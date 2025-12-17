深圳親子酒店22間推介｜滑梯特大家庭房／小童免費住／人均$185起

深圳親子酒店推介！不少家庭都會選擇在周末、假日來個快閃旅行去深圳玩！可以去觀瀾湖渡假城、南澳第一海灘等熱門景點，亦可以帶小朋友一起暢玩playhouse！《香港01》「好食玩飛」頻道記者整合22間深圳親子酒店，有鄰近景點的選擇，亦有平價、性價比高的選擇，最平只需人均$185，更包早餐！



深圳親子酒店推介【1】深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）坐落於寶安區，鄰近地鐵站及福海河，可以免費租借帳篷、自行車、手持泡泡機等多款露營器具前往露營及野餐，非常適合家庭樂！酒店亦附設室內泳池、模擬高爾夫球、兒童遊樂場、健身室等休閒設施，更有室外高空透明泳池！

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）

房價：人均HK$211起（高級房；17歲或以下不加床可免費入住）

地址：深圳寶安區展雲路8號

交通：國展南站步行4分鐘

深圳國際會展中心皇冠假日酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳親子酒店推介【2】深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）於2023年開幕，位於深圳西部會展新城，來往地鐵站只需步行10分鐘，距離深圳灣口岸車程則大約40分鐘。酒店提供359間客房、套房以及親子主題房，均設大面積採光窗、浴缸、特大睡床等。酒店亦配備無邊際室內泳池、健身室、大型兒童遊樂場等大人小朋友都適合的娛樂設施。

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）

房價：人均HK$262起（豪華大床房；17歲或以下不加床可免費入住）

地址：深圳寶安區福園二路93號會展灣東城廣場二期7棟101

交通：國展北地鐵站步行10分鐘

深圳國際會展中心洲際酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳親子酒店推介【3】深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）

深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）於2025年開幕，坐落於龍華區，鄰近大浪時尚創意城、新銳美術館、石凹公園等景點。酒店共有262間房，房間設有半開放式浴室、大面積景觀窗及串流媒體服務等，部分客房更設有270度全景觀！酒店同時配備室內恆温泳池、24小時開放的健身室、3間餐廳等設施，更提供免費穿梭巴士來往酒店及地鐵站！

深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）

房價：人均HK$296起（豪華城景雙床房-時尚小鎮日落景緻；17歲或以下不加床可免費入住）

地址：深圳市龍華區浪韻路8號

交通：陽台山東站車程16分鐘

深圳美憬閣酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳親子酒店推介【4】深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）於2025年全新開幕，坐落在寶安區，鄰近海濱廣場、前海HOP天地、深圳濱海藝術中心等景點。酒店共有289間客房，配備寬敞的起居室及浴室，大面積落地窗坐擁城市景觀，部分房型更配備超大户外露台！酒店附設室內恆溫泳池、健身室、4間餐廳及酒吧，並提供免費停車場。

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）

房價：人均HK$1,046起（豪華城景大床房 ‹繁華都市景觀›；小童可能會被收取額外費用）

地址：深圳市寶安區興業路1088號

交通：寶安站步行7分鐘

深圳前海華僑城瑞吉酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com

深圳親子酒店推介【5】深圳光明福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Shenzhen Guangming）

深圳光明福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Shenzhen Guangming）於2025年1月開幕，位於深圳光明新區。酒店擁有216間客房，還有太空探險及森林奇遇主題親子房，房內配備大面積景觀窗、乾濕分離浴室及浴缸、串流媒體服務電視等，親子客房另設兒童帳篷、玩具等設施。酒店另設健身室、餐廳、酒吧及定時專車接送機服務。

深圳光明福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Shenzhen Guangming）

房價：人均HK$683起（森林奇遇主題親子房；包早餐；17歲或以下不加床可免費入住）

地址：深圳光明新區聚豐路7號

交通：鳳凰城站步行17分鐘

深圳光明福朋喜來登酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳親子酒店推介【6】深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）於2024年開幕，鄰近地鐵站及沙灘。酒店以海洋為主題，提供專屬海灘區、2個室外游泳池、親子樂園、空中庭院、健身室、托兒服務、生態之旅、燒烤、晚間M秀、主題派對等設施及活動。酒店提供321間全海景房，均配備海景露台、圓形大浴缸、音響設備等，最小的房型也有50平方米，空間超寬敞！

