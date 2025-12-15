野澤溫泉酒店10間推介｜直達滑雪場！無邊際露天溫泉／人均$562起

野澤溫泉酒店推介2026｜野澤溫泉是日本數一數二的傳統溫泉小鎮，且與滑雪場緊密相連，擁有豐富的雪量、多樣化的雪道，是滑雪愛好者必去的目的地！《香港01》「好食玩飛」整合10間鄰近野澤溫泉滑雪場的酒店，部分酒店可以直達滑雪場，亦有酒店提供私人溫泉，人均$562起。



野澤溫泉酒店推介【1】野澤溫泉旅館（Ryokan Sakaya）

野澤溫泉旅館（Ryokan Sakaya）位於野澤溫泉村，鄰近野澤溫泉滑雪度假村和大湯，從酒店出發即可直達滑雪場！酒店共有22間日式及和洋室客房，部分房型不設私人浴室且無法接待小童入住。酒店亦提供溫泉、大眾浴場、桑拿、足浴、餐廳、免費停車場等設施。

野澤溫泉旅館（Ryokan Sakaya）

房價：人均HK$888起（緊湊型和洋式房間；包早餐）

地址：長野縣下高井郡野澤溫泉村豐鄉9329

交通：JR上境站車程9分鐘

野澤溫泉旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

野澤溫泉酒店推介【2】住吉屋（Sumiyosiya Ryokan）

住吉屋（Sumiyosiya Ryokan）坐落於野澤溫泉村，鄰近野澤溫泉滑雪場及日本滑雪博物館。酒店共有13間日式及和洋室客房，部分房型不設私人浴室且不容許小童入住。酒店另配備大眾溫泉、共用廚房、免費停車場等設施。

住吉屋（Sumiyosiya Ryokan）

房價：人均HK$734起（户隱）

地址：長野縣下高井郡野澤溫泉村豐鄉8713

交通：JR上境站車程9分鐘

住吉屋搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

野澤溫泉酒店推介【3】朝日屋日式旅館（Asahiya Ryokan）

朝日屋日式旅館（Asahiya Ryokan）位於野澤溫泉村，從酒店出發可以步行到達野澤溫泉滑雪度假村，對滑雪愛好者來說十分方便！酒店共有26間客房，分為和洋式及日式房型，房內空間寬敞，均配備私人浴室。酒店亦設有大眾溫泉、餐廳及免費停車場。

朝日屋日式旅館（Asahiya Ryokan）

房價：人均HK$562起（日式房間）

地址：長野縣下高井郡野澤溫泉村9501

交通：JR上境站車程7分鐘

朝日屋日式旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

野澤溫泉酒店推介【4】飯山北龍温泉 文化北龍館（Hokuryuko Hotel）

飯山北龍温泉 文化北龍館（Hokuryuko Hotel）坐落於北竜湖旁，距離野澤溫泉滑雪場車程約12分鐘，酒店亦提供免費滑雪接駁服務和雪具寄存設施。酒店共有22間現代日式客房，房間均配備私人浴室且坐擁無敵山景，空間寬敞舒適。酒店另設展望大浴場和露天浴池，可欣賞心形北龍湖或北信五岳的壯麗景色！

飯山北龍温泉 文化北龍館（Hokuryuko Hotel）

房價：人均HK$705起（日式現代雙床房a｜3人入住；包早餐）

地址：長野縣飯山市瑞穂7332-2

交通：JR戶狩野澤溫泉站車程10分鐘

飯山北龍温泉 文化北龍館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

野澤溫泉酒店推介【5】油屋 燈千（Aburaya Tousen）

油屋 燈千（Aburaya Tousen）位於湯田中澀溫泉鄉，距離野澤溫泉滑雪場車程約40分鐘。酒店曾於2022年翻新，共有31間客房，房間坐擁雪山景色，配有私人浴室，部分房型另帶有私人露天溫泉及露台。酒店同時設有溫泉、公共浴池、餐廳、免費停車場等設施，並提供免費車站接送及穿梭巴士服務。

