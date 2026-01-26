Agoda優惠碼2026｜1月無門檻5%折扣+任何酒店適用｜附信用卡優惠
Agoda優惠碼2026訂酒店必睇！《香港01》「好食玩飛」頻道整合Agoda最新折扣碼（Promo Code），讓你不會錯過賺盡優惠機會！當然，「好食玩飛」也準備了其他訂房平台的優惠碼供你選擇：Trip.com x 《香港01》讀者專享Promo Code、最新酒店Promo Code以及最新租車優惠碼！（本文將會持續更新，提供Agoda優惠碼點用資訊，最好bookmark儲存）
Agoda 《香港01》獨家優惠 訂酒店無門檻減5%
Agoda 優惠點用？即日起至2026年6月30日，透過 Agoda x 《香港01》專屬網頁 預訂酒店即享無門檻減5%優惠！優惠適用於入住期至2027年6月30日使用的訂單。
😃Agoda X 《香港01》獨家優惠😃 😍全球酒店免優惠碼額外減5%（經指定連結預訂）😍
Agoda限時優惠碼2026
Agoda超值星期3享8折優惠
每星期三，於指定Agoda網頁 預訂指定酒店可享8折
有效期：由即日起 直至 另行通知
領取方法：《立即預訂》
Agoda酒店優惠碼 ── 每日限量使用／指定消費額
Agoda不定時優惠
Agoda不定期有不同快閃優惠，折扣碼包括住宿減高達HK$360、住宿減高達HK$350、限時減價優惠低至15折等。
有效期：額滿即止
預訂網址：按此
Agoda不設最低消費，即享95折
注意：須於指定Agoda網頁領取，最多減HK$500
有效期：額滿即止
領取方法：按此
Agoda滿HK$930即享92折
注意：須於指定Agoda網頁領取，最多減HK$600
有效期：額滿即止
領取方法：按此
Agoda精英會員優惠低至7折
注意：須於指定Agoda網頁領取
有效期：額滿即止
領取方法：按此
Agoda頂級會員優惠低至75折
注意：須於指定Agoda網頁領取
有效期：額滿即止
領取方法：按此
Agoda精選旅遊產品價格低至85折
注意：須於指定Agoda網頁領取
有效期：額滿即止
領取方法：按此
Agoda 共同支持野生動物保護
注意：須於指定Agoda網頁領取
有效期：額滿即止
領取方法：按此
Agoda酒店優惠碼 ── 信用卡著數
Agoda x MasterCard HK 信用卡低至85折優惠
有效期：即日 至2026年12月31日
酒店入住期：即日 至2027年6月30日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x VISA Infinite信用卡預訂3晚酒店送1晚
有效期：即日 至2026年12月31日
酒店入住期：即日 至2027年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x 滙豐信用卡預訂住宿並滿 HK$3,000即可減 HK$300
有效期：即日 至2026年3月31日
酒店入住期：即日 至2025年6月30日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x DBS信用卡8折優惠
注意：酒店入住期為即日起至2026年6月30日
有效期：由即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x Citi信用卡93折優惠
注意：酒店入住期為即日起至2026年2月28日
有效期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x 恒生信用卡93折優惠
注意：酒店入住期為即日起至2026年3月31日
有效期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x 東亞信用卡93折優惠
注意：酒店入住期為即日起至2026年6月30日
有效期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x 渣打信用卡93折優惠
有效期：即日起 至 另行通知
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x 美國運通AE 信用卡93折優惠
注意：酒店入住期為即日起至2026年6月30日
有效期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x Visa信用卡 93折優惠
注意：酒店入住期為即日起至2026年12月31日
有效期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x Airwallex信用卡 93折優惠
有效期：即日起 至 另行通知
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