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

房價：人均HK$2,943起（豪華海景大床房；包早餐、晚間M秀或晚間主題派對、無限次進出小梅沙海濱樂園；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：深圳鹽田區鹽梅路33號

交通：小梅沙地鐵站步行7分鐘

深圳美高梅酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳親子酒店推介【7】苫也·柚柑灣避世度假酒店（Shanye Youganwan Secluded Resort Hotel）

苫也·柚柑灣避世度假酒店（Shanye Youganwan Secluded Resort Hotel）於2025年開幕，坐落於龍崗區的山上，坐擁無敵海景及山景！酒店提供客房及套房，均配備乾濕分離浴室、特大露台、免費迷你吧等設施，套房另設私人泳池。酒店同時配備室外游泳池、兒童遊樂場、健身室、公共海灘、洗衣間、2間餐廳等設施，房價更包含45分鐘遊艇體驗。

苫也·柚柑灣避世度假酒店（Shanye Youganwan Secluded Resort Hotel）

房價：人均HK$1,298起（榕岸·全海景兩居室泳池套房｜私人游泳池；包早餐、遊艇45分鐘體驗；4人入住）

地址：深圳龍崗區南澳鎮柚柑灣沙灘旁

交通：深圳坪山站車程75分鐘

苫也·柚柑灣避世度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳親子酒店推介【8】深圳大梅沙棲鸞山海度假酒店（X.SERENDY RESORT）

深圳大梅沙棲鸞山海度假酒店（X.SERENDY RESORT）於2024年底開幕，坐落於大梅沙，距離大梅沙沙灘及地鐵站僅5分鐘步程。酒店擁有72間客房，均設有露台，部分房型坐擁海景，且配備巨幕影院、景觀浴缸或戶外風呂，一家人入住空間亦相當寬敞。酒店附設餐廳、户外恆温泳池、健身室、兒童游泳池、兒童玩具等設施，CP值超高！

深圳大梅沙棲鸞山海度假酒店（X.SERENDY RESORT）

房價：人均HK$267起（長留·雙卧套房；4人入住）

地址：深圳鹽田區梅沙街道愛梅路1號

交通：大梅沙站步行5分鐘

深圳大梅沙棲鸞山海度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

深圳親子酒店推介【9】深圳泰格壹棠服務公寓（CM Service Apartment Shenzhen Taige）

深圳泰格壹棠服務公寓（CM Service Apartment Shenzhen Taige）坐落於南山腳下，鄰近海上世界、海灘小鎮及美食匯，帶小朋友吃喝玩樂都很方便！酒店於2024年完成翻新，擁有232間單間到四房複式公寓，均配備完善的廚房、客廳、飯廳及臥室，空間十分寬敞，最多可容納8人。酒店同時配備室外游泳池、兒童遊樂場、健身室、餐廳等設施。

深圳泰格壹棠服務公寓（CM Service Apartment Shenzhen Taige）

房價：人均HK$373起（兩房行政公寓；4人入住）

地址：深圳南山區蛇口南海大道1033號

交通：海上世界站步行2分鐘

深圳泰格壹棠服務公寓搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳親子酒店推介【10】深圳威尼斯英迪格酒店（Hotel Indigo Shenzhen Overseas Chinese Town）

深圳威尼斯英迪格酒店（Hotel Indigo Shenzhen Overseas Chinese Town）位於深圳市中心，酒店周邊環繞歡樂谷、錦綉中華及世界之窗等景點，酒店提供現代化客房以及奇趣戲夢劇場AI親子主題客房。酒店擁有全年開放的室內泳池、依季節開放的室外泳池和健身中心。酒店穿梭巴士可搭乘巴士前往萬象天地、華僑城文化創意園、南頭古城等多個熱門旅遊地區，非常方便！

深圳威尼斯英迪格酒店（Hotel Indigo Shenzhen Overseas Chinese Town）

房價：人均HK$404起（精品雙床房；17歲或以下不加床可免費入住）

地址：深圳南山區華僑城深南大道9026號

交通：世界之窗地鐵站步行4分鐘

深圳威尼斯英迪格酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳親子酒店推介【11】深圳寶安前海Pagoda君亭設計酒店（Pagoda Hotel Shenzhen）

