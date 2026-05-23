清遠美食6間必食｜榴蓮雞煲肉質緊實雞皮卜卜脆　入口香甜還爆汁

大家好哇，我是coco！前段時間我去了趟廣東。並且以深圳為起點，順帶着逛了逛周邊小城。今天呢就跟大家聊聊我的廣東之旅下一站——清遠。



說實話，每次提到這座城市，都會讓我聯想到海南文昌，畢竟在這兩個地方，一隻雞比城市本身還要有名。所以這次出差廣東，我特意把清遠列了進去……

說到這裏，大家應該知道我這次去清遠的目的了吧，就是深度逛吃吃吃！嬉遊的老粉們應該知道我們編輯對美食的迷戀程度，無論去哪都是「大吃一斤」的水平。

別看清遠的名氣沒有那麼大，旅遊資源也相對廣州、深圳薄弱了些。但是對於老廣們來說，這裏可是塊寶地。好吃又好玩，冬天還有温泉泡。也難怪大家願意把清遠當成後花園。而且比起大都市，我也更喜歡這樣熱鬧卻不喧譁的小城。

對喜歡市井氣的人來說，不管是幾線城市，能讓人擼起袖子，坐在店裏大快朵頤的就是好地方。話不多說，接下來就看看我在清遠的兩天都覓食到了哪些好東西吧！

清遠美食推薦

清遠覓食day1

早餐：嬸記洲心大粥

雖然清遠離廣州不遠，但它也有自己的特色早餐，最經典的配套就是洲心大粥配豬紅湯。一碗正宗的洲心大肉粥，裏面有豬瘦肉，豬大腸，豬肝，豬心，豬腰，粉腸，豐富程度可以輕鬆秒殺外地各類豬雜粥。

如果覺得大火的明記跑得太遠，可以考慮嬸記，是家開在居民區樓下的小店，這家早餐店第一感覺就是人好多，有位置就得趕緊坐下。

洲心大粥的粥底很滑，生腸脆、豬潤嫩，吃得下的話可以再叫一份牛肉炒米粉。

午餐：水南瓦煲雞

來清遠，怎麼能不吃雞！相比四大傳統吃法，清遠的雞煲和順德的桑拿雞，是我最想被推廣到外省的兩種雞的吃法。這家水南瓦煲雞在清遠是數一數二的火爆，味道也不是浪得虛名。

+ 1

我點了一份榴蓮雞煲，不吃榴蓮的朋友可能要慎入咯！別看名字有點獵奇，但是味道是真的香，給的榴蓮肉也很大塊，一點都不敷衍。清遠雞切塊鋪在配菜上，上面大塊榴蓮做點綴，隨着砂鍋的炭爐在鍋下燃燒，榴蓮也逐漸融化在雞肉裏。

入口後，雞肉口感緊實，雞皮卜卜脆，仔細咂咂嘴，還有些榴蓮的香甜迴盪在嘴邊。真的一點都不違和。（黃色的不是雞油！是榴蓮！）難得的是一口下去豐富的雞汁就溢出來了，吃到最後的雞湯再拌一個華豐面，方便麵也能吃出米其林的味道。

晚餐：遇喜樓

來廣東吃喝，不吃一頓點心總覺得少了點什麼。我選擇的是在清城區義烏商貿城後門的遇喜樓，聽司機師傅說，遊客和本地人都來得多，不少朋友做酒席、宴會，也會放在這裏。他家菜品不貴，用上團購的券之後更是划算。我點了幾道經典特色的，一一吃下來都還挺不錯的。

流沙包，老少皆宜的一道點心。端上來之後胖嘟嘟的挨在一起，還挺可愛的。它的外皮兒經過我的細細咀嚼應該是南瓜味的，暄軟的口感搭配綿密細膩的流沙餡兒。濃郁的奶香呼之欲出，還帶着淡淡的鹹蛋黃味，鹹甜交錯的滋味，一點也不膩。

+ 1

來廣東必吃的鳳爪和豉汁排骨我是拼成一份點的。經過炸制的雞爪，表面已經是層虎皮，皺巴巴的紋理剛好給了醬汁很好的容身之處，再經過一蒸，表皮便吸滿了醬汁。軟爛的鳳爪入口後，不需要用力，肉骨就分離了開來，整隻鳳爪膠質滿滿，吃起來軟糯又不失勁道。

剛開始看到雪白的小排骨總覺得要翻車了，目測會沒什麼味道。結果夾起一塊入口，嫩滑的靚小排瘦肉裏又夾點肥，蒸得酥爛，帶着特別的豉香和蒜香，意外地很入味。

糯米雞是我個人的鐘愛，去廣式餐廳就一定會點。雞肉、叉燒肉、排骨、鹹蛋黃、冬菇等餡料包在傳統荷葉裏，糯米也被帶出陣陣清香。吃下一口，油香肉香雙重暴擊，真的太紮實了！

