日本天氣預報2026｜東京大阪福岡多地氣溫降雨｜一文看清8日圖表

🌸 東京（Tokyo）旅遊天氣預報與出行指南

今日天氣概況

東京今日雲量顯著增多，受逐漸移入的低壓槽影響，轉為多雲偶有局部短暫陣雨的天氣。白天最高氣溫達 27°C，夜間最低氣溫約 19°C。現時相對濕度偏高，約在 70% 左右，體感較為悶熱。

特別天氣提示與警告

梅雨前線正在日本南方海面徘徊，東京市區及近郊午後易有強對流激發的局部雷陣雨。今日最高紫外線指數依舊達到 11.0（極高危級別），陰天雲層無法阻擋長波紫外線（UVA），戶外活動務必做好防曬以防曬傷。

明日及未來天氣展望

未來 7 至 10 天（6月18日至6月26日）東京天氣極不穩定：

6月18日（四）：持續受低壓槽影響，有 60% 的間歇性降雨機率。

6月19日（五）：迎來短暫的「梅雨空檔」，陽光露臉，氣溫回升至 30°C 左右。

6月20日（六）至 6月21日（日）：新一波鋒面過境，週末降雨機率高達 70% 且可能伴隨狂風雷暴。

下週起（6月22日後）氣溫回落至 21°C - 26°C，陣雨頻繁。

周邊熱門景點微氣候聯動

富士山／河口湖：受低層大氣濕氣與雲霧籠罩影響，今日看見富士山的機率降至 30% 以下。前往河口湖的旅客請預期大霧天氣。

箱根：山區地形易鎖住濕氣，午後大霧及局部大雨機率高，山區能見度不佳，乘搭登山纜車請注意班次調整。

東京未來 7-10 日天氣圖表

《香港01》旅遊東京建議

氣象科普與健康提示梅雨季節特有的高溫高濕（相對濕度長時期超過 70%）會抑制人體排汗散熱機制，容易導致自律神經失調與偏頭痛，即醫學上常說的「氣象病」。根據日本氣象協會健康專欄建議，此期間在室內應適度開除濕機，並多補充含有電解質的水分以預防隱性中暑。

穿著建議：以短袖、排汗快乾材質衣物為主，隨身攜帶一件防潑水輕量薄外套（應對室內強烈冷氣大溫差），並備好晴雨兩用摺傘。

景點遊覽分析（室內備案）：鑑於本週中及週末降雨機率高，不宜前往需要晴朗視野的 SHIBUYA SKY 戶外展望台或河口湖。建議將行程調整為室內行程，例如前往 麻布台 Hills 參觀 teamLab 展覽、銀座百貨商圈，或室內水族館 Maxell Aqua Park 品川。

🌸 大阪（Osaka）旅遊天氣預報與出行指南

今日天氣概況

大阪今日白天維持多雲，傍晚起隨著南方梅雨鋒面北抬，水氣顯著增加。現時氣溫約 30°C，夜間下探 21°C。空氣相對濕度為 68%，體感黏膩不適。

特別天氣提示與警告

日本氣象廳已針對關西局部地區發布強風及雷電注意報。由於白天天氣悶熱，濕熱指數（WBGT）偏高，自由行旅客在戶外步行時需嚴防中暑。

明日及未來天氣展望

6月18日（四）：大氣狀態不穩定，午後局部地區有急行雷雨。

6月19日（五）：梅雨前線短暫南移，大阪將迎來極為寶貴的梅雨空檔（洗衫天），陽光普照。

6月20日（六）至 6月21日（日）：梅雨本番（正汛期）降臨！受低氣壓和暖濕氣流強烈交匯影響，週末兩天關西地區將有大範圍強降雨，雨勢可能持續至下週一。

周邊熱門景點微氣候聯動

日本環球影城 (USJ)：今日傍晚至入夜降雨機率升至 40%。特別注意 6月20日（六） 影城降雨機率高達 80% 且伴隨強陣風，屆時部分戶外雲霄飛車設施可能因安全考量暫時停駛。

大阪未來 7-10 日天氣圖表

《香港01》大阪旅遊建議

科學科普與健康提示梅雨季的高濕度會嚴重阻礙人體排汗散熱。根據日本厚生勞動省中暑預防指南，在相對濕度大於 65% 的環境下，即使實際氣溫只有 28°C，人體體感溫度也極易飆升至危險級別，引發熱衰竭。自由行時請隨身攜帶手搖扇或小風扇。

穿著建議：選擇寬鬆、排汗、快乾的棉麻材質短袖。由於雨勢預期較大，建議穿著防水性能佳的步行鞋或膠鞋，並準備雨具。

景點遊覽分析（室內備案）：週五（19日）是唯一的晴天，適合安排戶外景點。週末強降雨期間，建議將戶外行程轉移至室內，例如：大阪海遊館、天保山室內商場、梅田藍天大廈（室內展望層）或心齋橋的室內商店街。

