航班揭秘｜8個飛機上空服員的秘密暗語　「VIP」並非指尊貴旅客

搭機途中，你以為聽到的只是閒聊用語，卻可能是空服員之間的「機上暗語」。多名機組人員透露，為了快速傳遞情資、維持秩序，機組間會用一套內部代稱溝通。其中最受關注的，莫過於用Bob或Cheerio指涉「有好感的乘客」。



以下整理常見代碼與含義，讓旅客讀懂機上空服員的潛台詞。

飛機上空服員之間8個秘密行話（01製圖）

為了即時交換資訊、迅速判斷狀況，空服員會使用一系列術語👇👇👇

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8個飛機上的秘密行話！只有空服員聽得懂

一名匿名空服員向《eShores》表示，若聽到同事低聲說起「Bob」，通常是Babe On Board的縮寫，意指機上出現讓人眼睛一亮的乘客；而在下機口被輕鬆地道一聲「cheerio」，有時也代表對方特別順眼。她笑稱，遇到這類情況，組員可能會在備餐區互相通報座位，對該名乘客格外客氣，甚至有人會把聯絡方式寫在餐巾紙上。

不過，機上代碼並不只用來「傳情」。為了即時交換資訊、迅速判斷狀況，空服員也會使用一系列術語，Mermaid多半形容把身體橫躺在空位、意圖占位不讓同排坐人的旅客；Code 300或Angel用於指示機上出現死亡事件的嚴重情況；ABP（able-bodied passenger）則是標記在緊急狀況可被請求支援的健康乘客。對登機動線造成阻塞的旅客，機組人員私下會稱作Gate Lice，意指提前在登機口群聚、影響優先登機秩序的人潮。至於常見的VIP，在機艙語境裡不必然是「非常重要的人」，也可能被戲稱為Very Irritating Person，代表特別難以應對。另有一個較為委婉的稱呼Philip，用來指涉惹怒組員的旅客；此名據稱源於PILP（Passenger I’d Like to Punch）的縮略用法，後來改得不那麼刺耳。

飛機上空服員的秘密代碼

1. Bob

Babe On Board，空服員之間用來形容「機上有吸引人的乘客」。

2. Cheerio

若空服員在下機時對你說這句話，可能暗示對你有好感。

3. Mermaid

形容霸佔空位、橫躺或阻止他人同排就座的乘客。

4. Code 300／Angel

機上有人過世時的緊急代號，用以通知組員處理。

5. ABP

Able-Bodied Passenger，指身體狀況良好、可於緊急狀況協助空服員的乘客。

6. Gate Lice

用來稱呼在登機口提前群聚、阻塞動線的乘客。

7. VIP

Very Irritating Person（戲稱），並非「重要人士」，而是指特別難纏或惱人的乘客。

8. Philip

源自PILP（Passenger I’d Like to Punch），指惹怒空服員、可能被列為「問題乘客」的人。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：8個飛機上空服員的祕密暗語！多數旅客從來沒聽過，「VIP」不是尊貴旅客的意思】