深圳新商場｜光明星河COCO City攻略　必逛3.5萬呎超市＋10大茶飲

深圳新商場推介｜深圳光明區商場｜深圳週末遊又有新地標！位於深圳西北部光明區的全新商場「光明星河COCO City」最近正式開幕啦！場內匯聚了超過30個吃喝玩樂品牌，最大亮點包括光明區首家「盒馬鮮生」超市！此外，還有電影院、室內電子遊樂場，以及正宗潮汕牛肉火鍋和本地老字號餐廳等豐富美食！即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳新商場｜光明星河COCO City交通有幾便利？

「光明星河COCO City」坐落於光明中心區，與地鐵6號綫光明大街站無縫銜接，交通超方便！商場於12月19日正式試業，是由星河集團打造、星盛商業營運，與深圳福田COCO Park屬同一系列商場，亦為深圳第二座COCO City，以「生活趣味主張」為定位，主打年輕人及全年齡層消費體驗。

+ 4

「光明星河COCO City」總面積有63萬呎，分為A、B兩館，覆蓋零售、娛樂、親子、餐飲等多元場景。

深圳光明星河COCO City｜亮點【1】盒馬鮮生——光明首店／35,000呎

光明首店盒馬鮮生（光明星河COCO City店）面積約35,000呎，涵蓋近4,000個商品品類，不僅貨品齊全，更設有現切肉檔、現制麵點區等特色區域，還推出全雞免費加工成豉油雞、牛腱肉免費滷制、龍蝦免費烹飪等貼心服務，部分海鮮、肉類都可現場加工，超方便！在食材品質上，盒馬也下足功夫，以確保食材新鮮，例如江蘇大閘蟹、南海海捕魚，出水後24小時內到店；江西養殖牛屠宰後8小時內直達門店。

深圳光明星河COCO City｜亮點【2】10間光明首店零售品牌

光明首店品牌除了有盒馬鮮生，還有電影院「寰映影城」、書店「魔方城市書房」、健身房「壹品健身」、兒童遊樂園「meland」、日韓系服裝店「西町村屋」、雜貨店「The Green Party旗艦店」、兒童鞋品牌「TARANIS」、派對室「滿紛轟趴」、「鐳戰大聯盟」、飛行影院「飛越世界」等。

深圳光明星河COCO City｜亮點【3】引進20+食店

光明星河COCO City還引進超過20間多元美食與地方菜系，包括光明老字號「南粵乳鴿」、35年歷史的粵式煲仔飯「膳心記」、在光明創立的烘培店「子情貝諾」、火鍋店「姬夫人」、麵館「雲味館」、日式料理「禾綠壽司」、甜品店「五代同糖」等。

深圳光明星河COCO City｜亮點【4】引進10+茶飲店

商場除了有超過20間食肆，還引進了超過10間茶飲店，包括被評為深圳市級非物質文化遺產名錄項目的港式奶茶店「餘慶池」、咖啡店「崧歌咖啡」等。

深圳光明星河COCO City｜亮點【5】3大蘋果主題打卡位——星空下沉廣場／星空連廊／星空屋頂花園

第5大亮點又點少得打卡位！位於商場B1層的星空下沉廣場，採用露天設計、階梯式綠化、户外餐飲區的組合，提供半户外的體驗場景；而位於L2層的星空連廊，把A、B兩館串連，可俯瞰L1層的星空廣場；至於L5層的星空屋頂花園，將推出天台音樂會、露營電影節等活動。

最重點的是，光明星河COCO City以蘋果為核心符號，在以上提及的3大星空場景都可以見到多個蘋果造型的打卡裝置，包括蘋果城堡、蘋果許願池、蘋果座椅、蘋果過山車等，打卡一流！

深圳光明星河COCO City

地址：深圳市光明區光明街道光明大道511號

交通：深圳地鐵6號綫光明大街站D出口步行260米



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略