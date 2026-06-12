深圳榴槤餐廳10大推介｜任食貓山王黑刺／榴槤綿綿冰／人均¥36起

深圳餐廳推介｜深圳榴槤餐廳推介｜港人北上消費熱潮持續，適逢現在正值馬來西亞與泰國榴槤成熟當造的黃金季節，果肉最為飽滿軟糯，香氣與甜度更是全年巔峰，隨着大馬鮮榴槤的引進，深圳榴槤吃法又有新創意。今次《香港01》好食玩飛記者為大家搜羅了10大深圳人氣最高的榴槤主題餐廳與糖水舖，從48小時大馬空運、現開現剝的頂級貓山王+黑刺無限放題，到香濃暖胃的3A金枕榴槤花膠雞煲，甚至是結合水果之王與后的山竹榴槤牛奶雪山冰應有盡有。即睇下文！



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深圳榴槤餐廳推介【1】榴槤三兄妹‧樹熟鮮果——大馬空運、現開頂級榴槤放題

榴槤三兄妹這家店簡直是所有榴槤愛好者的必吃清單首選！他們主打深圳少有的頂級榴槤1小時無限放題，店家在馬來西亞擁有自家果園，全線品種均是48小時樹熟空運每日直達，現場更復刻了大馬街頭現開現剝的果殼山場景，香氣爆棚。

店家的放題玩法非常貼心，入座後店員會先送上綜合拼盤讓食客試食並介紹特色，隨後即可無限續點心水品種。當中首推市面上極其名貴的A級黑刺，果肉呈橙紅色，口感幼滑如絲；還有果肉飽滿到溢盤、濃郁綿密像冰淇淋一樣的貓山王。現場連紅蝦、竹腳、葫蘆等小眾品種也能一併解鎖，果肉厚實得完全看不到白色果殼，榴槤控超滿足！

+ 5

榴槤三兄妹‧樹熟鮮果（中洲灣店）

地址：深圳福田區下沙社區中洲灣商場北區負一層B107A

交通：距深圳地鐵9號線下沙站出入口，步行約400米

人均收費：¥398



深圳榴槤餐廳推介【2】曼格蒸汽活海鮮‧榴槤自助——必食超正烤榴槤

想任食榴槤就來試試曼格蒸汽活海鮮‧榴槤自助，這間餐廳主打現場即開頂級馬來西亞榴槤，貓山王、D24、黑刺、D101等名種源源不絕供應，果肉香滑厚實，乾包、濕包應有盡有，讓你輕鬆實現榴槤自由。除了鮮果任食，店內更有超豐富的創意甜品如榴槤雪糕、班戟、泡芙及炸榴槤球。當中網民瘋狂推介的是香噴噴的烤榴槤，外皮烤至微焦，溫熱綿密的果肉香氣加倍濃郁，聞到都流晒口水。

+ 5

既然是海鮮自助，除了主打的榴槤大軍，現場還配合了即開生蠔、鱈場蟹腳、龍蝦等生猛海鮮，甚至推出獨特的榴槤海鮮火鍋，新奇口味好過癮！

曼格蒸汽活海鮮‧榴槤自助

地址：深圳龍華區民治街道龍華人民路天虹購物中心3樓348號商舖

交通：距深圳地鐵4/6號線紅山站A1口，步行約940米

人均收費：¥239



深圳榴槤餐廳推介【3】榴槤仙境‧馬來西亞榴槤直營店——產地直營新鮮空運

榴槤仙境的店主擁有8年大馬榴槤進口貿易經驗且擁有自家合作果園，主打新鮮空運直達，現場名種齊全。店內提供超豐富的榴槤放題，初訪必點集結四款名種的榴槤拼盤，能一次過品嚐到香氣強烈的貓山王、細膩高甜的黑刺，還有金鳳、葫蘆、紅蝦、竹脚等等種類的榴槤。甜品方面，則必衝貓山王榴槤巴斯克蛋糕，一入口滿是濃烈醇厚的榴槤香，與芝士完美融合。這裡品質直逼大馬當地，不用坐飛機就可以食到新鮮榴槤。