深圳寶安前海Pagoda君亭設計酒店（Pagoda Hotel Shenzhen）位於地標建築恆明珠國際金融中心內，鄰近多個購物中心，距離深圳灣口岸車城約20分鐘。酒店於2023年開幕，共有148間語音智能客房，配備人體工學床墊、免費迷你吧、兒童用品等。酒店亦設有餐廳、自助美甲區、遊戲區、放空對影區等精彩的娛樂活動空間，非常適合家庭旅客！

深圳寶安前海Pagoda君亭設計酒店（Pagoda Hotel Shenzhen）

房價：人均HK$224起（療愈舒適大床房；小童可能會被收取額外費用）

地址：深圳寶安區建安一路9號恆明珠國際金融中心西座

交通：新安公園站步行9分鐘

深圳寶安前海Pagoda君亭設計酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳親子酒店推介【12】深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）

深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）坐落於著名的觀瀾湖國際休閑旅遊度假區，在觀瀾湖內有海洋世界、冰雪體驗館、高爾夫球場等，大朋友小朋友都可以玩得盡興！酒店融合了流行文化元素，客房巧妙融匯音樂創意裝潢和摩登中國元素，空間寬敞舒適，搭配鮮紅、鮮紫色等，營造出奢華的新體驗。酒店亦提供超過160件來自全球知名藝人和音樂偶像的音樂收藏品，更提供親子同樂空間，有不少工作坊及體驗班可以參與，非常特別！

深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）

房價：人均HK$503起（搖滾尊尚雙床房；小童若與成人共用床鋪即可免費入住）

地址：深圳龍華區觀瀾高爾夫大道9號

交通：福田口岸乘坐地鐵4號線到觀瀾湖站下車步轉乘免費穿梭巴士

深圳硬石酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳親子酒店推介【13】深圳觀瀾湖度假酒店（Mission Hills Resorts Shenzhen）

深圳觀瀾湖度假酒店（Mission Hills Resorts Shenzhen）位於龍華新區，雖然遠離地鐵站較遠，但乘坐地鐵到觀瀾湖站，之後轉免費穿梭巴士便可直達酒店，交通尚算方便。觀瀾湖度假村內亦有免費接駁車到反彈蹦床公園、盛悅鼎鴻保齡球館、工藝坊、生態體育園、騎馬體驗等玩樂景點，小朋友在一個園區內都可以有排玩！酒店客房空間寬敞，採用時尚奢華格調，加上四面環繞著國際級高爾夫球場，採光度十足之餘亦相當有氣派！酒店客房更有露台及浴缸，絕對可以寫意地渡假！

深圳觀瀾湖度假酒店（Mission Hills Resorts Shenzhen）

房價：人均HK$401起（高級豪華雙床房；小童若與成人共用床鋪即可免費入住）

地址：深圳龍華新區觀瀾高爾夫大道1號

交通：福田口岸乘坐地鐵4號線到觀瀾湖站下車步轉乘免費穿梭巴士

深圳觀瀾湖度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

深圳親子酒店推介【14】深圳華僑城洲際大酒店（InterContinental Shenzhen）

深圳華僑城洲際大酒店（InterContinental Shenzhen）位於地鐵華僑城站附近，附近有歡樂海岸、益田假日廣場等休閒設施。酒店自帶椰林樹影，更有設人造沙灘及水樂園，最適合有小朋友的家庭前往！酒店更有超大兒童遊樂場，有室內玩耍區域，室外區域、聯通親子餐廳，仿如巨型城堡！酒店客房更有特色主題，以海洋風格打造，房內更自帶滑梯、投影儀等設施，就算帶埋小朋友一齊去旅行都不會悶！

深圳華僑城洲際大酒店（InterContinental Shenzhen）

房價：人均HK$396起（豪華房 大床）

地址：深圳南山區華僑城深南大道9009號

交通：福田口岸乘坐地鐵4號線到會展中心站下車，轉乘地鐵1號線到華僑城站下車步行3分鐘

深圳華僑城洲際大酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳親子酒店推介【15】深圳益田威斯汀酒店（The Westin Shenzhen Nanshan）

深圳益田威斯汀酒店（The Westin Shenzhen Nanshan）位於深圳市南山區的商務休閑地帶，旁邊便是世界之窗，歡樂谷、錦綉中華民俗文化村和華僑城創意文化園等亦均步行可達，距離地鐵站亦僅1分鐘步程，地理位置極佳！酒店亦連結益田假日廣場，帶小朋友吃喝玩樂都一樣方便！酒店客房現代簡約，並沒有太多花巧的設計，但勝在空間夠大，而且設有浴缸！客房亦有聯乘主題房型，非常童趣有活力，適合與小朋友一同入住，部分客房可以飽覽世界之窗景觀，更擁有一流的採光！

