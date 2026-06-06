旅遊注意｜歐廉航建議行李箱勿選3顏色 證件拍照留存以防無網絡
撰文：中天新聞網
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歐洲第一大廉價航空公司「瑞安航空」（Ryanair）建議，旅客盡量不要選擇使用黑色、灰色或海軍藍顏色的行李箱，因為這3種顏色太過常見，很容易造成混淆。
根據《科克新聞》（cork beo news）報導指出，在瑞安航空發布的聲明建議旅客，如果希望自己的行李箱在傳輸帶上更容易辨認，不要使用黑色、海軍藍或灰色的行李箱，因為有99.9%旅客也都使用這3種顏色，或可以在把手加上彩色行李標籤、絲帶，避免找不到自己的行李廂。
此外，瑞安航空也建議旅客可準備護照、駕照、身分證件影本，並拍照後透過電子郵件寄給自己或用手機拍照留存，好在沒有網路的狀況下使用。
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