+ 4

榴槤仙境‧馬來西亞榴槤直營店

地址：深圳寶安區海旺路天御豪庭2棟1層115-116號舖

交通：距深圳地鐵1號線寶安中心站A口，步行約590米

人均收費：¥175



深圳榴槤餐廳推介【4】漁舶匯蒸汽活海鮮‧榴槤自助——海鮮榴槤雙享 必食微焦焗榴槤

餐廳主打全天候2小時無限量任食，只需約人民幣258元就能同時實現鮮活海鮮與泰國金枕榴槤自由。這裡的榴槤甜品陣容非常吸引，除了有大受歡迎的榴槤雪糕，被列為必試招牌的焗榴槤更是驚艷，表面烤至微焦帶出極致濃郁的香氣，裡面的果肉綿密軟糯、入口即化。

+ 1

除了強大的榴槤陣容，現場還能任撈任食活鮑魚、藍龍蝦、生蠔、羅氏蝦等生猛海鮮，用蒸汽烹調完美鎖住肉汁。整間店採用時尚的韓風裝潢，環境整潔舒適，絕對是周末北上的聚餐首選！

漁舶匯蒸汽活海鮮‧榴槤自助

地址：深圳福田區領展中心城B1層

交通：距深圳地鐵1/4號線會展中心站B口，步行約140米

人均收費：¥256



深圳榴槤餐廳推介【5】淺鍋和牛小鍋放題‧壽喜燒——A級金枕榴槤高質任食

一人一鍋的淺鍋和牛小鍋放題，是所有榴槤愛好者與食肉獸的狂歡之地！餐廳除了有高品質料理，更無限量供應嚴選A級自然成熟的泰國金枕榴槤。店內提供原味烤與芝士烤兩種吃法，熱烘烘的果肉香甜鎖鮮，與濃郁芝士完美融合，絕對能讓榴槤控大飽口福。

除了榴槤好食，壽喜鍋也讓人驚喜。首推壽喜鍋湯底，可以品嚐出牛肉的原汁原味，和牛肉質鮮嫩毫無冷凍感，當中油花均勻的板腱牛肉口感極佳，建議首輪可多點幾份；現場更有現點現開的鮮甜生蠔、品質極高的新鮮水果、種類爆多的冷熱飲品以及哈根達斯雪糕任食！

+ 2

淺鍋和牛小鍋放題‧壽喜燒

地址：深圳福田區OneAvenue卓悅中心東區負一層103號舖

交通：距深圳地鐵1號線崗廈站出入口，步行約110米

人均收費：¥150



深圳榴槤餐廳推介【6】劉拾玖同撈同煲‧榴槤雞煲——人均¥98散養土雞+兩大塊3A榴槤肉

劉拾玖同撈同煲是近期南山區的排隊新頂流，店內招牌榴槤雞煲誠意十足，煲内直接放足兩大塊3A級榴槤肉，隨着湯底沸騰，榴槤肉完美煮化融入湯中，令湯頭呈現誘人的金黃濃滑，香味撲鼻。餐廳嚴選散養土雞，肉質彈嫩鮮美，先飲湯後食肉，最後加份粟米麵吸飽精華收尾。除了主打的榴槤雞煲，店內還有養生的石斛麥冬雞煲值得一試，料足又暖胃！