🌸 京都（Kyoto）旅遊天氣預報與出行指南

今日天氣概況

京都今日同樣維持多雲間晴的天氣，盆地地形導致散熱困難，白天體感非常悶熱。今日最高氣溫為 30°C，最低氣溫為 21°C，降雨機率為 50%，濕度約在 70%。

特別天氣提示與警告

受周邊山區地形抬升影響，午後至傍晚極易產生局部「驟雨」與雷擊，前往山區景點的旅客需提早防範。

明日及未來天氣展望

與關西整體趨勢一致，京都未來一週高溫維持在 28°C - 31°C 之間：

6月18日（四）：午後需提防急行雷陣雨。

6月19日（五）：梅雨空檔放晴，紫外線極強。

6月20日（六）至 6月22日（一）：梅雨前線正對關西，預計將迎來連續兩至三天的強降雨，雨勢不排除達到大雨警告級別。

周邊熱門景點微氣候聯動

嵐山／貴船神社：山區與林蔭處實際溫度雖比市區略低 1°C - 2°C，但地形雨發展迅速。大雨時古道石階、青苔路面極為濕滑，且貴船神社、鞍馬一帶需嚴防落雷，雷雨時切勿在樹下避雨。

京都未來 7-10 日天氣圖表

《香港01》京都旅遊建議

科學科普與健康提示初夏高溫高濕環境是細菌與黴菌孳生的溫床。根據日本國立感染症研究所宣導，梅雨季節是食物中毒的高發期。自由行旅客在路邊購買的生鮮和菓子（如宇治抹茶大福）、御飯糰等，切勿在常溫包包中放置超過 2 小時，以免滋生細菌。

穿著建議：建議穿著透氣涼爽、便於走動的衣物，並配備防水防滑鞋底的休閒鞋或雨鞋。

景點遊覽分析（室內備案）：週末大雨時，請放棄山區與戶外神社行程，改為參觀 京都國立博物館、京都水族館、京都車站大樓室內美食街，或在烏丸御池一帶的町家室內咖啡廳體驗京都古韻。

🌸 福岡（Fukuoka）旅遊天氣預報與出行指南

今日天氣概況

九州北部正處於梅雨極度活躍的時期。福岡今日多雲短暫陣雨，白天最高氣溫達 29°C，夜間最低氣溫約 24°C。現時相對濕度高達 75%，整體體感非常濕熱。

特別天氣提示與警告

日本氣象廳已對九州北部沿海及山區發布局部大雨與雷電注意報。梅雨前線波動可能在短時間內帶來劇烈降雨，請密切留意即時天氣。

明日及未來天氣展望

未來一週受到梅雨鋒面南北徘徊影響，福岡天氣將持續不穩定，雨水不斷：

6月18日（四）至 6月21日（日）：低壓槽和暖濕西南風持續灌入，降雨機率介乎 50% - 70% 之間，常有突如其來的滂沱大雨。

6月22日（一）至 6月24日（三）：鋒面略微減弱，但仍以多雲短暫陣雨天氣為主。

周邊熱門景點微氣候聯動

太宰府天滿宮／柳川：柳川地區降雨機率波動顯著。若遭遇突發強降雨或強烈雷擊注意報生效時，柳川遊船將會臨時停航，建議出發前先向船公司確認。

福岡未來 7-10 日天氣圖表

《香港01》福岡旅遊建議

科學科普與健康提示九州梅雨季極易形成「線狀降水帶」（Linear Rainbands）。根據日本氣象廳 (JMA)定義，這類積雨雲隨高空風連續排列，會在數小時內於同一區域傾瀉數百毫米的极端豪雨，往往導致城市道路積水及新幹線、JR鐵路停駛。出門前務必下載「Yahoo!天氣」APP 留意雷達回波圖。

穿著建議：穿著具備防潑水功能的抗 UV 薄外套、透氣速乾短袖，鞋款建議選擇高檔防水休閒鞋或直接穿著時尚涼鞋。

景點遊覽分析（室內備案）：大雨滂沱時，可放棄戶外行程，改往 博多運河城（Canal City Hakata）、天神地下街享受購物與拉麵美食，或前往 TeamLab Forest 福岡 體驗高科技室內光影互動。

