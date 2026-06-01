深圳商場｜網民選冷氣最勁8大！領展中心城/卓悅匯+蒸籠級10商場

深圳商場｜深圳商場冷氣｜每逢夏天北上深圳，不少港人都會抱怨「深圳商場好似冇開冷氣咁、行到流晒汗」。其實內地公共建築有一條「夏季冷氣不得低於26°C」的節能減碳法定潛規則，因此不少舊商場和舊地鐵線確實會偏熱。以下是「好食玩飛」記者整理的網民票選深圳商場冷氣極限大比拼8大排名，及10大最熱商場！



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深圳8大「冷氣最充足」商場排名

1. 領展中心城（會展中心站）

被網民盛讚為福田區的「避暑神殿」。這裡的中央空調長年保持穩定低溫，冷氣覆蓋極之平均。不論行到商場任何一個角落都有一陣陣涼風，絕對不會出現局部悶熱的情況，行街極舒服！

地址：深圳市福田區福華一路3號

交通：深圳地鐵1號線或4號線至會展中心站B出口步行，有地下連廊無縫直達商場



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2.卓悅匯（上梅林站）

網民實測體感溫度全深圳最低之一！ 不少怕熱的網友大讚一入商場就有種「起雞皮」的冰爽感。商場空調風速夠強、除濕力足，怕凍的女士或小朋友甚至建議帶多件薄外套。

地址：深圳市福田區中康路126號

交通：深圳地鐵4號線或9號線至上梅林站A出口直達商場地庫



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3.中洲灣 C Future City（下沙站）

身為新一代潮流商場，空調硬件極其先進。全場採用變頻控溫，將室內空氣調節至最舒適的「乾爽黃金比例」。配合強大新風除濕功能，就算周末人流再多，行完成日都完全不會覺得黐身。

地址：深圳市福田區濱河大9283號

交通：深圳地鐵7號線至下沙站B出口（設有地下通道直接步行進入商場）



4.深圳灣萬象城（後海站）

走頂級奢華路線，商場物管在冷氣開支上向來「落足本」。出風口密集而且風力柔和，不會直接吹頭，溫度長年維持在令人極之放鬆的冰爽狀態，高檔體驗感直接拉滿。

地址：深圳市南山區科苑南路2888號

交通：深圳地鐵2號線或11號線至後海站G出口



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5.深圳灣睿印RAIL IN（紅樹灣南站）

新落成物業的硬件優勢極大，冷氣相當大方！超寬敞的空間內常年維持極高規格的清涼感，空氣流通度100分。

地址：深圳市南山區深灣一路與白石三道交匯處（深圳灣超級總部基地內）

交通：深圳地鐵9號線或11號線至紅樹灣南站A出口步行即達；亦可乘搭2號線至紅樹灣站步行約5分鐘



6.萬象食家（筍崗站）

全場主打食肆、街坊餐飲集中，但商場的巨型冷氣系統強勁到可以直接壓制住廚房的油煙熱氣。即使周圍都在開火煮食，通道依然能保持冰涼乾爽，完全不怕吃完滿頭大汗！

地址：深圳市羅湖區筍崗街道梅園路71號

交通：深圳地鐵7號線至筍崗站A出口即可直達商場地下層



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7.海岸城（後海站）

開業多年的老牌商場，但中央空調製冷力依舊驚人，完全沒有老舊商場的悶熱感，長年維持高水準的涼快體感。

地址：深圳市南山區文心五路33號

交通：深圳地鐵2號線或11號 至後海站E2出口



8.深業上城（冬瓜嶺站）

商場室內核心購物區的冷氣開得相當豪爽，風速調得很高。當你從室外熱辣辣的彩色網紅街區走入室內，冷風迎面而來，體感溫度瞬間暴降5°C，絕對是消暑救星！

地址：深圳市福田區皇崗路5001號

交通：深圳地鐵10號線至冬瓜嶺站A出口出站



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新商場比舊商場 冷氣更充足？

網民指出，外資或新開業的商場，往往會因為給未來預留節能空間，或是為了維持國際化體驗，冷氣會開得特別凍。

【1】新商場靠「除濕黑科技」：濕度低自然涼

舊商場（如金光華、皇庭）冷氣系統老化，只能降溫、無法除濕。人一多、濕度高，體感就會又悶又熱。新商場（如中洲灣、前海壹方匯）採用新一代「新風除濕系統」，將濕度維持在40%–50%。只要空氣乾爽、有風速，就算同樣26°C，體感溫度都會低好幾度！

【2】建築設計大升級：「街區＋大盒子」熱氣散得快

舊商場傳統「全封閉式」大樓。幾萬人湧入加上餐廳開火，熱氣困在室內，冷氣入不敷出。但新商場（如萬象天地、深業上城）普遍採用「街區 + 戶外中庭 + 室內商場」的半開放設計。空氣對流極好，熱氣從通道散走，室內核心區冷氣自然更凍。

