTube頻道擁有28.4萬訂閱者，在2017年開始拍片分享有關旅遊、住宿、酒店的知識。而Howdini YouTube頻道則擁有71.2萬訂閱者，主要分享日常生活的知識。各自頻道都有介紹有關旅行收納的影片，例如用扭扣收納耳環等，小編今次將他們分享的知識歸納，整合出以下10大實用貼士！

旅行執篋收納貼士｜【1】用隱形眼鏡盒裝體積較少的物品，如扣針、護膚品

想善用空間，就要動用一下小腦袋啦！如果大家不想帶整瓶護膚品，又不想買旅行裝的話，加拿大旅遊達人Megan就有計啦！只要把這些膏狀或液態的護膚品倒進隱形眼鏡盒中即可！除了護膚品，一些體積較少的日常用品也同樣可以放進盒中，例如是扣針等。最後貼上標籤在盒上，以便辨識，非常方便！

旅行執篋收納貼士｜【2】把衣服捲起

行李箱內佔最大空間的應該是衣服吧！大家可以把衣物整齊地捲起，增加行李箱的容量，同時又可以避免衣物在寄艙過程中被整皺。

把衣物整齊地捲起，增加行李箱的容量，同時又可以避免衣物在寄艙過程中被整皺。（Youtube@Portable Professional (Travel Tips with Megan)影片截圖）

旅行執篋收納貼士｜【3】攜帶接叠水樽

有些人去旅行需要飲暖水，建議攜帶接叠水樽，使用時才伸出來，這樣做不會佔用太多行李箱的容量！

攜帶接叠水樽，使用時才伸出來，這樣做不會佔用太多行李箱的容量！（Youtube@Portable Professional (Travel Tips with Megan)影片截圖）

旅行執篋收納貼士｜【4】以化妝棉代替粉撲，薄薄一層放進化妝盒內

女生去旅行的煩惱一定是化妝了！化妝品和化妝工具都需要一定的空間放置，這時候Megan就教大家，以化妝棉代替粉撲，然後薄薄一層放進化妝盒內，例如是眼影色盤、粉底盒，這樣就不用多帶化妝工具！

旅行執篋收納貼士｜【5】先把所需液體倒在化妝棉，然後放在密實袋

如果快閃旅行，只逗留3至4天的話，建議把所需液體先倒在化妝棉上，然後放在密實袋中保存，該液體便不會乾透，整瓶都不用帶！

把所需液體先倒在化妝棉上，然後放在密實袋中保存，該液體便不會乾透，整瓶都不用帶！（Youtube@Portable Professional (Travel Tips with Megan)影片截圖）

旅行執篋收納貼士｜【6】把樽身較大液體倒進樽身較小的，然後蓋上保鮮紙以防滲漏

除了把液體倒在化妝棉上，亦可以把樽身較大的液體倒進較小的樽身，然後蓋上保鮮紙以防滲漏，節省行李箱的空間！

旅行執篋收納貼士｜【7】把信用卡、書籍加入手機中

現今世代電子化普及，想看書、想「碌卡」，一部手機幫到你！岀發前把想看的書籍加入至電子書，以及把信用卡綁定手機，這堆卡跟書本就不用放進行李箱啦！

岀發前把想看的書籍加入至電子書，以及把信用卡綁定手機，這堆卡跟書本就不用放進行李箱啦！（Youtube@Portable Professional (Travel Tips with Megan)影片截圖）

旅行執篋收納貼士｜【8】把棉花棒放進較少的皿器內

如果大家住的不是酒店，有機會不提供日常用品例如棉花棒，這時候建議大家使用一個小瓶放置棉花棒。

有些住所有機會不提供日常用品例如棉花棒，這時候建議大家使用一個小瓶放置棉花棒。（Youtube@Howdini影片截圖）

旅行執篋收納貼士｜【9】用保鮮紙包裝頸鏈

去旅行打卡是必須的！悉心打扮也是必須的！飾物例如頸鏈一定少不了，但如何好好收納才不會遺失和「打Kick」呢？不想帶一大盒首飾箱的你一定要學這招啦！先把每條頸鏈分開放在保鮮紙上，然後對摺保鮮紙，最後捲起，形成蛋卷形狀就對了！

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旅行執篋收納貼士｜【10】用扭扣或藥盒放置耳環

至於收納耳環，就有另一個方法啦！只要把耳環戴上衣服扭扣或放進藥盒內即可，非常方便！

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