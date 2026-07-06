日本旅遊8大禁忌2026｜護照無跟身罰10萬　擅闖私人窄巷即檢控

日本旅遊禁忌｜去日本自由行，許多我們港人習以為常的旅行行為，例如搭新幹線隨意放大行李箱、街頭影相又或者未經申報帶肉類入境，隨時在不知不覺間觸犯了日本法律！分分鐘被罰款高達300萬日圓（約14.5萬港元），重則可能面臨3年監禁或被永久禁止入境！想知點樣避免，《香港01》「好食玩飛」記者整理以下8大日本旅遊禁忌及詳情與罰款規例，等大家出發前避開中伏位，即看下文！



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日本旅遊禁忌【1】護照不隨身——最高罰10萬日圓

外出切記護照必須隨身攜帶！因為根據日本《入管法》，外國旅客在日本逗留期間，必須隨身攜帶護照以備檢查，若在街頭遇上警察臨時檢查而無法出示，或拒絕出示證件，即屬違法，最高可被處以10萬日圓（約5,000港元）罰款，所以護照一定要跟身！

若在日本街頭遇上警察臨時檢查而無法出示，或拒絕出示證件，即屬違法。（資料圖片）

日本旅遊禁忌【2】未經同意拍照——嚴重可永久拒入境

曾有居日港人在社交專頁分享，日本有3大條例包括個人肖像權、迷惑防止条例及個人情報保護法，保障民眾不被偷拍或分享上網，即使是無心之失都可能會面臨50萬日圓(約25,000港元）罰款，更有機會被永久拒入境，所以在拍照前謹慎！

曾有居日港人在社交專頁分享，日本有3大條例包括個人肖像權、 迷惑防止条例及個人情報保護法，保障民眾不被偷拍或分享上網（資料圖片／Reuters）

日本旅遊禁忌【3】新幹線攜帶特大行李——無預約即罰手續費

原來日本新幹線攜帶「特大行李」要申請？凡乘搭東海道、山陽、九州及西九州新幹線的乘客（屬於東京至福岡等熱門旅遊路線），就謹記留意以下規則！如要攜帶三邊總和為160厘米至250厘米的行李（常見為29吋行李篋），則需要事先預訂設有行李放置處的指定座位，違規者即罰1,000日圓（約50港元）手續費！

⚠️新幹線特大行李規例詳情

日本旅遊禁忌【4】嚴禁攜帶動植物製品——罰300萬日圓

根據日本家畜傳染病預防法，日本嚴格禁止攜帶未經檢疫檢查的畜牧產品，包括肉包、香腸、火腿、肉乾等及新鮮蔬果入境。不論是真空包裝還是在機場免稅店購買的商品，都在管制範圍內。如未經許可違法攜帶肉類製品進入日本，將被判處最高300萬日圓（約14.5萬港元）罰款或被判3年以下的刑期。

日本旅遊禁忌【5】賞櫻為何不能碰？

每年櫻花季都吸引大批港人赴日，部分旅客為求拍攝美照，不惜踐踏樹木或強行拉扯枝條。事實上，這樣做極可能觸犯日本法律，因櫻花樹多屬私有或公共財產，擅自摘花、折枝可構成器物損壞罪。違例者一經定罪，最高可面臨3年有期徒刑或被罰款30萬日圓（約14,500萬港元）。

賞櫻切忌擅自摘花。（資料圖片）

日本旅遊禁忌【6】未滿18歲10點後入電子遊樂場

飯後想去玩，許多人都會到附近的電子遊樂場流連，不過日本《風俗營業法》嚴格規定未成年人士進入電子遊樂場，如夾公仔機店或機舖的時間。未滿16歲人士須在下午6時前離店，只有在監護人陪同下才可逗留至晚上10點，此外未滿18歲人士亦一律禁止於晚上10點後在店內逗留，因此同行有小朋友就要留意！

日本《風俗營業法》嚴格規定未成年人士進入電子遊樂場（如夾公仔機店或機舖）的時間。（JAPAN TRAVEL網站截圖）

日本旅遊禁忌【7】亂用航拍機

使用航拍機的旅客要留意，日本《民用航空法》對無人機有嚴格監管。凡重量超過100克的航拍機，均須向國土交通省實名登記。飛行時更要嚴格遵守日間視距內飛行原則，並與人或物保持至少30米距離，且嚴禁在人群聚集或活動上空飛行，違規者最高可罰款50萬日圓（約25,000萬港幣）或監禁一年。各位在考慮攜帶航拍機就要想清楚！

日本《民用航空法》對無人機有嚴格監管。（資料圖片）

日本旅遊禁忌【8】遊京都注意！千萬不要入小巷打卡

在京都祇園街頭，若有幸與優雅的藝妓擦身而過，合照留念的雀躍心情在所難免。不過，日本政府為保障當地居民與藝妓的個人隱私，京都地方自治組織「祇園町南側地區協議會」已正式實施嚴格規範。根據國際媒體CNN報道，自2019年起，遊客已被禁止進入當地的私道。

如何分辨公道與私道？

公眾道路：祇園的主要大街花見小路屬於公道，遊客可在此自由通行及欣賞街景。

祇園的主要大街花見小路屬於公道，遊客可在此自由通行及欣賞街景。（AI生成圖片）

私人通道：花見小路兩旁、那些充滿歷史古韻的窄巷，絕大部分均屬於私人土地。

目前，這些私人巷弄的入口處皆已豎立了明確的「禁止進入」告示牌。旅客若無視警告擅自闖入私道，或強行對著藝妓進行拍攝，現場的巡邏人員有權即時檢控，並處以10,000日圓（約港幣500元）的罰款。

私人巷弄的入口處皆已豎立了明確的禁止進入告示。（AI生成圖）

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