劉拾玖同撈同煲‧榴槤雞煲（前海世茂店）

地址：深圳南山區興海大道3040號前海世茂大廈L2-07號舖位

交通：距深圳地鐵5號線鐵路公園站D口，步行約150米

人均收費：¥98



深圳榴槤餐廳推介【7】沁椰林榴槤椰子雞——超補極致鮮甜榴槤花膠雞煲

位於深圳龍崗的沁椰林，主打是將清爽與濃郁完美結合的椰子雞火鍋，店內裝修呈清新海島椰林風。招牌雞煲以清甜的椰青水作湯底，大方加入整塊大榴槤肉、滋補花膠及鮮嫩雞肉，榴槤肉煮至融化後，湯頭既有椰香又帶有榴槤甜香，雞肉蘸上醬料更是香濃無比。手打鮮彈大粒蝦滑也值得一試，啖啖都食到實在蝦肉，配上炒得粒粒分明的潮汕戈飯，非常適合約朋友小聚或一家人聚餐，氛圍舒服又好吃。

+ 1

沁椰林榴槤椰子雞（龍東店）

地址：深圳龍崗區龍崗街道龍湖路101號

交通：距深圳地鐵新塘圍站B口，步行約690米

人均收費：¥66



深圳榴槤餐廳推介【8】水牛奶皇后糖水舖——必食鮮奶油榴槤芒果綿綿冰

深圳甜品界的排隊王水牛奶皇后糖水舖，主打各式用料極其扎實的特色中西式甜品，全店嚴選果肉厚實、果核超級小的頂級榴槤，價錢親民。招牌榴槤芒果綿綿冰性價比極高，在綿密細緻的牛奶冰上，大方鋪上鮮奶油、香脆碎碎以及鮮甜芒果，更豪氣放上滿滿一大塊厚肉榴槤，核超級小且果肉多到滿瀉，多重口感交織讓人一試驚艷。

店內更有一系列特色榴槤甜品，不論是滑溜冰爽的榴槤炒冰、煙韌的榴槤雪媚娘、榴槤西米露，還是創意滿分的榴槤河粉，啖啖都盛滿濃郁榴槤香，絕對是榴槤控周末北上大口吃冰的消暑寶藏店！

+ 2

水牛奶皇后糖水舖（深圳總店）

地址：深圳羅湖區東湖路80號

交通：距深圳地鐵5號線布心站D口，步行約608米

人均收費：¥39



深圳榴槤餐廳推介【9】憨鐵匠老火鍋——真材實料山竹榴槤雙拼雪冰

憨鐵匠老火鍋主打平價美味的正宗重慶火鍋與極具視覺震撼的雪冰。火鍋鍋底濃郁醇厚，菜品新鮮平價，不論是脆嫩爽口的毛肚、鴨腸，還是肉質鮮嫩的各式牛肉，性價比都極高。最驚艷的絕對是店內的隱藏主角——山竹榴槤雙拼雪冰，在綿密牛奶冰沙上，豪氣鋪滿大塊現開的榴槤肉與多顆飽滿清甜的手剝山竹，真材實料。一口下去，榴槤的濃郁香醇與山竹的清爽解膩完美交織，甜而不膩，解辣又解暑，冰冰涼涼非常過癮！

憨鐵匠老火鍋

地址：深圳福田區泰然七路25號蒼松大廈1樓102號

交通：距深圳地鐵車公廟站F口，步行約400米

人均收費：¥68



深圳榴槤餐廳推介【10】源來糖水——消暑必點水果王后雙拼「山竹榴槤冰」

位於深圳壹方天地的源來糖水，主打各種各樣高顏值特色甜品，全店以真材實料與高性價比著稱。被列為必點王牌的山竹榴槤冰料足又好食，店家大方選用高品質的金枕榴槤，果肉又厚又糯，一入口即能感受到綿密濃郁、甚至帶有拉絲質感的極致風味。頂層鋪滿了新鮮酸甜的手剝山竹，再搭配底下的牛奶冰，口感順滑得像在吃雪糕一樣，啖啖肉之餘更是清爽解膩，好食到想每個禮拜都去食一次！

源來糖水

地址：深圳龍華區壹方天地b區1樓源來糖水（有茶旁）

交通：距深圳地鐵4號線龍華站A口，步行約1.1公里

人均收費：¥36



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