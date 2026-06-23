祖谷7大溫泉酒店推介｜搭纜車深入谷底泡湯/露天溫泉/人均$349起

被譽為日本三大祕境之一的德島縣祖谷溪谷，絕對是親近大自然的世外桃源！這裡不僅有著壯麗的V字型深谷、著名的祖谷葛藤橋與大步危峽谷絕景，更孕育了泉質極佳的天然溫泉。《香港01》好食玩飛為大家精選了7間高人氣的祖谷溫泉酒店，不論是主打搭乘專屬纜車深入谷底的絕景露天風呂、極具隱密性的溪谷隱居旅館、還是能一邊泡湯一邊欣賞傳統阿波舞的古色古香飯店，全部一應俱全。即睇下文！



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祖谷溫泉酒店推介【1】和之宿酒店 祖谷溫泉天然溫泉 （Hotel Iya Onsen）

這間坐落於幽靜山谷中的溫泉旅館，憑藉絕美風景獲得住客的一致讚賞。酒店的最大賣點，在於住客可親自乘坐專屬纜車深入谷底川邊，體驗源泉直流的露天浴池。浸泡在天然溫泉中，一邊聆聽溪流潺潺，一邊欣賞山谷絕景，簡直是極致享受！客房均主打無敵山景，部分房間還能飽覽纜車往返的獨特風光。餐飲除了有當地當季食材料理，次日早晨更提供免費的日式自助早餐。對於自駕遊旅客，酒店亦貼心提供免費泊車、汽車充電樁及乾衣機，配套相當齊全！

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和之宿酒店 祖谷溫泉天然溫泉（Hotel Iya Onsen）

地址：Ikedamachi Matsuo Matsumoto 367-28, 778-0165 三好市, 德島縣, 日本

交通：距JR大步危站駕車13.6公里，酒店每日設有1班免費接駁巴士往返JR大步危站。

房價：人均$1,695起

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祖谷溫泉酒店推介【2】三好溪谷隱居旅館 祖谷美人（Iyabijin）

祖谷美人地理位置優越，不論是商務出行還是休閒度假，都能為旅客提供極致舒適的住宿體驗。酒店周邊旅遊資源豐富，鄰近祖谷親水公園、著名景點祖谷葛藤橋以及美不勝收的琵琶瀑布（琵琶の滝），便利的交通讓遊客能夠輕鬆串聯行程，沉浸在當地的自然風光中。在結束一整天充實的觀光行程後，回到這座隱密性極高的旅館，即可享受賓至如歸的款待。根據入住旅客的反饋，酒店的服務水準極高，細緻貼心的照顧讓每位旅客都能在此充飽電，享受完美的避世假期。

三好溪谷隱居旅館 祖谷美人（Iyabijin）

地址：9-3 Nishiiyayamamura Zentoku, 778-0102 三好市, 德島縣, 日本

交通：距JR大步危站駕車9.2公里，需時約16分鐘

電話：+81-883-872009

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祖谷溫泉酒店推介【3】湯元新祖谷溫泉蔓橋酒店（Hotel Kazurabashi）

坐落於三好市山區的湯元新祖谷溫泉蔓橋酒店，地理位置極佳，距離著名的祖谷葛藤橋及劍山國定公園均不到5分鐘車程。在這裡，旅客不僅能盡情享受天然溫泉、桑拿等放鬆設施，還能體驗卡拉OK或租賃自行車探索周邊。餐飲方面，館內的Irori餐廳提供精緻的午餐與晚餐，住客亦可選擇部分時段的客房送餐服務。此外，酒店還貼心提供多語言服務、大廳免費報紙、行李寄存及免費自助停車，為秘境之旅帶來賓至如歸的便利體驗。

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湯元新祖谷溫泉蔓橋酒店（Hotel Kazurabashi）

地址：33-1 Nishiiyayamamura Zentoku, 778-0102 三好市, 德島縣, 日本

交通：距JR大步危站駕車10公里，需時約17分鐘

房價：人均$1,004起

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祖谷溫泉酒店推介【4】祖谷旅館葛屋（iyanoyado kazuraya）

