深圳新商場｜光明星河COCO City開幕　盒馬超市＋20米高打卡瀑布

深圳光明又有新場玩！光明星河 COCO City4月30日正式全面開幕，最快由西九龍坐高鐵40分鐘即達，引進超過130品牌。全場最吸睛亮點莫過於光明首間3.5萬呎盒馬鮮生旗艦店，店內更提供現煮龍蝦及免費滷牛腱服務，買完即食！商場更以濕地綠洲為主題，20米高巨型瀑布燈帶絕對是必到打卡位。即睇下文整理的品牌攻略與美食清單！



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深圳光明COCO City｜4.30全面開幕

光明星河 COCO City於去年12月試運，A館工程完成後連同B館，在4月30日正式全面開幕。商場坐落於光明中心區，地鐵直達即可抵達，交通極為便利。商場總面積63萬呎，分為A、B兩館，全面覆蓋零售、娛樂、親子及餐飲4大領域。

由星河集團打造、星盛商業營運的COCO City，與著名的福田COCO Park屬同一系列。商場以生活趣味主張為定位，主打年輕人及全齡層的消費體驗。目前已引進超過130個品牌，當中包括光明區首間盒馬鮮生、人氣親子樂園MELAND等重量級店舖。

光明星河COCO City｜盒馬鮮生｜光明首間過萬呎盒馬旗艦店：現煮龍蝦、免費滷牛腱

當中大家最吸睛店舖莫過於阿里巴巴集團旗下的生鮮食品子公司盒馬鮮生，面積約35,000呎，超過4,000款商品。店內不僅貨品齊全，更設有現切肉檔、現製麵點區等特色區域；最貼心的是提供多項免費加工服務，包括將全雞加工成豉油雞、滷製牛腱肉及烹飪龍蝦等，多款海鮮與肉類均可即買即煮，即時品嘗鮮味。

不過，盒馬鮮生加工排隊時間受分店與尖峰時段影響，通常需30分鐘至1小時以上，熱門時期甚至更久。建議避開假日及用餐高峰時間。

多元品牌進駐｜全齡層體驗與智慧寵物服務：寰映影城、寵胖胖

除了盒馬鮮生，商場還設有高端影院－寰映影城及大型兒童遊樂園－MELAND。隨著全面開幕，更多知名品牌亦同步進駐，包括美國專業單車品牌－TREK，以及提供智慧寵物綜合服務的寵胖胖等。

商場引進超過130個品牌進駐。（官方網頁截圖）

美食天堂｜多元餐廳與限時咖啡市集：

餐飲方面，商場引進超過20間多元美食及地方菜系。除了光明老字號南粵乳鴿、35年歷史的膳心記粵式煲仔飯及姬夫人火鍋店外，全面開幕後更迎來光明首間海底撈及潮發牛肉店。每逢假日，商場更會舉辦咖啡麵包市集，讓大家一次過品嚐各地特色美食。

打卡必到｜COCO Wetland夢幻綠洲

全面開幕後的另一大亮點絕對是商場內的設計，商場以濕地綠洲為主題，打造出獨特的城市濕地景觀，打破傳統封閉式商場的壓抑感。B館中庭位置設有20米高的巨型燈帶瀑布，在場內隨處可見濕地動物裝飾與叢林秘境，讓顧客在逛商場時，彷彿置身於森林之中漫步。

交通攻略｜3大方法到達：最快40分鐘

從香港出發前往光明區，最快可由西九龍高鐵站直達光明城站，連同轉乘的士全程僅需約40分鐘；若追求性價比與彈性，可經福田或深圳灣口岸轉乘地鐵6號線至光明大街站，車程約1.5小時；想免去轉車煩惱，則推薦在旺角、太子或沙田乘搭跨境直通巴士，約1.5小時即可直達商場。

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