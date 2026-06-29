商務艙｜什麼人易免費升級？空姐地勤爆潛規則：2類人機率最高

飛機商務艙｜搭飛機｜免費升級商務艙是每位旅客夢寐以求的幸運際遇！最近，有網民在Threads發文，詢問免費升頭等艙的條件，引發網民討論，更釣出前地勤現身說法，原來有2類人最高機率，尤其是單人的旅客。另外，旅遊平台Skyscanner也揭露1黃金搭乘時段，最易獲免費升級。即睇下文！



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近日，有網民在Threads發文，詢問被航空公司免費升級艙等的旅客通常都具備甚麼條件，帖文引來網民熱烈討論，不少人分享自身的幸運經歷。

免費升級商務艙是每位旅客夢寐以求的幸運際遇。(AI生成圖）

有網民表示，自己曾被免費升級，但當時自己並沒有任何會員等級，拿的也是一般經濟艙機票，因此猜測是因為「單人出行」的緣故才被地勤選中。也有網民留言分享，自己累計被升級過5次，而且都不是一個人，猜測可能是比較早報到的關係；甚至有內行網民指出，曾買過商務艙機票，之後在櫃檯也被免費升級到頭等艙。

前地勤爆潛規則：高級會員與單人旅客最易獲免費升級

留言區同時引來前地勤分享，他指出，航空公司一般都是先看卡別，有自己公司的高級會員就先升自己公司的；若沒有，就查看是否同一個航空聯盟的高級會員 。假如都沒有會員，就是選自己一個人的旅客。

太早報到反而錯失機會

有網民向此提問，是否跟報到時間有關，該前地勤表示，辦理登機時間晚一點報到反而比較有機會，但升艙真的全是幸運，一般正常狀況下，地勤也不會隨便幫旅客升艙，他建議，大家還是早點報到比較安全。也有內行網民指出，若該旅客一個人搭機而且穿著得體，比較有機會獲得升級。

資深空姐：乘客若主動詢問成功率通常超過9成

而資深專飛國際航線的美國空姐Cierra Mistt曾在社交平台上分享過，當航班未滿座時，機組需要調整乘客位置維持飛機平衡，所以後排乘客會被優先安排往前移，升商務艙機率大增。她還指出，航班滿載時，航空公司會徵求自願延後搭機的乘客，給予現金券或機場禮券補償。此時如乘客若詢問地勤可否安排升艙，成功率通常超過9成。

Skyscanner爆1時段商務艙空位最多

另外，根據旅遊搜尋平台《Skyscanner》統計，大家如果想免費升艙可以選擇商務旅客較少的時段，這些時段的商務艙空位更多，升艙機率更大。至於一般工作日早晚高峰，大多數為出差旅客，因此商務艙經常滿座，升等機會也較少。

《Skyscanner》建議，如果想免費升艙可以選擇商務旅客較少的時段。（AI生成圖）

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