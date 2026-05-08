旅行禁忌｜行李箱舊條碼貼紙不撕後果嚴重！機場揭：隨時上不到機

旅行禁忌｜好多人去旅行都鍾意將行李箱貼滿各個機場的標籤貼紙，覺得係一種戰績或者裝飾。不過，如果你懶得撕掉舊的托運標籤，分分鐘會令你的行李在傳送帶上迷路，甚至無法跟你一齊飛抵目的地！早前有航空公司以及機場地勤人士透露，舊標籤對自動分揀系統的致命影響，隨時令你的行李失蹤，詳情即看下文！



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2大常犯行為嚴重或導致行李滯留。（AI生成）

行李箱2大常犯行為 嚴重或導致行李滯留

行李箱常犯行為1. 不撕舊貼紙玩死自己

根據都柏林機場官方在社交平台的提醒，行李托運系統現已全面自動化。當行李進入地下分揀系統BHS時，掃描儀會全方位讀取條碼Barcode以決定航次與目的地。

機場官方指出：「如果行李箱上留有過往飛行的舊條碼，系統可能會讀取到錯誤資訊，導致行李被送往異常處理區。」最後必須由人手逐一核對，如果你的轉機時間緊迫，行李好大機會趕不到飛機。

唔撕舊貼紙 自動分揀系統會「玩死自己」。（AI生成）

行李箱常犯行為2. 繫彩色絲帶 行李箱的斷手危機

如果你習慣在手柄繫上彩色絲帶或長吊牌，就要快快將它們除下了。愛爾蘭都柏林機場的地勤專家John警告：「那些為了方便辨識而繫上的絲帶，其實經常會卡在自動分揀系統的機械裝置中。」

他解釋，一旦絲帶捲入傳送帶，輕則導致行李被卡住無法前進，重則會扯斷行李手柄，甚至損毀箱體。這也是為什麼有些人的行李抵達時會缺角斷臂的原因之一。

繫彩色絲帶 ,行李箱危機。（AI生成）

3招自保免失行李

自保免失行李1.清空舊標籤

出發前檢查行李箱正反面及側面，徹底清除所有舊的條碼貼紙，包括大的手柄掛牌和細小的條碼貼。

自保免失行李2.保護條碼

確保新的托運貼紙平整，不要貼在箱子的凹凸處，以免掃描儀無法精確讀取。

自保免失行李3.使用獨特標識

既然舊貼紙不能留，可以用鮮艷的行李帶或獨特的吊牌取代，方便自己在行李轉盤一眼認出，又不會干擾機場系統。

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