東京/大阪/福岡天氣預報2026｜7天、10天氣溫降雨＋穿著建議

日本天氣預報2026｜作為日本旅遊愛好者，出行最好預先看看當地天氣。《香港01》好食玩飛整理日本觀光局（JNTO）、韓國氣象廳（KMA）與台灣中央氣象署（CWA）等權威官方氣象數據庫，捕捉東京、大阪、福岡、京都的天氣動態。接下來，我們將依據你所關注的目標城市進行深度氣象拆解，從體感溫度落差、景點微氣候能見度，到雨天好去處備案，一網打盡！



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東京 旅遊天氣預報與出行指南

今日天氣概況

東京今日受梅雨鋒面邊緣影響，天空雲層較厚。當前現時氣溫為 29°C（預估最高 29°C，最低 18°C），相對濕度偏高，約為 68%。體感略顯悶熱，紫外線指數為中等。

特別天氣提示與警告

目前東京暫無發布強烈警報，但隨着午後對流發展，局部地區可能出現突發雷陣雨。計劃搭乘 山手線 或 中央線 的旅客，請留意雷擊或大雨可能引風速限制而導致的短暫延誤。

明日及未來天氣展望

未來 3 到 7 天，東京將持續處於多雲有雨的梅雨典型天氣中。氣溫波動在 23°C 至 29°C 之間。建議將戶外拍照行程（如淺草寺、明治神宮）彈性調整至降雨機率較低的上午時段。

周邊熱門景點微氣候聯動

富士山能見度：今日山區水氣極重，五合目周邊大霧籠罩，看得到富士山的機率低於 20%。今日不宜大老遠趕往河口湖或箱根，以免「白茫茫一片」撲空，浪費特急電車車資。

當地旅遊建議

科學與醫學科普：梅雨季節高溫高濕，人體汗液不易蒸發，極易引發「熱中症」（即中暑）。根據 日本氣象廳與環境省熱中症預防情報，當濕度大於 70% 時，即使環境溫度僅有 26°C，體感危險度也會急劇上升。請港澳旅客務必定時補水及電解質。

在地化穿著與景點備案：

穿著建議：洋蔥式防雨搭配。室外潮濕悶熱，建議穿著排汗速乾短袖，但由於日本商場及地鐵的冷氣通常開得很強（溫差可達 6-8°C），包包內一定要帶一件輕薄防風防潑水的外套。

景點室內備案：若遇到大雨，強烈建議取消戶外行程，改去室內冷氣充足且極具設計感的 麻布台 Hills、SHIBUYA SKY（室內展望層） 或 豐洲 teamLab，既好拍照又能完美避雨。

🌸 大阪 旅遊天氣預報與出行指南

今日天氣概況

關西大門大阪今日天氣同樣不穩定，受西邊移入的低壓槽影響，早晨起伴隨間歇性陣雨。現時氣溫 28°C（最高 28°C，最低 20°C），相對濕度為 72%。

特別天氣提示與警告

日本氣象廳已針對大阪府部分沿海區域發布 「雷注意報」。強烈突發對流可能伴隨短時強降雨，正在環球影城（USJ）排隊的旅客請密切注意戶外遊樂設施（如飛天翼手龍）隨時可能因安全理由暫時關閉。

明日及未來天氣展望

未來一周大阪的降雨機率持續高企（介乎 50% 至 85%），尤其是本周四，預計將有一波明顯的梅雨鋒面橫掃，帶來大雨。行李箱內請務必準備好堅固的折疊傘或輕便雨衣。

周邊熱門景點微氣候聯動

日本環球影城 (USJ) 當日降雨機率：高達 65%。今日戶外排隊體感較黏膩，強烈建議入園後先攻室內項目（如哈利波特禁忌之旅、小小兵瘋狂乘車遊），並提早下載官方 App 監控設施營運狀況。

