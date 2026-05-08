日本酒店5禁忌｜退房亂棄垃圾最高罰$50萬 舊鞋都唔得！教3招避雷

遊日注意！酒店禁忌｜不少港人遊日時，習慣將舊行李箱、藥妝紙盒遺留房內，卻不知此舉動觸犯法律，最嚴重可被罰款1,000萬日圓（50萬港元）或監禁5年！除了大型垃圾，房內染髮、擅取備品等同樣是賠償雷區，隨時令你退房後收到驚人帳單，分分鐘鐘罰得多過旅費，即睇下文！



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日本酒店禁忌｜退房亂丟垃圾恐犯法？5大日本住宿禁忌

不少港人遊日熱衷瘋狂購物，退房時為了騰出空間放戰利品，往往將舊行李箱、藥妝紙盒甚至大量垃圾遺留在房間。據早前日媒報導，超過80%的日本酒店業者曾遇過這種亂棄現象，不僅加重人手負擔，更衍生額外營運成本。

旅客若處理不當，輕則被追討數千日圓的清掃費，重則可能觸犯法律，甚至影響日後入境。為了避免退房後收到驚人的信用卡扣款帳單，務必認清以下5大絕對不能犯的住宿禁忌。

禁忌 1｜擅棄舊鞋行李箱 最高罰千萬日圓+入獄

許多人習慣以舊換新，買了新行李箱或鞋後便將舊的留在房內。在日本，行李箱或者鞋物也屬於大型廢棄物，處理需事先預約並付費。根據日本《廢棄物處理法》，惡意棄置大型垃圾最高可處以1,000萬日圓（約50萬港元）罰款或5年以下有期徒刑。即使酒店不報警，通常也會從信用卡扣除3,000至5,000日圓（約150至250港元）的行政代處理費。

擅棄舊行李箱最高罰千萬日圓甚至入獄！（AI生成圖）

禁忌 2｜浴室染髮沾污物品 千元起毀浴缸賠1萬元翻新

日本酒店的整體浴室多採用玻璃纖維材質，一旦沾上強效染髮劑，色素會迅速滲入微孔，極難清洗。由於這類設備無法局部修補，受損便須整套換新。若染髮劑濺到牆身或地毯，酒店一般會以損壞財物索償，賠償金額由2萬日圓（約1,000港元）起跳。若需更換整套衛浴設備，費用更可能高達20萬日圓（約10,000港元）。

禁忌 3｜擅取非即棄物 被視作盜竊罪

別以為所有酒店備品都是贈品。神戶有酒店曾發片提醒，厚底皮製拖鞋、印有Logo的精緻毛巾等屬於酒店資產。擅自帶走這類非即棄用品，在法律上會被視為竊盜罪。一旦發現缺失，酒店除了報警，亦會自動從信用卡扣除每雙約5,000至10,000日圓（約250至500港元)不等的重置費用。

禁忌 4｜電熱水壺煮麵 異味殘留致停業可被索償損失

部分旅客會在房內用熱水壺煮麵、甚至烹煮生鮮食材。這類行為會導致油脂與異味永久殘留在壺身及膠圈中。酒店通常會要求賠償約17,000日圓（約850港元）的深層清潔費及5,000日圓（約250港元）的設備重置費。若房間因異味嚴重導致數天無法出租，旅客還需負擔該期間的營業損失！

禁忌 5｜退房環境過於凌亂 額外追收特別清掃費

大家有時候玩得太忘形，在退房時，桌上堆滿酒瓶、地毯滿是碎屑，甚至將舊鞋藏在床底企圖規避費用。針對這類需要比平時多出數倍清潔時間的極端情況，酒店會收取20,000至30,000日圓（約1,000至1,500港元）不等的特別清掃費，嚴重者帳單甚至曾高達60,000日圓（約30,000港元）！

日本酒店罰款｜旅遊達人3大提醒免罰款

與其在回港後收到不明的信用卡扣款，不如在入住時就掌握這些禮貌潛規則！知名旅遊達人林氏璧提醒，處理損壞或大型垃圾，應主動告知酒店求協助，將損失降到最低 。

1 主動求助

旅遊達人林氏璧建議，若真的需要丟棄舊行李箱等大型垃圾，絕不可直接留在房內。請親自將物品帶到櫃檯，詢問酒店能否代為處理。大部分酒店會收取500至1,500日圓（約25至75港元）不等的合理清運費，這遠比事後被罰款或追扣行政費便宜得多。

2 認清是否即棄物

除了一次性消耗品：如牙刷、茶包、薄身即棄拖鞋外，其餘物件應維持原狀。旅客可透過觀察材質，若拖鞋為厚皮質地、洗護用品為大瓶裝，多數不可帶走！

3 主動承擔

若真的不小心打破東西或嚴重弄髒環境，建議在退房前主動告知職員。主動承擔責任通常能獲得酒店方的理解，在索償金額上往往有更多寬減或商討空間，避免日後產生法律糾紛。

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