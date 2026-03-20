行李箱禁忌｜出行時行李箱是不可或缺的夥伴，但如果使用方式不當，不僅會縮短使用壽命，還可能在出行途中出現拉桿損壞、拉鏈損壞、輪子卡頓等尷尬狀況。有行李箱專家早前在YouTube上分享3大行李箱禁忌，其中他指出，原來大家移動行李箱時採用「拉」的方式都是錯的，長久下去隨時報銷收場。即看下文了解正確用法是怎樣。



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YouTuber 兼行李箱達人阿貴師本身擁有豐富維修行李箱的經驗。他早前在頻道上分享題為《原來我都用錯了 行李箱的 NG 用法講乎你知！看完別再犯了！》的影片，指出大家使用行李箱的一些常見問題，來看看你有無犯下這些行李箱使用禁忌！

阿貴師教大家使用行李箱的正確方法。（YouTube@阿貴師）

行李箱使用禁忌

行李箱使用禁忌｜1. 直接用拉桿提起行李箱

阿貴師說，在上下樓梯時，很多人為了貪圖方便直接抓住拉桿將整個行李箱提起，長期這樣使用會導致拉桿內部的卡榫損裂或斷裂，拉桿就會無法正常固定，更嚴重的是整根脫落。

行李箱使用禁忌｜2. 習慣性斜拉並非平推

他又指，很多人經常遇到箱子不聽話亂跑的情況。他解釋，大家習慣用打斜「拉」行李箱，這種不平均的受力方式會加速後輪子的磨損，導致輪子亂跑。

行李箱使用禁忌｜3. 粗暴對待鋁框箱及扣鎖

在箱蓋未完全對齊密合的情況下強行上鎖，或關箱子時用力過猛。阿貴師指，這些行為會導致扣鎖受到劇烈撞擊而破裂，甚至使整個箱框變形，最終導致行李箱無法蓋緊或損壞。

暴力關箱會導致行李箱損壞。（YouTube@阿貴師）

如果不想行李箱這麼快報銷收場，除了以上3大使用禁忌，還可以學習阿貴師在影片中指出的4個行李箱正確用法：

行李箱正確用法

行李箱正確用法｜1. 不拉桿不斜拉

大家提起行李箱時，一定要用專門的手把，不要用拉桿提起行李箱，避免拉桿無法固定或斷裂。還有對於四輪行李箱，大家應盡量採用平推方式，讓四個輪子平均受力就會順暢很多，但很多人仍習慣以兩輪斜拉的方式來使用。

阿貴師特別提到搬運時不要暴力拖拉、使用開關拉鏈、伸縮把手要輕推輕拉，防止拉鏈斷裂、把手脫軸。

上下樓梯時應提起手把。（YouTube@阿貴師）

行李箱正確用法｜2. 避免超負荷

收拾行李的時候一定要注意不要將行李箱塞到太滿，他指要根據行李箱的材質和設計承重量收納物品，保留適當空間，避免強行拉合拉鏈，減輕箱體及配件的承重壓力。另外行李箱放置物品時，也不要過重。

注意，放置行李箱物品不應超重。（小紅書 @芥末探險家）

行李箱正確用法｜3. 收納時需均勻受力

他指出在放置重物的時候，要盡量分散，千萬不要過於集中，也不要放在行李箱底部或靠近輪子的位置，避免單側集中重物導致箱體受力不均、傾倒或輪子磨損不均，注意尖銳物品要包裹好後再放入箱子裡，防止劃破內膽或頂壓箱體造成外部變形。

行李箱正確用法｜4. 注重日常存放保護

他建議，大家平時不使用行李箱的時候，可以將它放在乾燥、通風的環境，避免曝曬、受潮，否則會導致箱體材質老化、褪色；另外阿貴師還說盡量讓箱子放在平面上，千萬不要在行李箱上堆放重物，這樣會導致箱子受壓變形。

行李箱日常存放也是一大學問。（小紅書 @婧婆婆）

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