湯西川溫泉酒店10間｜雪洞祭/龜之井必試/私人溫泉/人均296起

湯西川溫泉酒店推介2026｜是位於栃木縣日光市深山中的秘境溫泉鄉，擁有超過800年的歷史，每年1月下旬到3月上旬更會舉行雪洞祭，現場會製作近千座小型雪洞並點燃燭光，營造出夢幻般的夜景！《香港01》「好食玩飛」整合10間鄰近湯西川溫泉的酒店，不但提供全包餐膳服務，更有私人雪景溫泉，人均只需$296起！



湯西川溫泉酒店推介【1】龜之井酒店 日光湯西川 全包式度假村（KAMENOI HOTEL NIKKO YUNISHIGAWA ALL-INCLUSIVE RESORT）

龜之井酒店 日光湯西川 全包式度假村（KAMENOI HOTEL NIKKO YUNISHIGAWA ALL-INCLUSIVE RESORT）位於日光市，鄰近平家之裏、高房神社及湯西川水之鄉滑雪公園。酒店於2022年開幕，共有54間客房，房間配備私人浴室及大面積山景窗戶，空間寬敞舒適。酒店同時設有溫泉、公共浴池、餐廳等設施，並提供全包餐膳及免費穿梭巴士服務。

龜之井酒店 日光湯西川 全包式度假村（KAMENOI HOTEL NIKKO YUNISHIGAWA ALL-INCLUSIVE RESORT）

房價：人均HK$768起（雙床房；早餐﹑午餐及晚餐）

地址：栃木縣日光市湯西川1033

交通：湯西川温泉站車程22分鐘

湯西川溫泉酒店推介【2】湯西川温泉 本家伴久（Yunishigawa Onsen Honke Bankyu）

湯西川温泉 本家伴久（Yunishigawa Onsen Honke Bankyu）坐落於湯西川溫泉旁，鄰近平家之裏、高房神社及湯殿山神社。酒店曾於2012年翻新，擁有44間客房，配有露台及寬敞的和室空間，部分房間僅提供私人洗手間，亦有部分客房設私人檜木風呂。酒店同時配備公共浴池、溫泉、餐廳及免費停車場。

湯西川温泉 本家伴久（Yunishigawa Onsen Honke Bankyu）

房價：人均HK$984起（本館日式房；包早餐及晚餐）

地址：栃木縣日光市湯西川 749

交通：湯西川温泉站車程21分鐘

湯西川溫泉酒店推介【3】湯西川日式旅館（Hotel Yunishigawa）

湯西川日式旅館（Hotel Yunishigawa）坐落在湯西川溫泉的山間，旁邊被樹林環繞，環境寧靜舒適。酒店共有199間客房，房間均為日式房型，設有私人浴室及浴缸，最多可容納4人入住。酒店同時提供大眾溫泉及浴場、餐廳及免費停車場等設施。

湯西川日式旅館（Hotel Yunishigawa）

房價：人均HK$660起（禁煙日式房間）

地址：櫪木縣日光市湯西川溫泉601

交通：湯西川温泉站車程18分鐘

湯西川溫泉酒店推介【4】彩乃湯花和華酒店（Hana to Hana）

彩乃湯花和華酒店（Hana to Hana）位於日光市湯西川溫泉區，距離湯西川大壩車程約11分鐘，並設有免費穿梭巴士來回車站，交通方便。酒店共有76間日式及西式客房，分為四棟不同風格的建築。房間均帶有私人浴室，並坐擁湯西川景色。酒店同時配備室內外溫泉浴池、餐廳及免費私人停車場，更可以參與周邊的冬天「雪洞祭」及夏季「竹宵祭」！

彩乃湯花和華酒店（Hana to Hana）

房價：人均HK$860起（新翼轉角雙床房；包早餐）

地址：櫪木縣日光市湯西川溫泉601

交通：湯西川温泉站車程20分鐘

湯西川溫泉酒店推介【5】阪聖日光旅館（Sakahijiri Nikko）

阪聖日光旅館（Sakahijiri Nikko）於2020年開幕，坐落於日光市川治，距離湯西川溫泉車程約30分鐘。酒店僅提供20間客房，房間均為日式房型，配備乾濕分離的私人浴室，空間寬敞舒適。酒店同時設有溫泉、公共浴池、餐廳及免費私人停車場。

