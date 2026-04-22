深圳滑梯房酒店8間推介｜人均$262起!親子房波波池　免費宵夜早餐

深圳滑梯房酒店推介2026！北上親子旅遊，想小朋友盡情「放電」，不一定要去主題樂園，入住自帶室內滑梯及波波池的酒店亦是熱門選擇！《香港01》好食玩飛記者已為大家整理8大深圳滑梯房住宿，當中涵蓋福田地鐵上蓋酒店、大梅沙海景度假村及甘坑古鎮主題酒店等，房內設施豐富，部分更榮獲全球親子酒店榜單肯定，最平人均$262起即可入住！詳情即睇下文！



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深圳滑梯房酒店推介【1】深圳憬居酒店（JINGJU HOTEL SHENZHEN）

深圳憬居酒店（JINGJU HOTEL SHENZHEN）坐落於景田地鐵站上蓋，出站即達，交通極其便利。酒店主打親子友善，設有超受歡迎的滑梯主題房，房間寬敞且配備室內滑梯、波波池及兒童專用用品，讓小朋友在房內即可盡情放電！大廈內更設有兒童探索館，周邊食肆與便利店林立，生活配套完善。此外，酒店亦貼心提供免費早餐及宵夜，性價比極高，是福田親子遊的住宿首選。

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深圳憬居酒店（JINGJU HOTEL SHENZHEN）

房價：人均約HK$514起（童趣Party房-大象之屋丨四床丨享樂高積木）

地址：深圳福田區蓮花街道景華社區景田路78號婦兒大廈28樓

交通：景田地鐵站步行<100米 需時約1分鐘

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深圳滑梯房酒店推介【2】深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店（Shenzhen OCT East Oasis Gleetour Hotel）

深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店（Shenzhen OCT East Oasis Gleetour Hotel）位於梧桐山森林氧庫與黃金海岸線之間，被評為Trip.Best深圳親子酒店前十名。酒店擁有285套客房，房型特色多樣，配備先進的智能化設施設備，滿足不同的住宿需求，特色親子客房更將為親子家庭帶來一場充滿奇趣的住宿體驗。酒店配備全日餐廳、小童主題餐廳及大堂吧，提供多元化餐飲美食及飲品。全新升級的戶外泳池，配備適合全年齡段的水上遊樂設施。還有超900平方米的小童遊樂中心融合了小童遊樂園和託管區兩大功能區域，極具互動性、遊玩性與探索性，實現一站式輕鬆帶小朋友去玩。

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深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店（Shenzhen OCT East Oasis Gleetour Hotel）

房價：人均約HK$330起（森林奇趣滑梯房）

地址：深圳鹽田區梅沙街道茵特拉根天麓街區旁

交通：深圳坪山站駕車15.9公里（需時約29分鐘）／深圳東站駕車26.7公里（需時約48分鐘）

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深圳滑梯房酒店推介【3】小涼帽之家酒店（深圳甘坑古鎮店）（Little Hakka Hotel）

深圳小涼帽之家酒店（Little Hakka Hotel）坐落於甘坑古鎮，是華僑城打造的本土原創卡通形象親子酒店。酒店以「涼帽寶寶的家」為主題，將卡通元素滲透至客房的每一處細節，大堂二樓還設有刺激有趣的空中透明玻璃走廊，為孩子帶來奇妙的視覺體驗。此外，酒店周邊配套極其豐富，擁有小涼帽親子樂園、農場及VR影院等多元化項目，是家長帶小朋友體驗鄉野童趣、享受週末親子度假的理想去處。

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小涼帽之家酒店（深圳甘坑古鎮店）（Little Hakka Hotel）

房價：人均約HK$297起（童趣木質庭院園藝親子套房）

地址： 深圳龍崗區吉華街道甘坑古鎮甘李路18號14號樓

交通：甘坑地鐵站步行1.5公里（需時約21分鐘）

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深圳滑梯房酒店推介【4】檸樂親子海景美宿（MOMOO茉茉海店）（Ningle parent-child seascape minsu）

檸樂親子海景美宿（MOMOO茉茉海店）於2025年7月新開業，靠近水頭沙海灘，出門步行不到100米即達沙灘，方便小朋友隨時挖沙嬉水。酒店專為家庭旅客打造，提供多款流行主題親子客房，房內配備旋轉滑梯、攀爬網、圖書及玩具，細節處更設有防撞條及兒童專用洗浴用品，安全又貼心。館內擁有上百平米兒童樂園與手工活動區，配合網紅打卡小景點，讓家長能輕鬆帶小朋友去玩，享受一站式海邊親子度假體驗。

