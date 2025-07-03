榴槤放題自助餐6間｜黑刺/貓山王/D24任食！酒店盛宴人均$166起

自助餐優惠｜榴槤自助餐｜榴槤放題｜每逢榴槤當造季節，很多酒店都會推出榴槤主題自助餐，《香港01》「好食玩飛」為大家精選了6間榴槤自助餐優惠，不但可吃到黑刺榴槤、貓山王、D24等高級榴槤製作的鹹甜點，有一間吃到榴槤之餘，還可品嘗A5宮崎和牛及阿拉斯加蟹腳。自助餐不但有買一送二優惠，當中最平更低至$166就食到，不想錯過優惠就要留意下文！



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自助餐優惠【1】PLAYT 柏寧酒店——黑刺榴槤＋貓山王任食／買二送一

PLAYT 柏寧酒店推出《仲夏夢幻榴槤自助餐》買二送一優惠，仲包加一服務費！自助餐主打最高級別的黑刺榴槤及貓山王入饌的多款榴槤甜品。其中推介黑刺榴槤布甸、拿破崙及意式雪糕，帶有微微堅果香氣的黑刺榴槤，製成口感順滑的意式雪糕，加倍享受！

另外，以D101榴槤製造的泡芙、迷你葡撻及芝士蛋糕亦是榴槤控不可錯過的美食！而酒店在8月更會推出多款貓山王榴槤甜品，如奶凍、拿破崙及意式雪糕等。除榴槤外，自助海鮮吧還有多款新鮮海鮮，包括凍龍蝦、麵包蟹、翡翠螺和新鮮空運刺身！

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PLAYT 柏寧酒店｜自助午餐

優惠價（3位）：$1,032｜人均$344

PLAYT 柏寧酒店｜周末自助早午餐

優惠價（3位）：$1,398起｜人均$466

PLAYT 柏寧酒店｜下午茶自助餐

優惠價（3位）：$777起｜人均$259

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地址：香港銅鑼灣告士打道310號



自助餐優惠【2】唯港薈——阿拉斯加蟹腳／A5宮崎和牛／自家製榴槤甜品

唯港薈Hotel ICON推出「阿拉斯加帝王蟹龍蝦饗宴」主題自助餐！除了可享受燒阿拉斯加蟹腳、野生加勒比海龍蝦等超豪華海鮮之外，更可品嘗到多款頂級A5宮崎和牛美食！值得一提，有「榴槤王子」之稱的糕餅行政總廚何偉誠更會製作多款榴槤甜點，包括自家製榴槤雪糕、榴槤斑蘭卷、榴槤芝士撻、炸榴槤卷和炸榴槤球。榴槤斑蘭卷以細膩的榴槤餡料融入帶有獨特班蘭草香的外皮內，味道清香甘甜，值得一試！酒店自助餐現有95折優惠！👉🏻✨即搶95折優惠

唯港薈｜自助午餐

優惠價（成人）：$471｜原價$493

優惠價（兒童）：$334｜原價$350

唯港薈｜自助早午餐

優惠價（成人）：$733｜原價$768

優惠價（兒童）：$471｜原價$493

唯港薈｜自助晚餐

優惠價（成人）：$901起｜原價$944起

優惠價（兒童）：$607起｜原價$636起

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地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號（GREEN ｜Hotel ICON）



自助餐優惠【3】港青酒店——買一送二／D24榴槤薄餅／低至人均$180

港青酒店再臨閣推出全新「味遊泰國」自助餐，現有自助午餐買一送二，及自助晚餐買二送二優惠！餐廳提供多款泰國菜式，除了有經典的芒果糯米飯、蒸泰式千層糕、泰式蒸香蕉糕和泰式奶茶慕司蛋糕外，更有榴槤愛好者必試的D24榴槤薄餅，薄餅即點即製，熱呼呼的薄餅夾著軟糯的D24榴槤餡料，每一口都令人滿足！自助餐低至人均$180就食得！👉🏻✨即搶買一送二優惠

港青酒店再臨閣｜自助晚餐

優惠價（4位）： $1,604起｜原價$3,718起｜人均$401起

港青酒店再臨閣｜自助午餐

優惠價（1成人送2小童）：$540｜原價$997｜人均$180

優惠價（1成人送2長者）：$636｜原價$1,191｜人均$212

港青酒店再臨閣｜假日自助午餐

優惠價（1成人送2小童）：$681｜原價$1,187｜人均$227

優惠價（1成人送2長者）：$825｜原價$1,554｜人均$275

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地址：九龍尖沙咀梳士巴利道41號再臨閣（南座四樓）



自助餐優惠【4】8度海逸酒店——榴槤班戟／榴槤慕絲蛋糕／低至人均$166

8度海逸酒店假日自助午餐及全新主題「蟹逅宮崎牛・海鮮自助晚餐」均可品嘗榴槤甜品！假日自助午餐除了可吃到鱈場蟹腳、生蠔、麵包蟹等冰鎮海鮮外，甜品區還有榴槤班戟以及多款Movenpick雪糕！榴槤班戟以香甜濃郁的榴槤果肉混和口感柔滑的忌廉製成，口感豐富之餘，仲甜而不膩！

而自助晚餐除了可吃到A4宮崎和牛、香煎鴨肝及海鮮外，還有榴槤慕絲蛋糕可任食！自助餐現有買2送1優惠，低至人均$166就食得！👉🏻✨人均$166優惠

8度海逸酒店｜平日自助午餐

優惠價（3位）：$473｜人均$166

8度海逸酒店｜假日自助午餐

優惠價（3位）：$922｜人均$326

＊兩大人入場，一位同行小童免費（0-2歲或以下免費），此優惠不適用於快閃優惠。

👉🏻✨人均$166優惠

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號



自助餐優惠【5】美麗華酒店——低至77折／D24榴槤糯米糍／榴槤千層蛋糕

美麗華酒店 Yamm全新推出「榴槤忘返周末下午茶自助盛宴」，可無限任食多選榴槤鹹甜點，當中重點推介榴槤千層蛋糕、榴槤奶油泡芙、D24榴槤糯米糍。榴槤千層蛋糕用榴槤果肉製成內餡，一層疊一層增加蛋糕口感，再以香甜的忌廉增加風味，與榴槤的甘甜互相平衡，值得一試！此外，甜品區還有多款Haagen Dazs雪糕、即製的伯爵茶鬆餅等美食，自助餐現有77折！👉🏻✨即搶77折優惠

美麗華酒店｜榴槤忘返周末下午茶自助盛宴

優惠價：$298起｜原價$383

＊2025年7月19日起供應

👉🏻✨即搶77折優惠

地址：尖沙咀彌敦道118-130號 Mira Place（Yamm）



自助餐優惠【6】九龍東皇冠假日酒店——即制榴槤雪糕／榴槤班戟／77折

九龍東皇冠假日酒店尚廚推出「榴槤忘返下午茶自助餐」！自助餐提供一系列榴槤甜品，當中推介必食即製榴槤雪糕、榴槤酥條、榴槤芝士撻、榴槤班戟、榴槤忌廉泡芙，另外還有8款Haagen-Dazs雪糕無限任食！熟食方面，下午茶自助餐還可品嘗到泰式班蘭雞、冬蔭功大蝦意粉、榴槤芝士薄餅等充滿東南亞風味的美食。現有77折優惠！

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九龍東皇冠假日酒店｜榴槤忘返下午茶自助餐

優惠價（成人）：$227.8｜原價$295

優惠價（兒童）：$176.8｜原價$229

👉🏻✨即搶77折優惠

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓



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