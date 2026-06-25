行李箱禁忌｜千萬別綁絲帶、包行李套！地勤爆內幕：行李極易失蹤

行李箱禁忌｜每逢踏入旅遊旺季，香港人都鍾意飛去世界各地度假，不過在機場行李輸送帶等行李時，最怕見到全場都是一式一樣的深色行李箱。不少港人為了防止撞篋或拿錯行李，都會出盡奇招，例如綁上彩色絲帶、用行李保護套等等。不過，外國有資深機場地勤人員近日指出，這些常見的認行李大法其實暗藏危機，隨時會成為行李失蹤或滯留機場的元兇。即睇下文！



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三大常見認行李習慣如何變成失蹤主因

行李箱禁忌｜一、綁絲帶裝飾：地勤揭極易卡死自動分流輸送帶

不少旅客喜歡在行李箱手柄綁上絲帶或蝴蝶結，以便在輸送帶上一眼認出。然而地勤人員指出，這些延伸出來的裝飾物極易在輸送帶轉彎位或機器縫隙中被纏繞卡死。這不僅會損壞行李箱，更可能導致整條自動分流線癱瘓，連累全機場的行李一同延誤。

綁絲帶裝飾：地勤揭極易卡死自動分流輸送帶（小紅書@阿唔Wu）

行李箱禁忌｜二、使用行李套或綁絲帶：自動條碼掃描器受阻迫轉手動處理

除了物理上的卡阻，行李套與絲帶更會干擾機場的自動條碼掃描系統。地勤人員接受外媒《RSVP Live》訪問時解釋，自動掃描器非常敏銳，任何外加的花紋、行李套或飄揚的絲帶，都有機會遮擋行李標籤，導致系統誤判。一旦無法通過自動掃描，行李就必須轉交人工進行耗時的手動處理；若航班登機在即，行李往往會因趕不及送上飛機而滯留本地。

行李箱禁忌｜三、 保留舊行李貼紙：高靈敏度掃描器易引致分流出錯

部分旅客喜歡保留過往旅程的小型條碼貼紙作為紀念，這同樣是導致行李失蹤的常見原因。高靈敏度的自動掃描器在讀取時，極易被這些舊條碼混淆，甚至誤以為行李需要送往舊的目的地。因此，建議每次出發前務必將所有舊條碼貼紙撕除，以確保行李能準確跟隨航班出發。

行李箱禁忌｜地勤教路4大防撞箱妙招

如果不想行李失蹤，又想在輸送帶上快速認出自己的行李，專家建議可以用以下更安全、不干擾機器的替代方法：

1.鮮艷顏色行李帶：選用一條亮色的行李安全帶，緊緊綁在箱體中間。因為行李帶是平貼在行李箱上面的，不易卡住機器。

2.手柄貼彩色膠紙：在手柄上貼一小段鮮艷的防水彩色膠紙。

3.獨特貼紙：在行李箱表面貼上具辨識度的貼紙，但切記不要貼在會遮擋機場行李標籤的地方。

4.選購行李箱時避開黑色：黑色是全球最普遍的行李箱顏色，失竊風險相對較高，且一旦遺失，失物認領處有成千上萬個一模一樣的黑箱，尋回難度極高。下次買行李箱時，不妨大膽挑選其他少見的顏色。



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