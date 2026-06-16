坐飛機穿什麼鞋？空姐憑10款鞋1秒看穿乘客麻煩程度！惡魔3大鞋款

坐飛機穿什麼鞋？下次上機前先望望自己對鞋！美國資深空姐在TikTok分享，憑鞋款就能看穿乘客的「麻煩程度」。她點名穿New Balance和adidas運動鞋的人最常引起她的注意，而穿Crocs的乘客，她則認為較不衛生。此外，她更直言有類鞋款的客人最難搞，每次看到都會苦笑說「祝我們今天好運」，暗示他們是麻煩客人。不禁讓人深生疑問，究竟是哪款鞋被列為空姐眼中的「大魔王」？



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坐飛機穿什麼鞋｜空姐分享「鑑鞋識人」 10款鞋辨麻煩程度

美國西南航空公司一位擁有5年經驗的空姐Cheryl Killough，在TikTok上分享了一系列「鑑鞋識人」的影片，教大家如何從乘客的鞋履，預判他們可能帶來的麻煩程度。以下是她總結出的幾類典型乘客：

坐飛機穿什麼鞋｜好客人3大鞋款

Cheryl Killough在影片中指出了穿3類鞋款的人，都屬於好客人，包括New Balance運動鞋、Timberland及Ugg靴子。

1. New Balance：穿著New Balance運動鞋的人，「可能已有8年未搭過飛機」，但是她見過最討人喜歡、穿NB的人。

2. Timberland：至於穿Timberland的人，一般都懂得做粗活，如果機上遇到緊急狀況可找他們幫忙。

3. Ugg靴子：穿Ugg靴子的人多半非常友善。

坐飛機穿什麼鞋｜性格鮮明客人4大鞋款

1. Dr. Martens：在Cheryl Killough影片中提及，穿Doc Martens短靴的乘客，通常都會有「行李超重」問題。

2. 帆船鞋：穿著帆船鞋的人，她坦言一看便知這些人的政治立場，這些人還會喝2至3杯啤酒才上機。

3. Tory Burch涼鞋：至於穿Tory Burch涼鞋的女性，則容易受TikTok內容影響。

4. adidas：穿adidas運動鞋的人通常來自大學城，不是正準備回大學，就是剛好要回家探望父母。

坐飛機穿什麼鞋｜麻煩客3大鞋款

1. 懶佬鞋（Loafer）：提到麻煩客人，Cheryl Killough則指出，穿懶佬鞋的男人通常是年紀大的退休人士，「很大機會撒尿到廁所地上」。

2. Crocs：穿Crocs洞洞鞋的人，她則不留情面地指，他們「上機前沒有洗澡」，而且「運動褲上可能最少有一撻污漬」，較為不衛生。

3. 毛毛拖鞋：講到「終極大魔王」，Cheryl Killough表示，當她看到穿著「毛毛拖鞋」的乘客時，便會默默祈禱「祝我們今天好運」，暗示絕對是麻煩客人，因她認為，根據自身飛行經驗，穿著「毛毛拖鞋」的乘客通常「要求較多且較難伺候」。

Cheryl Killough的「憑鞋識人」影片上傳後，獲得超過100萬次的瀏覽量，並引來持不同意見的網民留言。有些人深表認同，但也有很多人表示不滿。特別是穿Crocs涼鞋的人，他們解釋，穿這款鞋上機是為了方便和舒適，且放在行李中也不太佔空間，並批評Cheryl Killough不應因此歧視他們。

坐飛機穿什麼鞋｜專家建議：穿透氣度高運動鞋

如果撇除「麻煩程度」不說，其實從航空安全及衛生的角度出發，不少航空專家建議乘客應盡量穿著運動鞋或平底鞋登機。其中航空安全專家Christine Negroni指出，若飛機突然發生事故，地板溫度或會超冷或超熱，加上漏油問題，在走到逃生出口前，或會被玻璃劃破腳掌，因此最好穿透氣度高的運動鞋款坐飛機。