油屋 燈千（Aburaya Tousen）

房價：人均HK$840起（日式房；包早餐）

地址：長野縣下高井郡山之内町佐野2586-5

交通：湯田中站步行9分鐘

油屋 燈千搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

野澤溫泉酒店推介【6】澀酒店（Shibu Hotel）

澀酒店（Shibu Hotel）位於湯田中，距離野澤溫泉滑雪場及志賀高原滑雪場車程分別約42分鐘及3分鐘。酒店於1995年開幕，僅提供13間客房，房間設計為傳統日式榻榻米風格，景觀開揚，配備私人浴室。酒店亦設有溫泉、公共浴池、餐廳、免費停車場等設施，並提供免費車站接送及穿梭巴士服務。

澀酒店（Shibu Hotel）

房價：人均HK$1,194起（基礎雙床房）

地址：長野縣下高井郡山之內町平尾2173

交通：湯田中站車程4分鐘

澀酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

野澤溫泉酒店推介【7】玉露祖亞日式旅館（Yorozuya）

玉露祖亞日式旅館（Yorozuya）位於山之內町，鄰近滑雪索道及湯田中溫泉，距離野澤溫泉滑雪場車城則約41分鐘。酒店共有28間日式客房，帶有私人浴室及露台。酒店另提供溫泉、公共浴池、餐廳及免費停車場。

玉露祖亞日式旅館（Yorozuya）

房價：人均HK$1,592起（帶浴室的日式房間；包早餐及晚餐）

地址：長野縣下高井郡山之內町平尾3137

交通：湯田中站步行8分鐘

玉露祖亞日式旅館搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

野澤溫泉酒店推介【8】T酒店長野龍王（T Hotel Ryuoo）

T酒店長野龍王（T Hotel Ryuoo）位於山之內，鄰近Ryuoh滑雪公園，從酒店可以直達滑雪場地，酒店距離野澤溫泉滑雪場則約33分鐘車程。酒店曾於2019年翻新，現在共有70間客房，配有私人浴室、高級咖啡機和平面電視等，環境乾淨新穎。酒店同時提供餐廳、免費停車場及免費車站接送服務。

T酒店長野龍王（T Hotel Ryuoo）

房價：人均HK$612起（高級特大床房；包早餐）

地址：長野縣下高井郡山之內町夜間瀨11700-24

交通：夜間瀨站車程13分鐘

T酒店長野龍王搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

野澤溫泉酒店推介【9】古久屋支部温泉酒店（Shibu Onsen KOKUYA）

古久屋支部温泉酒店（Shibu Onsen KOKUYA）坐落於山之內町湯田中澀溫泉鄉，距離野澤溫泉酒店滑雪場車程約46分鐘。酒店於2008年開幕，僅提供13間客房，其中一種房型需要使用共用浴室，其中房型均配備私人露天溫泉。酒店另設大眾溫泉、土耳其澡堂、公共浴池、餐廳、免費停車場等設施，並設有免費穿梭巴士及車站接送服務。

古久屋支部温泉酒店（Shibu Onsen KOKUYA）

房價：人均HK$1,546起（日式標準房 - 共用浴室）

地址：長野縣下高井郡山ノ內町大字平穏 2200

交通：湯田中站車程6分鐘

古久屋支部温泉酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

野澤溫泉酒店推介【10】赤倉觀光酒店（Akakura Kanko Hotel）

赤倉觀光酒店（Akakura Kanko Hotel）坐落於新潟縣，鄰近赤倉高爾夫球場，距離野澤溫泉酒店車程約55分鐘。酒店曾於2016年翻新，現在共有76間客房。酒店客房設計風格融合了歐式和復古元素，部分房型配備私人露天溫泉及露台。酒店另提供無邊際溫泉、大眾浴場、餐廳等設施，並提供免費車站接送服務。

赤倉觀光酒店（Akakura Kanko Hotel）

房價：人均HK$1,725起（雙床房；包早餐）

地址：新潟縣妙高市田切216號

交通：妙高高原站車程11分鐘

赤倉觀光酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

更多日本溫泉酒店推薦👇