當地旅遊建議

科學與醫學科普：大阪屬於典型盆地向海洋過渡氣候，夏季的「海陸風」常因都市熱島效應受阻，形成悶熱的「膠囊效應」。高濕度會嚴重抑制人體排汗降溫功能，增加心血管負擔。

旅遊穿搭與雨天路線：

穿衣公式：防潑水速乾衣 + 防水波鞋。不建議穿夾腳拖，因雨天地面濕滑容易跌倒。

雨天備案：如果 USJ 下暴雨，不妨轉往 心齋橋/道頓堀 的室內有蓋商店街大快朵頤，或者前往全球最大水族館之一的 海遊館，室內觀賞鯨鯊。

福岡 旅遊天氣預報與出行指南

今日天氣概況

九州北部的福岡今日雨勢較大。受梅雨鋒面強對流雲團直接橫掃，現時氣溫 26°C（最高 26°C，最低 21°C），相對濕度高達 82%。

特別天氣提示與警告

福岡今日已發布 「大雨・雷注意報」。局部地區伴有短時強降雨。搭乘西鐵大牟田線或前往太宰府的旅客，出發前請務必查看列車是否有延誤公告。

明日及未來天氣展望

未來一周福岡雨水不絕，且氣溫在雨後稍微回落。25日前後降雨機率逼近 90%，屬於典型的「豪雨型梅雨」，港澳旅客在戶外行走時應盡量遠離低窪排水道。

周邊熱門景點微氣候聯動

太宰府天滿宮現況：今日參道兩側風大雨大，戶外漫步體感較差。建議縮短戶外時間，提早進入隈研吾設計的星巴克室內避雨。

當地旅遊建議

室內購物避雨流：福岡機場離市區極近，若博多市區下豪雨，與其在戶外打傘狼狽不堪，強烈推薦直接坐地鐵直達 博多運河城 (Canal City Hakata) 或天神地下街，室內品嚐拉麵兼瘋狂購物，完全不需要撐傘。

京都 旅遊天氣預報與出行指南

今日天氣概況

古都京都今日為陰天偶有小雨。當前氣溫 27°C（最高 27°C，最低 19°C），相對濕度高達 76%。由於京都地形四周環山，水氣不易散去，體感黏膩感較大阪更為明顯。

特別天氣提示與警告

目前京都市區有 「大雨注意報」 提示，盆地地形在遭遇強降雨時，山區溪水暴漲極快。請自由行旅客暫時避免前往鴨川川床或深入山區徒步。

明日及未來天氣展望

未來 10 天，京都基本籠罩在梅雨帶中，晴雨交替頻繁。本周五（26日）將迎來短暫短暫放晴，屆時最高氣溫可能直衝 31°C，紫外線極強，需嚴防曬傷。

周邊熱門景點微氣候聯動

嵐山現況：目前正值新綠季節，竹林深處空氣清新，但山區石階梯因梅雨變得非常濕滑。今日前往嵐山渡月橋，強烈建議放慢腳步，穿防滑鞋。

穿搭與遊覽備案：

穿衣公式：透氣純棉 T 恤。京都神社多需脫鞋入內參觀（如二條城、清水寺本堂），建議穿着好穿脫的防水便鞋，並帶一雙乾淨的備用襪子防止踩在木地板上着涼。

避雨指南：雨天的京都別有一番禪意。若不想淋雨，推薦去 京都國立博物館 觀賞國寶，或者前往有巨大玻璃天幕的 京都車站大樓 欣賞階梯燈光秀，順便在拉麵小路品嚐拉麵。

數據來源免責聲明

本專欄所引用之即時旅遊天氣預報、氣象特報、紫外線指數及警告訊號，均綜合並擷取自以下各權威監測機構之官方實時數據：日本觀光局天氣預報網、日本氣象廳 (JMA) 以及全球權威氣象系統 AccuWeather。

由於各氣象機構在計算預報模型（如歐洲中期預報 ECMWF 與美國 GFS 模式）的權重、觀測站基點地形劃分、以及即時數據刷新頻率上存在些許客觀技術差異，不同平台間公布的溫度與以降雨機率可能存在輕微誤差（如 1°C~2°C 或 10% 左右之出入）。本文章內容旨在為港澳讀者跨區旅遊提供宏觀趨勢與穿搭指南參考。如需獲取最精確、涉及防災防汛之即時特報，請讀者務必自行前往上述各官方權威機構網站瀏覽最新詳情。