【3】新地鐵線加持：全程「無縫冷氣」直達

搭老牌1號、4號線，地鐵站本身已偏熱，出站前你已經流晒汗，入到商場自然覺得唔夠涼。去新商場搭最新11、14或20號線，地鐵冷氣極凍。而且新商場通常有「冷氣地下連廊」無縫對接地鐵，中途完全接觸不到室外熱空氣，由頭爽到尾。

【4】商業策略：新商場開張「落足本」搶口碑

內地節能指標逐年遞減，舊商場已被逼到極限，物管為免罰款或想慳錢，控溫非常死板。新商場開業首1–3年屬於「指標預留期」。為了吸引人流、討好大牌子租戶，商場冷氣預算放得極大，風速開到最高，大方請你吹冷氣賺口碑！

深圳10大「熱到似焗桑拿」商場

有最強自然也有最弱，以下商場被網民狠批為「蒸籠級」，如果夏天去的話，記得一定要自備小風扇：

1.福田COCO Park

網民公認的「重災區第一名」。由於商場局部採用全透光玻璃天頂，加上人流極旺，室內經常熱到像溫室，中庭位置冷氣近乎無感，夏天去容易熱到「癡線」。

地址：深圳市福田區福華三路268號

交通：深圳地鐵1號線或3號線至購物公園站F或G出口步行可直達



2.皇庭廣場

曾被媒體實測室內溫度高達29.1℃！ 由於地下層進駐了極多爆款食肆，加上人流極度密集，導致商場中央空調完全不敷應用，行街體感直逼戶外。

地址：深圳市福田區福華三路118號

交通：深圳地鐵1號線或4號線至會展中心站C出口直達商場



3.連城新天地

作為貫穿福田核心區的長條形地下商業街，這裡人流極度密集。雖然中央空調有運作，但空氣流通極差，屬於走兩步就會出汗的區域。

地址：深圳市福田區福華路地下一層（橫跨多個地鐵站）

交通：深圳地鐵1號線或4號線會展中心站或購物公園站地下層直接無縫進入



4.寶安中心壹方城

商場面積實在太大，中央空調難以全面均勻覆蓋，出現冷氣不平均現象，高層位置體感尤其悶熱。

地址：深圳市寶安區新湖 99號

交通：深圳地鐵1號線或5號線至寶安中心站F出口



5.坪洲大仟里（寶安大仟里）

周末基本被附近居民和遊客逼爆，加上空間採光開闊，特別是高層餐飲區更顯悶熱。

地址：深圳市寶安區海城路3號

交通：深圳地鐵1號線至坪洲站A出口步行直達



6.下沙 KK ONE

建築結構採用了非常寬敞的挑高大中庭，這導致冷氣不斷向上流失，底層完全不夠聚冷。網民形容室內經常處於一種「半溫吞、沒風到」的尷尬狀態。

地址：深圳市福田區濱河大道9289號

交通：深圳地鐵9號線至下沙站B出口出站



7.華強路中航城君尚購物中心

由於半開放式街區設計，各大出入口的玻璃大門經常需要開關，導致室外的熱浪直接倒灌入室內，空調存在感極低，完全壓不住夏日高溫。

地址：深圳市福田區中航路1號

交通：深圳地鐵1號線至華強路站C出口



8.大劇院KK Mall（京基·百納空間）

作為羅湖區的老牌商場，中央空調系統明顯出現老化跡象。部分區域的風速和製冷力大不如前，給人一種空調吹出來的風「不夠冰、吹極都唔涼」的悶熱感。

地址：深圳市羅湖區深南東路5016號

交通：深圳地鐵1號線或2號線至大劇院站B出口



9.海月寶能太古城

作為偏社區型的商場，極之嚴格地貫徹了內地「夏季冷氣不低於26°C」的環保指標。夏天逛街的體感溫度偏高，比較沉悶。

地址：深圳市南山區中心路2233號

交通：深圳地鐵2號線至海月站A或B出口



10.國貿金光華廣場

人流量嚴重超載，商場舊有的中央空調完全不勝負荷，室內空氣變得又熱又焗，避雷首選。

地址：深圳市羅湖區人民南路2028號

交通：深圳地鐵1號線至國貿站A出口



點解商場冷氣咁熱？

點解商場冷氣咁熱？（小紅書@CWH-Yohance）

這個讓無數港人北上熱到懷疑人生的「冷氣不低於 26°C」潛規則，其實並非商場為了慳電費，而是有明確法源依據的國家政策！ 這條文出自國務院辦公廳發布的《關於嚴格執行公共建築空調溫度控制標準的通知》，當中明文規定：所有公共建築（包括商場、辦公室、大眾運輸場站等），夏季室內空調溫度設置不得低於 26℃，冬季則不得高於20℃。各大舊商場和舊地鐵線為了響應國家節能減碳的要求，不得不嚴格執行。

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