深圳益田威斯汀酒店（The Westin Shenzhen Nanshan）

房價：人均HK$401起（豪華雙床房；包1份早餐；小童若與成人共用床鋪即可免費入住）

地址：深圳南山區深南大道9028-2號

交通：羅湖口岸乘坐地鐵1號線到世界之窗站下車步行1分鐘

深圳益田威斯汀酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳親子酒店推介【16】空與海美宿（Air and Haimei Suites）

空與海美宿（Air and Haimei Suites）於2022年開業，坐落在深圳南澳第一沙灘旁邊，鄰近海鮮街，步行2分鐘便可抵達沙灘！雖然不近市區，但可以享受寧靜的環境，放慢腳步好好享受陽光與海灘及戶外泳池！酒店客房分為9種房型，全部均以北歐風格打造，有超大觀景窗及露台面向一望無際的海洋，部分更設有海景浴缸！其中北歐海景小童滑梯房擁有巨大滑梯和波波池，最多可供7人入住，就算有一大班朋友或帶著小孩都啱住！此外，酒店房價亦包含免費早餐，可以邊感受海風邊享受歐陸風格早餐！

空與海美宿（Air and Haimei Suites）

房價：人均HK$414起（北歐海景小童滑梯房；包早餐；小童若與成人共用床鋪即可免費入住）

地址：南澳街道水頭沙社區銀沙路3號10號

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路，於「南澳辦事處」站下車步行約5分鐘

空與海美宿搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜Klook｜永安旅遊

深圳親子酒店推介【17】白房子·深圳南澳沙灘海景美宿（White House Shenzhen Nan'ao Beach Seaview guesthouse）

白房子·深圳南澳沙灘海景美宿（White House Shenzhen Nan'ao Beach Seaview guesthouse）位於南澳第一海灘邊上，離沙灘十分近，全部客房均能看到180度無遮擋的一線海景，入住的客人更可以在海邊享用峇里島同款漂浮早餐！此外，酒店客房部分房型還配備了景觀浴缸及超大投影儀，可以白天看風景，晚上看電影！針對小朋友的需求，除了投影儀外，部分客房亦有例如搖搖馬等供小朋友玩樂的設施，非常適合家庭客！

白房子·深圳南澳沙灘海景美宿（White House Shenzhen Nan'ao Beach Seaview guesthouse）

房價：人均HK$223起（初塵·精緻大床房；包早餐；小童若與成人共用床鋪即可免費入住）

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區水頭沙銀沙路3號7室

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳辦事處公交站」下車，步行約11分鐘

白房子·深圳南澳沙灘海景美宿搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜永安旅遊

深圳親子酒店推介【18】深圳間堂一隅客棧（Gendo Inn）

深圳間堂一隅客棧（Gendo Inn）毗鄰海邊，鄰近大鵬古城及東山寺，可以騎單車、放風箏在沙灘休閒地散步，亦可以體驗海上運動！客棧推崇以茶會友，以木結緣的中國式雅緻生活，部分客房採用中式簡約風格，望向庭院景觀，通風采光俱佳。在客棧內亦可以與小朋友體驗傳統泡茶流程、嘗試敲奏空靈鼓等。除了現代中式客房外，亦有MUJI風、榻榻米風部等可供選擇，分客房更提供超大浴缸，讓你可以寫意地浸浴，好好放鬆！

深圳間堂一隅客棧（Gendo Inn）

房價：人均HK$242起（枯山水庭院 | 影音·禾風大床房；小童若與成人共用床鋪即可免費入住）

地址：深圳市龍崗區大鵬街道鵬城社區較場尾較四西三巷七號

交通：從羅湖口岸搭乘計程車約1小時車程

深圳間堂一隅客棧搶先預訂優惠👉🏻永安旅遊

深圳親子酒店推介【19】苫也·深圳不若林度假民宿（Sanyea · Shenzhen Bu Ruolin Resort B&B）

苫也·深圳不若林度假民宿（Sanyea · Shenzhen Bu Ruolin Resort B&B）選址於大鵬南澳濱海半山處，酒店的六棟白色外牆建築呈村落式分佈，讓你可以遠離煩囂，療愈身心！酒店客房走時尚簡約風，加入了不少自然木系元素，搭配茶色調設計，糅合禪味及寂侘風格令整體更有渡假氛圍。酒店部分客房還設有私人泳池、泡池、客廳以及開放式廚房，酒店亦有提供兒童充氣設施、兒童遊樂室、游泳池等，後山的龍眼亦提供體驗採摘，即使攜同小朋友入住亦可以好好玩耍！酒店更提供攝影師美拍30分鐘，送你5張精修相片，最適合一家人留下回憶！