皮蛋瘦肉粥，做法不算複雜，吃的就是原材料的新鮮。因為粥底已經提前熬煮夠火候了，基本找不到完整的米粒，只有一鍋濃稠。熬一段時間後，再加入豬肉和皮蛋一同煮，一點點胡椒粉的加持，喝下來非常舒坦。

吃飽喝足到最後，還是要用甜品來收尾。於是這份蛋撻就順勢上桌了。這個蛋撻真的料超足，我第一次見把酥皮做的這麼高的。味道還不錯，層次分明、焦香酥脆的撻皮，配上軟軟嫩嫩又帶着奶香的內餡。果然廣東人做甜品都是有兩把刷子的。

夜宵：喳咋甜品店

喳咋甜品店也是一家藏在巷子裏的快樂糖水小屋。他們家的甜品種類超豐富，除此之外小吃也不少，從上午開始營業到近乎凌晨。這家店沒有大紅大火，但是附近居民都惦記着。饞了來吃碗完雙皮奶或者其他糖水，回回神，都是無比自然且隨意的事情。

我點了一份「傳統手藝喳咋糖水」甜度剛剛好，材料豐富，煲得很軟糯，確實很贊。而且8塊的價格也很適中，一碗下肚飽腹感也有了。

+ 2

不知道是不是刻板印象，對我來說，廣東的番薯和香芋都比其他城市甜糯了不少。於是這碗「鮮奶番薯香芋糖水」也在眾多甜品中脱穎而出，被我納入胃裏。

新鮮的廣西荔浦芋頭用黃糖和白糖經過長時間熬煮，吃起來極其軟糯，幾乎沒有任何顆粒感，只剩很樸實的芋頭香，番薯也很是甜蜜。加些水牛奶，更是讓這份「好吃」得到升華。小小的店面看着不起眼，卻還真是卧虎藏龍的存在啊。

清遠覓食day2

早餐：何姨窩仔粉

何姨窩仔粉，是當地老牌的專門吃窩仔粉的早餐店，開了有20多年。她家的經過改裝的電動石磨機，轉速加快，打出來的米漿更嫩滑。因此做出來的窩仔粉也是薄到透光，而且很有韌性，入口覺得特別滑。

窩仔粉除了蒸之外，在這裏還能吃到炒窩仔。加入了豬肉和大葱炒，炒窩仔香氣會更足一些，吃的時候記得撒一些白芝麻，口感很驚豔。

店裏一份窩仔粉4-6元（人民幣，下同）的價錢就夠了，絕對的物美價廉。

午餐：新同樂石潭豉油雞

因為清遠吃雞出名，所以在清遠的最後一頓，我依舊選擇今日吃雞，大吉大利。

這家真的是屬於菜品不多，選擇恐懼症的朋友們可有福咯！店裏的菜品總共就10道（過去好像只有8道），但每一道都是貨真價實的」狠「菜。

來店必吃石潭豉油雞，雞皮脆爽肉也嫩。鹹甜適中的豉油味並沒有掩蓋走地雞的味道，火候控制得非常好。

兩個人吃的話，一盤雞加上一盤苦麥菜足夠了。這裏連普普通通的蔬菜，都能炒得有鍋氣，而且油也足，特別香。

逛街：曙光路農貿市場

喜歡逛農貿市場的習慣，依舊延續到了清遠。不過這次算是誤打誤撞來到了清遠的舊城區，之後眼前的驚喜便開始一茬接一茬。

這裏其實沒有準確進入口，要是想深度逛，就定位到曙光路吧。接着就隨着大流往前走，大概率是不會出錯的。

剛到市場門口，就能感到這裏的鮮活生猛，公雞炫耀式地「蹲」在籠子上，人來人往也巋然不動，旁邊就是賣綠頭鵝的。不過這些硬菜，只能看本地人跟老闆殺價，挑選。

作為遊客，只好把目光放到琳琅滿目的水果身上，士多啤梨、青棗、芒果、葡萄……好多都堆成小山一樣，幾塊錢/斤的牌子放在旁邊，可以收穫滿滿的水果自由！

我去買蘋果的時候，一個人吃不完只拿了兩個，老闆「嫌棄」地說，你拿這些太少了，我們這裏的蘋果很好吃的。後來為了再多裝一點，我就又添了兩個柿子。回去酒店洗洗吃，才後知後覺味道說真甜，秒殺了我在超市「高價」買到的同款，讓我對本地人生出無限羨慕來！

除此之外，當地一些藥膳類食材也能看到不少。如果對煲湯感興趣，我覺得這裏會是一個不錯的「進貨」場地。當然啦，逛市場肯定也不能少了一路吃吃喝喝。不過這個市場的美食都是沿路售賣的，不太好寫明定位，大家看着心儀的餐館進去吃就好，味道基本都不會差的。

最後，照例把清遠美食清單放這啦～如果你有什麼想安利的寶藏小店，也可以在留言區裏告訴我們呀！

廣東清遠推薦清單：

嬸記洲心大粥

水南瓦雞煲

遇喜樓

喳咋甜品店

何姨窩仔粉

新同樂石潭豉油雞

曙光路農貿市場



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