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檸樂親子海景美宿（MOMOO茉茉海店）（Ningle parent-child seascape minsu）

房價：人均約HK$262起

地址： 深圳龍崗區南澳街道文明路水頭沙社區西區118號B棟101

交通：深圳寶安國際機場駕車86.5公里（需時約2小時46分）

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深圳滑梯房酒店推介【5】深圳大梅沙京基洲際度假酒店（InterContinental Shenzhen Dameisha Resort）

深圳大梅沙京基洲際度假酒店隱遁於梧桐山與金色沙灘之間，邁步即達海濱，更榮獲Trip.Best 2026 Global 100 – 親子酒店榜單肯定。酒店特別設有「潛入深海主題單臥海景家庭套房」，配備2米特大床及1.2米碌架床，親子設施極其豐富，擁有設水上滑梯的兒童泳池、室內外泳池及6間餐廳，配合洲際行政俱樂部的管家服務與專屬無邊際泳池，讓家長與孩子在山海謐境中享受極致奢華的度假體驗。

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深圳大梅沙京基洲際度假酒店（InterContinental Hotels SHENZHEN DAMEISHA RESORT by IHG）

房價：人均約HK$1,147起（潛入深海主題單卧海景家庭套房）

地址：深圳鹽田區大梅沙鹽葵路 (大梅沙段) 9號

交通：大梅沙地鐵站步行1公里（需時約15分鐘）／小梅沙地鐵站駕車2.1公里（需時約7分鐘）

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深圳滑梯房酒店推介【6】深圳華僑城洲際大酒店（InterContinental Shenzhen）

深圳華僑城洲際大酒店坐落於充滿藝術氣息的華僑城片區，以迷人的西班牙風格打造出市區中的度假天堂。酒店擁有10,000平方米的加勒比海式花園，配備獨特的真沙沙灘及2,000平方米戶外泳池，無需出海即可感受異國風情。針對家庭旅客，酒店特別推出「奇趣烏托邦親子主題雙臥套房」，設有1.5米寬的碌架床及1.8米大床，並提供近5,000平方米的室內外兒童俱樂部、健身房及水療設施。客房裝修豪華且大多設有獨立陽台，配備水療浴缸及高速網絡，讓大人在享受親子時光之餘，也能安享悠然的度假體驗。

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深圳華僑城洲際大酒店（InterContinental Shenzhen）

房價：人均約HK$1,348起（奇趣烏託邦親子主題雙卧套房）

地址：深圳南山區華僑城深南大道9009號

交通：華僑城地鐵站步行<100米（需時約1分鐘）

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深圳滑梯房酒店推介【7】深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）於小梅沙黃金海岸，建築呈動感S型設計，可直達沙灘及小梅沙度假村。酒店擁有全海景客房，讓住客枕風而眠，更引進源自拉斯維加斯的「M 秀」，上演馬戲與魔術等精彩表演，充滿娛樂活力。館內設有4間風格餐廳及特色酒吧，配備奢華的全景宴會廳，將海洋美景與格調藝術完美結合，是東部濱海度假的全新娛樂目的地。

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

房價：人均約HK$1,345起（開放式家庭海景房）

地址：深圳鹽田區鹽梅路33號

交通：小梅沙地鐵站步行450米（需時約7分鐘）

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深圳滑梯房酒店推介【8】深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）

深圳佳兆業萬豪酒店坐落於被譽為「中國最美八大海岸」之一的金沙灣，地理位置得天獨厚，更是欣賞海上日落的絕佳觀景地。酒店絕大部分客房設有私人觀景陽台，可一覽壯麗的海天一色或熱帶園林美景，設計靈感巧妙結合了大鵬古城與漁家文化。親子客群最愛其完善的度假設施，包括「鵬鵬俱樂部」、萌寵樂園及網紅粉紅沙灘，更設有室內恆溫與戶外露天泳池。館內提供4間特色餐廳，讓住客在波濤海韻中享受國際美食，開啟一段自在放鬆的山海旅程。

深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）

房價：人均約HK$1,116起（鯨嶼星夢親子房）

地址：深圳龍崗區棕櫚大道33號

交通：深圳寶安國際機場駕車88.8公里（需時約1小時42分）

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