阪聖日光旅館（Sakahijiri Nikko）

房價：人均HK$296起（酒店隨機房型）

地址：栃木縣日光市鬼怒川溫泉川治63號

交通：川治湯元站步行8分鐘

湯西川溫泉酒店推介【6】TAOYA川治（TAOYA Kawaji）

TAOYA川治（TAOYA Kawaji）位於川治，距離湯西川溫泉車程約30分鐘。酒店於2025年全新開幕，共有54間日式雙床客房。全部房間帶有室內浴室及寬敞的露台，在冬季到訪更有機會看到雪景，奢華又浪漫！酒店另提供溫泉、公共浴池、桑拿、餐廳、免費私人停車場等設施。

TAOYA川治（TAOYA Kawaji）

房價：人均HK$1,002起（標準日式雙床房；包早餐）

地址：栃木縣日光市川治溫泉川治22

交通：川治湯元站步行13分鐘

湯西川溫泉酒店推介【7】祝之宿壽庵旅館（Nikko Iwaiyado Jyuan）

祝之宿壽庵旅館（Nikko Iwaiyado Jyuan）位於川治，距離湯西川溫泉31分鐘車程。酒店雖然擁有90年歷史，但設施在2024年經過翻新，現在供應16間日式客房，房間配有日式床墊，部分客房另設有露台及露天浴池。酒店同時設有露天浴池、餐廳、免費停車場、免費穿梭巴士等設施及服務，且鄰近滑雪場，十分方便！

祝之宿壽庵旅館（Nikko Iwaiyado Jyuan）

房價：人均HK$537起（標準日式房；包早餐）

地址：栃木縣日光市川治溫泉川治52號

交通：川治湯元站步行9分鐘

湯西川溫泉酒店推介【8】鬼怒川溪翠酒店（Kinugawa Keisui）

鬼怒川溪翠酒店（Kinugawa Keisui）位於鬼怒川溫泉，距離湯西川溫泉車程約48分鐘。酒店於2022年開幕，僅提供10間客房。所有客房均設有寬敞的露台、私人露天溫泉、乾濕分離浴室、客廳及臥室空間，環境設計十分奢華，而且私隱度高！酒店另提供日光浴場及桑拿、餐廳等設施，並提供免費停車場及免費穿梭巴士服務。

鬼怒川溪翠酒店（Kinugawa Keisui）

房價：人均HK$3,127起（豪華雙床房｜私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：栃木縣日光市鬼怒川溫泉大原334-1

交通：東武世界廣場站步行3分鐘

湯西川溫泉酒店推介【9】界 鬼怒川（Hoshino Resorts KAI Kinugawa）

界 鬼怒川（Hoshino Resorts KAI Kinugawa）坐落於鬼怒川溫泉，距離湯西川溫泉車程約44分鐘。酒店融合傳統與現代風格，全部均為日式客房，部分客房設有露台及私人風呂。酒店亦設有玻璃景觀大浴場，可以看到鬼怒川的四季變化。酒店每晚亦會舉辦「益子燒講座」，了解文化之餘更可以挑選喜歡的作品作為紀念！

界 鬼怒川（Hoshino Resorts KAI Kinugawa）

房價：人均HK$1,575起（日式房；包早餐及晚餐）

地址：櫪木縣日光市川治溫泉川治22

交通：鬼怒川溫泉站步行15分鐘

湯西川溫泉酒店推介【10】麻屋酒店（Asaya）

麻屋酒店（Asaya）位於鬼怒川，距離湯西川溫泉車程約44分鐘，是已經創業130年的老牌溫泉酒店，外型設計堂皇奢華，有如步入歐美高級渡假村，內部裝修也不容小覷！客房分為和室和洋式兩種房型，均配備提供天然泉水的私人風呂，想幾時浸就幾時浸！酒店亦設有空中庭園、露天風呂，大浴場等設施

麻屋酒店（Asaya）

房價：人均HK$1,047起（秀峯館溪谷側日式房；包早餐及晚餐）

地址：栃木縣日光市鬼怒川温泉滝813番地

交通：東武鬼怒川溫泉站約步行13分鐘

更多日本溫泉酒店推薦👇

