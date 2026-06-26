行李箱輪子比馬桶髒58倍！地勤警告千萬別用酒精抹　做錯可致報廢

行李箱清潔｜各位熱愛去旅遊的港人注意！每次去完日本、歐洲、泰國掃貨，一返到屋企，你第一時間是不是隨手就把行李箱拖進客廳，甚至直接放在睡床、沙發上開箱拆禮物？英國一項最新研究驚爆：行李箱轆的含菌量，竟然比家用馬桶座墊污糟40至58倍！ 裡面不僅布滿糞便殘留物，更有機會沾染大腸桿菌和金黃葡萄球菌。如果你不想將外面的廁所細菌直接拖入屋甚至帶上床，就一定要學懂專家傳授的5大清潔與防菌妙招。即睇下文！



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行李箱注意｜倫敦機場實測：行李轆每3平方厘米藏400個菌落

根據旅遊保險公司InsureandGo與倫敦一處機場鐵路樞紐進行的實地測試，研究團隊針對10個行李箱的輪子與底部進行採樣。結果發現，在顯微鏡之下，行李轆的骯髒程度令人咋舌！

實驗室測試顯示：一般馬桶座墊約有10個細菌群落；而行李箱的輪子每3平方厘米就藏有高達400個細菌群落，含菌量高出馬桶40倍！甚至有部分極端樣本的含菌量比馬桶髒了58倍！連行李箱的底座每3平方厘米亦有約350個菌落，同樣是嚴重的細菌吸塵機。

最令人不安的是，研究指出，每日都有數以百萬計的旅客出入機場，行李轆滾過無數骯髒的人行道、公共洗手間、甚至沾到鳥糞。在採樣中，微生物學家發現了厚厚的黴菌、皮屑、金黃葡萄球菌、蠟樣芽胞桿菌，以及最致命的糞便污染指標——大腸桿菌。這些都極易引致皮膚敏感或呼吸道問題。

微生物學家發現了厚厚的黴菌、皮屑、金黃葡萄球菌、蠟樣芽孢桿菌，以及最致命的糞便污染指標——大腸桿菌（圖片來源：InsureandGo）

行李箱注意｜專家教路：5招徹底清潔防菌入屋法

為了減輕行李箱細菌感染的風險，以下微生物學家Amy-May Pointer分享了5大行李清潔法，大家一定要記低：

行李箱清潔方法｜1.選用硬殼行李箱

由於軟殼布面行李箱容易吸水、藏污，因而成為真菌滋生的溫床。在選購時，建議優先考慮硬殼行李箱，從源頭減少細菌黏附的機會。

行李箱清潔方法｜2.即用濕巾或肥皂布擦拭

旅程結束一踏入家門，應立即用消毒濕紙巾，或者沾了肥皂水的抹布，將行李轆及箱底徹底擦拭一遍，這一個動作就能消滅絕大部分的細菌。

行李箱清潔方法｜3.切勿將行李箱放上床

無論是在酒店還是家中，切勿將行李箱放在睡床、沙發或飯枱等接觸食物和身體的地方，避免公廁地板的細菌交叉感染。開箱時應放在玄關地板或行李架上。

行李箱清潔方法｜4.保持手部清潔

搭完飛機、地鐵等公共交通工具，或觸摸完公共洗手間的門把後，在吃東西或碰行李前務必先洗手或消毒雙手，避免將外界病菌轉移到行李箱把手上。

行李箱清潔方法｜5.避開骯髒地方

拉行李時要盡量繞開明顯骯髒的地方。最重要的一點：盡可能不要將行李箱拉進公共廁所的廁格內，輪子沾到的穢物越少，自然越安全。

另外，如果行李轆可以拆下來，Amy-May Pointer建議將它泡在溫熱肥皂水中沖洗，再用稀釋的漂白劑擦拭行李箱硬殼。最好不要用酒精擦拭，因為酒精會破壞塑膠成分結構或導致行李箱破裂，行李轆也有可能會變得難推。

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