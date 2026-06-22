深圳新商場2026｜下半年10大新場！騰訊海景M80+大可山湯崎新店

深圳新商場2026｜深圳於2026的下半年將迎來多個大型商場開幕，不論是騰訊首個坐擁一線海景藝術加上商業作品，還是首個專業電競主題賽事生活館及濱海文旅街區，2026年下半年落成的地標都充滿話題性。《香港01》為大家盤點10個下半年必去深圳新商場，大部分均無縫連接地鐵站，無論是假期快閃、一家大細度假或是潮玩打卡都非常適合，即看內文！



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深圳新商場2026｜深圳下半年有什麼新商場？

深圳新商場推介【1】深圳後海M80——藝術＋商業/坐擁一線深圳灣海景

深圳後海M80是位於南山後海區的騰訊旗下非標商業項目，預計將於2026年下半年正式開幕。商業體量約1.8萬平方米，以藝術 + 商業新場景為定位。項目直面深圳人才公園，將透過空中連廊與深圳灣萬象城及深圳灣文化廣場無縫連接。

商場由名建築師奧雷·舍人操刀，坐擁一線深圳灣海景，內部將打造由「天目里」團隊參與的開放式立體商業街區，並引入國際化共融美術館及太古集團奢華品牌居舍酒店。商場地下1層至地上4層將規劃美食街區、精緻格調零售及社交餐飲，為深圳帶來全新文化商業地標。

後海M80

預料開幕時間：2026年下半年

地址：深圳南山後海中心區，毗鄰深圳灣文化廣場，有兩條連廊與深圳灣萬象城、深圳灣廣場緊密相連

交通：深圳地鐵2/8號線後海站



深圳新商場推介【2】太子灣花園城——約10萬平方米/以高端生活方式中心為定位

太子灣花園城的VILLA街區於2025年5月30日登場，而其主力的南北區預計亦會在2026年開業。商場面積約10萬平方米，北區定位為「高端生活方式中心」；南區則是「潮流年輕運動空間」，集結原創品牌、明星娛樂及藝術設計等品牌，例如Wandering滑板、超級鳥局、MALBON、PINARELLO、SCENTEVER、比音勒芬等店。

太子灣花園城

預料開幕時間：2026年下半年

地址：深圳市南山區南海大道88號

交通：深圳地鐵太子灣站B1出口，步行約3分鐘



深圳新商場推介【3】大可山——深圳人氣No.1溫泉品牌「湯崎」主理

大型新商場大可山原本預計可於2025年開幕，惟日期延後，現在最新預計將於2026年開幕，商場由舊有的新安香繽廣場升級改造而成，並由深圳人氣No.1溫泉品牌「湯崎」的團隊主理。新商場大可山以營造「城市微度假」的生活方式為理念，其一大特色是商場的三樓，有全層且24小時營業的深圳人氣No.1 溫泉品牌「湯崎」的全新分店。

大可山

預料開幕時間：2026年下半年

地址：深圳市寶安區新安街道新安湖社區建安一路80號

交通：深圳地鐵新安公園站，步行約6分鐘



深圳新商場推介【4】DM港隆城——百貨港隆城重建而成

DM港隆城位於寶安西鄉區，由擁有17年歷史的百貨港隆城重建而成，總面積約7萬平方米，重建後將以「友好社區鄰居商業中心」作為定位，提供一個集特色美食、時尚購物、休閒娛樂及親子互動於一身的多元化區域。商場也預料將於2026年開幕！

DM港隆城

預料開幕時間：2026年下半年

地址：深圳寶安西鄉區

交通：地鐵1號線坪洲站，步行約9分鐘



深圳新商場推介【5】國貿．SPRING——首個專業電競主題賽事生活館

國貿．SPRING於今年6月18日剛剛開幕。商場坐落於羅湖區，由昔日的羅湖國貿大廈商場翻新而成，樓高五層，集購物、餐飲、娛樂及休閒於一身。商場計劃引進電競、二次元、跨界餐飲、潮流零售及娛樂品牌等範疇的品牌，塑造華南區首個專業電競主題賽事生活館。