開業於1963年並於2021年完成全新裝修的祖谷旅館葛屋，坐落於深山幽美的自然環境中，距離著名的祖谷葛藤橋僅需步行約10分鐘，位置非常便利。這間精緻的旅館僅設有12間全館禁菸的客房，部分房間的淋浴及衛生間等設備經過翻新，整體環境整潔舒適。

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館內除了提供療癒的天然溫泉，還貼心設有免費按摩椅供住客放鬆身心。餐飲方面，旅館主打豐富美味的日式料理，提供當地季節性美食為每日餐飲。需要注意的是，館內並未裝設電梯，對於行動不便或同行有年長者的旅客，入住前可能需要慎重考量。

祖谷旅館葛屋（iyanoyado kazuraya）

地址：78 Nishiiyayamamura Kanjo, 778-0102 三好市, 德島縣, 日本

交通：距JR大步危站駕車11.9公里，需時約22分鐘

房價：人均$657起

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祖谷溫泉酒店推介【5】Sunriver大步危酒店（Sunriver Oboke）

坐落於三好市山區的Sunriver大步危酒店，地理位置優越，步行不到5分鐘即可抵達著名的大步危峽谷與劍山國定公園，距離妖怪屋敷與石之博物館也僅約3.7公里。酒店共設有35間配備空調、冰箱、平面電視及免費無線網絡的舒適客房，衛浴空間亦貼心提供坐浴桶與免費盥洗用品。

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入住於此，旅客能盡情享受館內的天然溫泉設施，或租賃自行車暢遊周邊的壯麗風光。此外，酒店除設有行李寄存、大廳免費報紙等服務外，更提供免費的自助停車場，以及往返火車站的免費接車服務，不論是自駕或搭乘大眾運輸的旅客，都能享受到極為便利的出行體驗。

Sunriver大步危酒店（Sunriver Oboke）

地址：Yamashirocho Nishiu, 1259-1 1F, 779-5451 三好市, 德島縣, 日本

交通：距JR小步危站1.4公里，需步行約19分鐘

房價：人均$392起

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祖谷溫泉酒店推介【6】阿瓦諾索日式旅館（Awanosho）

阿瓦諾索日式旅館位於三好市，距離著名的大步危峽谷和箸藏山索道不到10分鐘車程，是遊客結束大步危觀光後的理想落腳點。酒店設施齊全且風格古色古香，雖然有些偏舊，但四處滿溢著濃濃的人情味。

館內最大的亮點是擁有泉質優良的天然溫泉與熱水浴缸，住客在享受極佳泡湯體驗的同時，還有機會欣賞到精彩的傳統阿波舞表演。早餐非常有誠意，種類豐富，甚至包括現烤披薩與招牌麵包等美味。此外，酒店亦貼心提供電梯、行李寄存、洗衣設施以及免費自助停車，完善的配套讓旅客的秘境之旅更添舒適與便利。

阿瓦諾索日式旅館（Awanosho）

地址：Honmyo-165-6 Ikedacho Hakuchi, 778-5251 三好市, 德島縣, 日本

交通：距JR三繩站1.6公里，需步行約23分鐘

房價：人均$349起

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祖谷溫泉酒店推介【7】祕境之湯酒店（Hotel Hikyounoyu）

祕境之湯酒店為造訪秘境的旅客提供賓至如歸的一流服務。客房內備有空調、高級寢具、免費網路及線上影片，住客亦能享受便利的客房送餐服務。館內最大的亮點是其頂級的水療溫泉設施，讓旅客在寧靜的氛圍中徹底釋放疲勞；此外還設有娛樂場所，以及全天候運行的零食自動售貨機。前台工作人員更貼心提供周到的禮賓與熱門活動票務服務。對於自駕遊旅客，酒店也免費提供免預約的專屬停車場，是放鬆身心的極佳選擇。

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祕境之湯酒店（Hotel Hikyounoyu）

地址：401 Oinouchi, Nishiiya-yamamura, 778-0101 三好市, 德島縣, 日本

交通：距JR大步危站駕車7.7公里，需時約14分鐘

電話：人均$842起

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