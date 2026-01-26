Agoda優惠碼2026｜1月無門檻5%折扣+任何酒店適用｜附信用卡優惠

Agoda優惠碼2026訂酒店必睇！《香港01》「好食玩飛」頻道整合Agoda最新折扣碼（Promo Code），讓你不會錯過賺盡優惠機會！當然，「好食玩飛」也準備了其他訂房平台的優惠碼供你選擇：Trip.com x 《香港01》讀者專享Promo Code、最新酒店Promo Code以及最新租車優惠碼！（本文將會持續更新，提供Agoda優惠碼點用資訊，最好bookmark儲存）

台灣櫻花浪漫盛放（圖片來源：IG@irenejian）

Agoda 《香港01》獨家優惠 訂酒店無門檻減5%

Agoda 優惠點用？即日起至2026年6月30日，透過 Agoda x 《香港01》專屬網頁 預訂酒店即享無門檻減5%優惠！優惠適用於入住期至2027年6月30日使用的訂單。

😃Agoda X 《香港01》獨家優惠😃 😍全球酒店免優惠碼額外減5%（經指定連結預訂）😍

Agoda限時優惠碼2026

Agoda超值星期3享8折優惠

每星期三，於指定Agoda網頁 預訂指定酒店可享8折

有效期：由即日起 直至 另行通知

領取方法：《立即預訂》

東京市區亦有多處可賞櫻（圖片來源：FB@淺草、東京晴空塔城、日光、川越、池袋: Welcome to Tobu！）

Agoda酒店優惠碼 ── 每日限量使用／指定消費額

Agoda不定時優惠

Agoda不定期有不同快閃優惠，折扣碼包括住宿減高達HK$360、住宿減高達HK$350、限時減價優惠低至15折等。

有效期：額滿即止

預訂網址：按此

Agoda不設最低消費，即享95折

注意：須於指定Agoda網頁領取，最多減HK$500

有效期：額滿即止

領取方法：按此

Agoda滿HK$930即享92折

注意：須於指定Agoda網頁領取，最多減HK$600

有效期：額滿即止

領取方法：按此

Agoda精英會員優惠低至7折

注意：須於指定Agoda網頁領取

有效期：額滿即止

領取方法：按此

Agoda頂級會員優惠低至75折

注意：須於指定Agoda網頁領取

有效期：額滿即止

領取方法：按此

Agoda精選旅遊產品價格低至85折

注意：須於指定Agoda網頁領取

有效期：額滿即止

領取方法：按此

Agoda 共同支持野生動物保護

注意：須於指定Agoda網頁領取

有效期：額滿即止

領取方法：按此

Agoda酒店優惠碼 ── 信用卡著數

Agoda x MasterCard HK 信用卡低至85折優惠

有效期：即日 至2026年12月31日

酒店入住期：即日 至2027年6月30日

領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x VISA Infinite信用卡預訂3晚酒店送1晚

有效期：即日 至2026年12月31日

酒店入住期：即日 至2027年12月31日

領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 滙豐信用卡預訂住宿並滿 HK$3,000即可減 HK$300

有效期：即日 至2026年3月31日

酒店入住期：即日 至2025年6月30日

領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x DBS信用卡8折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年6月30日

有效期：由即日起至2025年12月31日

領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x Citi信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年2月28日

有效期：即日起至2025年12月31日

領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 恒生信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年3月31日

有效期：即日起至2025年12月31日

領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 東亞信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年6月30日

有效期：即日起至2025年12月31日

領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 渣打信用卡93折優惠

有效期：即日起 至 另行通知

領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 美國運通AE 信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年6月30日

有效期：即日起至2025年12月31日

領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x Visa信用卡 93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年12月31日

有效期：即日起至2025年12月31日

領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x Airwallex信用卡 93折優惠

有效期：即日起 至 另行通知

領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