苫也·深圳不若林度假民宿（Sanyea · Shenzhen Bu Ruolin Resort B&B）

房價：人均HK$466起（柏露山景大床房；包早餐、下午茶、甜點；提供攝影師美拍30分鐘；小童若與成人共用床鋪即可免費入住）

地址：深圳龍崗區南澳街道南隆社區濱海南路12號1棟

交通：從羅湖口岸搭乘計程車約1小時車程

苫也·深圳不若林度假民宿搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook｜永安旅遊

深圳親子酒店推介【20】偏方·山海原著度假美宿（Yuanfang Shanhai Yuanzhu Holiday Meisu）

偏方·山海原著度假美宿（Yuanfang Shanhai Yuanzhu Holiday Meisu）位於海濱南路，坐擁無敵海景，被譽為是「深圳的布達佩斯」。房間擁有特大落地玻璃窗，採光度十足、視野非常好，可以邊看日落邊享受海風！酒店客房有不同風格及色調的房間，少女粉紅、時尚墨綠、陽光橙黃等，能夠滿足小朋友的童心，酒店更提供兒童遊樂場及波波池，亦附有投影儀，麻將、遊戲機、滑梯、燒烤、跳床等，無論大朋友小朋友都可以樂而忘返！酒店房價亦包含早餐及下午茶，CP值超高！

偏方·山海原著度假美宿（Yuanfang Shanhai Yuanzhu Holiday Meisu）

房價：人均HK$228起（104側海景橙色親子房；包早餐及下午茶）

地址：深圳大鵬新區海濱南路33號海貝灣度假村G9棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘

偏方·山海原著度假美宿搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook｜永安旅遊

深圳親子酒店推介【21】小涼帽之家酒店（深圳甘坑古鎮店）（Little Hakka Hotel）

小涼帽之家酒店（深圳甘坑古鎮店）（Little Hakka Hotel）位於吉華街道甘坑客家小鎮，由華僑城文化集團公司開發，以中國本土原創卡通「涼帽寶寶的家」為主題的親子度假酒店。卡通元素淋漓盡致地體現在客房的每一個細節中，營造出輕鬆、愉快的氣氛，客房內亦有不少可玩設施，童趣感十足。酒店亦打造了一個現實版的卡通樂園，有小涼帽親子樂園、小涼帽農場、VR影院等，是一家人週末休閑度假好去處！

小涼帽之家酒店（深圳甘坑古鎮店）（Little Hakka Hotel）

房價：人均HK$185起（複式房；包早餐）

地址：深圳龍崗區吉華街道甘坑古鎮甘李路18號14號樓

交通：羅湖口岸乘坐地鐵1號線到崗廈站下車，轉乘地鐵10號線到甘坑站下車步行15分鐘

小涼帽之家酒店（深圳甘坑古鎮店）搶先預訂優惠👉🏻Trip.com

深圳酒店推介【22】薈語酒店（深圳福田口岸會展中心店）（Eeril hotel （Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center Branch））

深圳福田薈語酒店於2022年開業，總面積超過10,000平方米，共提供156間客房。位於福田星河COCO Park旁邊，距離地鐵石厦站E出口步行約5分鐘即可到達，地理位置相當不錯！酒店環境清靜，地下大堂採用落地玻璃，配上四周的青綠植物，彷如置身隱世綠洲！於Trip.com獲得4.8/5的評分，酒店的環境和職員的細心服務是不少網民的加分位，而且讚賞酒店的光線充足，惟酒店的中餐菜單比較單調，建議可選擇外出用餐。

薈語酒店（深圳福田口岸會展中心店）

房價：人均HK$260起（大床房）

地址：深圳福田區福民路199號

交通：石厦地鐵站步行5分鐘

薈語酒店（深圳福田會展中心店）搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜Klook｜永安旅遊