🌸 名古屋（Nagoya）旅遊天氣預報與出行指南

今日天氣概況

名古屋今日天氣多雲，環境風場帶來南方暖濕氣流，白天高溫直逼 30°C，夜間最低氣溫約 21°C，相對濕度高達 72%，降雨機率為 50%。

特別天氣提示與警告

市區體感極為悶熱難耐，紫外線強烈。氣象廳提醒注意午後對流造成的局部大雷雨，出門務必攜帶雨具。

明日及未來天氣展望

6月18日（四）：梅雨鋒面徘徊，有 50% 降雨機率，容易出現短時大雨。

6月19日（五）：天氣短暫轉晴，高溫可達 31°C，為短暫晴空。

6月20日（六）至 6月22日（一）：低壓槽東移合流，名古屋週末將遭遇連續降雨，高溫高濕。

周邊熱門景點微氣候聯動

樂高樂園 (Legoland)／長島溫泉樂園：這兩個大型戶外遊樂場在 6月20至21日（週末） 的降雨機率高達 75%。強烈建議自由行旅客調整行程，盡量提前至週五（19日）放晴時前往，以免因雨掃興。

名古屋未來 7-10 日天氣圖表

名古屋旅遊建議

科學科普與健康提示悶熱環境下的極高濕度（>70%）會造成人體大量流失水分與鹽分。根據日本救急醫學會指南，在此類環境下進行長時間戶外走動，單純補充純水反而易引發低鈉血症而導致肌肉抽筋（熱痙攣）。建議飲用含有微量電解質的運動飲料。

穿著建議：選擇極致輕薄、吸濕排汗的功能性短袖，隨身配備防水包與雨傘。

景點遊覽分析（室內備案）：週末雨勢大時，建議取消樂高樂園，改去 豐田產業技術紀念館、磁浮鐵道館，或前往名古屋城本丸御殿進行全室內參觀。

🌸 沖繩那霸（Naha, Okinawa）旅遊天氣預報與出行指南

今日天氣概況

與日本本島截然不同，沖繩此時已正式出梅（宣告梅雨季結束），全面進入盛夏。今日那霸晴空萬里，氣溫高達 30°C，夜間約 25°C，降雨機率僅 10%，濕度約 78%。

特別天氣提示與警告

沖繩今日紫外線指數達到 11+（極高危的極端級別）。海水反射會加劇紫外線曝曬，長時間待在戶外或海邊的旅客必須強烈防範嚴重曬傷與熱中暑。

明日及未來天氣展望

未來 7 至 10 天，沖繩受太平洋高壓強勢籠罩，展現完美的熱帶海島夏日風情：

6月18日至6月26日：持續晴朗穩定、烈日當空。最高氣溫穩定維持在 31°C - 33°C 之間。

僅部分日子因高溫熱對流，可能激發零星、來得快去得快的「晴空驟雨」（太陽雨），對出行完全無實質干擾。

周邊熱門景點微氣候聯動

恩納村青之洞窟／古宇利島：由於太平洋高壓穩定，風浪極小（浪高普遍小於 1 米），海況極佳，能見度完美，非常適合浮潛、潛水與一切水上活動。

沖繩未來 7-10 日天氣圖表

沖繩旅遊建議

科學科普與健康提示極端強烈的紫外線（UV Index 11+）在毫無防護的情況下，只需 15 分鐘即可對皮膚造成一度灼傷。根據世界衛生組織 (WHO)報告，長時間暴露於強烈海面反射光下，若缺乏合適的墨鏡防護，容易誘發急性光照性角膜炎。

穿著建議：清涼夏裝、泳裝，但必須配備優質抗 UV 太陽眼鏡、寬沿防曬帽。防曬乳務必選擇高係數（SPF50+ / PA）且符合保護珊瑚礁法律的「海洋友善」產品。

景點遊覽分析（室內備案）：全天皆適合戶外親水行程。唯中午 11:00 至 14:00 太陽最為毒辣的時段，建議轉入室內，例如安排參觀 美麗海水族館 或在國際通的冷氣商場內用餐避暑。

日本主要旅遊城市天氣總覽 (新幹線跨區鐵路遊對比)

以下圖表專為正在搭乘新幹線或進行跨區域鐵路遊的讀者設計，方便您橫向對比今日全日（6月17日）日本七大核心旅遊城市的天氣動態：

數據來源與免責聲明 (Disclaimer)

讀者請注意：由於各權威機構在地理行政劃分、觀測站點精密密度以及數值預報模型的演算法不盡相同，公布之預測數據可能存在輕微的同步誤差或出入。海外天氣多變（尤其是梅雨季節的對流系統），請自由行讀者動態關注各大官方網站的即時修訂數據。



本專欄所採用之實時及預測天氣數據，綜合對接了多個東亞權威氣象監測機構，包含：



日本觀光局天氣預報繁體中文網 (JNTO)

日本氣象廳官方網站 (JMA)

accuweather.com

韓國氣象廳 (KMA)

台灣交通部中央氣象署 (CWA)