深圳憬居酒店4大必住理由｜親子酒店天花板！地鐵上蓋＋商場附近

深圳憬居酒店被譽為「親子酒店的天花板」，全因酒店內的親子配套完善，擁有9大豪華主題親子房！更被trip.com評選為「深圳精選4星級酒店第4名」！今次《香港01》將會跟大家介紹深圳憬居酒店，分享酒店4大必住原因！



深圳憬居酒店位於有「多巴胺樂園」之稱的深圳婦兒大廈。（小紅書@AngelSun）

深圳憬居酒店於2023年正式開業，位於深圳婦兒大廈的22至28樓，大廈外觀猶如萬花筒，外牆有彩色的網格框架，更被稱為「多巴胺樂園」、「多巴胺大廈」，屬於深圳親子友好的地標，1樓有兒童探索館、2樓是圖書館，其他樓層還有美術館、托兒中心等等。酒店提供194間客房，面積由269呎至1,076呎，房型包括高級雙床房、大床房、商務套房，當中最受歡迎的就是9間親子主題套房！

深圳憬居酒店（Trip.com）

深圳憬居酒店必住原因【1】座落地鐵站上蓋／交通極方便

如果帶著小朋友出門，家長都會選擇較短的路線，避免小朋友過度疲倦，影響接下來的遊玩心情。而深圳憬居酒店位於地鐵站上蓋，大廈地層直通景田地鐵站B出口，從香港可以經鐵路直達，可避免長途跋涉帶來的疲倦。

深圳憬居酒店必住原因【2】9大主題親子房／小型室內遊樂場

酒店之所以能成為親子酒店的天花板，其9間豪華親子主題房功不可沒，主題包括多彩拼圖房、糖果盒子、時光城堡、森林小屋、尋寶地圖、愛的羽巢、夢遊仙境（三床）、環遊山川（三床）、大象之屋。每間客房的裝修都非常繽紛，客房內設有兒童遊樂設施，例如波波池、繩網、滑梯，孩子一覺醒來就可以直接放電！由於大受親子住客歡迎，所以親子房可說是一房難求，如果有興趣入住的朋友，記得要提早預訂。此外，酒店每週還會舉辦免費手工活動，供孩子參加。

深圳憬居酒店必住原因【3】周邊配套完善／食玩買極就腳

酒店周邊配套非常完善，附近有星光廣場、歲寶百貨、佐阾虹灣購物中心等等，有餐廳、電影院、購物商店，下午、晚上都可以到商場餐廳吃飯，在商場遊玩一整個下午。

深圳憬居酒店必住原因【4】兒童放電必去／玩樂設施豐富

酒店部份入住套餐還附贈大廈一樓「兒童探索館」的入場券，兒童探索館面積達43,056呎，分作上下兩層，有多個主題，例如「我的身體」親身體驗感官日常的運作，「活力城市」可以扮演不同的職業，例如醫生、消防員、警察等等，「我們的自然世界」走進沙漠、北極等等主題，現場亦有大型攀爬區、滑梯，孩子可以盡情放電。若想體驗靜態活動，二樓則有圖書館，還有美術館、托兒中心等等！

深圳憬居酒店(Jingju Hotel Shenzhen)

房價：人均HK$273／晚起（高級雙床房）

地址：深圳福田區蓮花街道景華社區景田路78號婦兒大廈28樓

交通：地鐵景田站步行約1分鐘