國貿．SPRING

開幕時間：2026年6月18日

地址：深圳羅湖南湖街道人民南路3002號國際貿易中心大廈1至5樓

交通：深圳地鐵國貿站A出口，步行約5分鐘



深圳新商場推介【6】小梅沙濱海商業——主打「遊、購、吃、娛」4大主題體驗＋濱海特色活動

小梅沙自2019年起開始翻新，美高梅酒店及小梅沙海濱公園已相繼落成。而小梅沙濱海商業亦預計在2026年登場。商場面積約8.8萬平方米，主打「遊、購、吃、娛」4大主題體驗，以及濱海特色活動，例如高檔海鮮餐廳、廣深主題酒樓等。商場亦會有多元化的時尚品牌進駐，建立一個潮流與自然生態融合的購物區域。

小梅沙濱海商業預想圖。（官方圖片）

小梅沙濱海商業

預料開幕時間：2026年下半年

地址：深圳鹽田區小梅沙

交通：深圳地鐵小梅沙站A出口



深圳新商場推介【7】寶安京東MALL——京東第二間實體店

繼深圳首間京東實體店「京東MALL」2025年於南山區開業後，京東決定再開設實體店，並選址在寶安區。第二間實體店面積約3.62萬平方米，預料將於2026年10月1日國慶日試業，繼續提供家電、手機、潮流數碼及家居產品等商品及服務。

寶安京東MALL

預料開幕時間：2026年10月1日

地址：深圳寶安區福海街道



深圳新商場推介【8】紅嶺萬象匯——大型購物中心/多間首店進駐

紅嶺萬象匯是位於羅湖筍崗區的華潤商業項目，預計將於2026年開幕。紅嶺萬象匯以區域型大型購物中心為定位，將引入過百間時尚潮流品牌、餐飲及生活配套，眾多餐飲更將以首店形式進駐！商場建築將結合現代設計、屋頂花園與空中連廊，打造多元化的全客層購物體驗。

大型購物中心紅嶺萬象匯（小紅書@商業很OK）

紅嶺萬象匯

預料開幕時間：2026年下半年

地址：深圳羅湖筍崗區

交通：深圳地鐵筍崗站A出口，步行約2分鐘



深圳新商場推介【9】ALIVAL新體匯——冰上運動專區/無縫連接地鐵站

ALIVAL新體匯預料在今年內開幕。商場位於深圳體育中心地下一層，規劃引入100多個商戶，為福田區備受矚目的超級體育主題商業綜合體。商場面積約3.77萬平方米，無縫連接黃木崗及八卦嶺地鐵站，預料將有冰上運動、沉浸式娛樂體驗、汽車展示等區域，包括：佔地逾1萬平方米的「鴻蒙智行用戶中心」；華南地區頂級冰上運動場地「鵬灣國際冰上中心」等，特別適合喜歡運動的人士以及一家大細前往。

ALIVAL新體匯

預料開幕時間：2026年下半年

地址：深圳福田區筍崗西路

交通：地鐵14號線黃木崗站下車，步行約7分鐘



深圳新商場推介【10】龍華仟里食家——新增民生及潮玩項目

龍華仟里食家預計將於2026年開幕，商場由宏發商業打造，體量約4萬平方米，是仟里食家的2.0迭代之作。項目在傳承寶安項目「垂直美食+社區運營」成功經驗的基礎上，針對龍華區的特性進行了全面升級。商場將餐飲比例下調至近60%，並新增了超市等民生服務，同時引入劇本殺、潮玩店、運動健身等多元化娛樂體驗，打造一個兼顧美食與潮流休閒的社區商業中心。

龍華仟里食家

預料開幕時間：2026年下半年

地址：深圳市龍華區龍華街道清湖社區

交通：深圳地鐵4號線清湖站A出口



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