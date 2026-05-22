2026日本餐廳訂位攻略｜Tabelog App及網頁版搜尋/預約/收費實測
去日本旅行，行程表可以隨意，但三餐絕對不可以「求其」。你可能已經收藏了一堆拉麵店、和牛燒肉、壽司 omakase 的筆記，最後卻敗在「打唔通電話、睇唔明日文網站」上，只好在門口排兩三個鐘。這幾年，日本「日版 OpenRice」Tabelog 不單愈來愈多店支援線上訂位，甚至已經有繁體中文版介面，對香港人、台灣人來說基本上是遊日必備工具。以下就用生活雜誌式步調，帶你由零開始學用 Tabelog，安裝、搜尋、看評分、訂座、收費細節一次講清。
Tabelog 是甚麼？為何人人都在用？
Tabelog（食べログ）是日本最大型的餐廳搜尋、評分及訂位平台，被很多人稱為「日本版 OpenRice」，同時亦是日本本地人找餐廳的頭號參考網站。
收錄超過 80 萬間以上餐廳，覆蓋全日本由巷口拉麵到米芝蓮餐廳。
可以用地區、車站、料理種類、預算等條件搜尋，亦支援地圖模式看附近餐廳位置。
提供詳細評分、食評、相片、價位、菜單、營業時間、是否可訂位等資訊，比只看 Google Map 更「在地」亦更嚴謹。
近年 Tabelog 推出繁體中文網頁與 App 介面，讓不懂日文的旅客也能看懂餐廳資料和菜單翻譯，訂位步驟亦變得直覺得多。不少香港媒體更會將 Tabelog 列入「遊日必備 4 大訂位 App」之一，可見其地位。
安裝 Tabelog：App 與網頁版點揀好？
1. 網頁版：最適合香港 / 海外用家
如果你是香港或台灣用家，其實最簡單是直接用 Tabelog 網頁版，因為：
有繁體中文介面，可切換中文、英文、韓文等語言。
不用日本 Apple ID 或日本 Google Play 帳號，開瀏覽器即可用。
預約流程與 App 相近，搜尋、篩選、看評分功能基本一樣。
做法很簡單：
在瀏覽器輸入「Tabelog 日本」進入平台。
初次進入時選擇語言（有中文），之後介面便會一直沿用。
2. App 版：現在已有繁體中文 App
早期 Tabelog App 只支援日文介面，且多數需要日本 Apple ID / 日本區 Google Play 才能下載，所以很多香港用家會被勸告「用網頁算了」。不過較新的版本已推出繁體中文版 App，在 App Store 介紹中亦清楚標明支援中文介面，並強調可以搜尋附近餐廳、看評分及即時訂位。
安裝大致步驟如下：
在手機 App Store / Google Play 搜尋「Tabelog」或「食べログ」。
確認開發者為日本官方（通常顯示為 Kakaku.com 或 Tabelog 相關公司）。
下載後開啟 App，首次使用時選擇語言（如繁體中文）。
如需收藏餐廳或在 App 內直接訂座，建議免費註冊帳號。
如果你沒有日本 Apple ID，又不想研究區域設定，仍然可以只用網頁版Tabelog 訂位服務，功能已足夠大多數旅客使用。
Tabelog 評分怎樣看？3.5 分其實很高分
香港人看評分很自然會拿 4.x 當「OK」，3.x 覺得普通，但在 Tabelog 世界裡，標準完全不同。
根據多個日本旅遊及美食網站整理：
約 3.0 分已是「正常好吃」，不算雷店。
約 3.3–3.4 分已屬於區域內評價不錯，有一定水準。
3.5 分以上就很罕見，通常會被歸類為人氣名店甚至「百名店」。
不少繁體中文教學特別提醒，只要先在 Tabelog 篩選 3.5 分以上，再配合你可接受的價位，已經可以避開大部分觀光雷店，直接鎖定「日本人都愛去」的好店。
用 Tabelog 搜尋人氣餐廳：從地點、料理到地圖
無論是 App 或網頁版，大致搜尋流程很相似，以下以網頁 / App 通用邏輯來說明，方便你實戰時套用。
Step 1：從首頁輸入地區或車站
打開 Tabelog 之後，你會看到一個明顯的搜尋列，以及熱門地區或主題分類。你可以：
直接輸入「新宿」、「澀谷」、「心齋橋」、「博多」等地區名稱。
搜尋車站＋料理，如「大阪站 拉麵」「澀谷 壽司」。
如果已經身在日本，可使用「搜尋附近餐廳」功能，讓系統以你所在位置顯示周邊選擇。
Step 2：加上料理種類、預算等條件
初步搜尋結果列表可能很長，這時候就要利用篩選條件幫你收窄選擇範圍。
常用條件包括：
料理種類：拉麵、壽司、燒肉、居酒屋、咖啡店、甜品等。
預算：午餐 / 晚餐可分開設定價格區間。
店家特徵：是否可訂位、是否禁煙、是否可使用電子支付等。
評分排序：由高到低排列，讓高分店家排在前面。
不少教學都建議：
先勾「可預約」或「有網上訂位」的選項，省卻最後才發現不能線上訂座的尷尬。
再將評分排序由高至低，加上預算範圍，你很快就得到一份「高評價＋價錢可接受」的候選清單。
Step 3：切換地圖模式，掌握位置感
在搜尋結果頁面，你可以由列表切換到地圖模式，看到每間餐廳的大概位置及距離。
地圖會顯示餐廳標記，點一下即可看到店名、評分、料理種類等基本資料。
對於行程緊湊的人來說，這個模式可以避免選到「明明在同一區，但要行 20 分鐘」的餐廳。
例如你在心齋橋逛街，只要用「附近餐廳」＋料理＋地圖模式，就能迅速挑一間步行 5–10 分鐘內、評分 3.5 以上的燒肉店，完全貼近當地人的生活方式。
看懂餐廳頁面：評分、價錢、菜單、預約關鍵
點進一間餐廳的詳細頁面，你會見到大量資料，以下幾個欄位最值得優先看：
1. 總評分與排名
顯示整體分數，有時會標示該區、該類料理的排名。
若有「百名店」或類似獎項標誌，即代表是 Tabelog 精選店家。
2. 價位與營業時間
通常會分午餐、晚餐兩個價位區間，給你大概預算概念。
營業時間、休息日都寫得很清楚，配搭你的行程較易安排。
3. 付款方式與服務
是否支援信用卡、電子支付、是否有禁煙座位、是否適合家庭或團體等。
4. 菜單與照片
菜單部份很多店家已支援自動翻譯成繁體中文，餐點名稱後面會附上價錢，方便控制預算。
相片會按料理、飲品、店內環境分類，對比 Google Map 相片更清晰細緻。
5. 是否可線上預約
如果餐廳有支援 Tabelog 或合作平台訂位，頁面右側一般會出現日曆或「預約」按鈕。
若只見到電話號碼或其他外部連結，代表需利用電話或其他平台預約。
Tabelog 內直接預約
部分餐廳支援在 Tabelog 內直接訂座，你會在餐廳頁面看到可點選的日曆及時間選項。
一般流程如下：
1. 登入 Tabelog 帳號（沒有的先免費註冊一個）。
2. 在餐廳頁面按下預約 / 日曆按鈕。
3. 選擇用餐日期、時段、人數。
4. 填寫預約人資料（姓名、電話、電郵，部分餐廳會補充備註欄）。
5. 確認預約內容後送出，畫面出現「ご予約完了」或成功提示。
6. 收取確認電郵，當天按時到達即可。
收費說明：Tabelog 系統使用費
不少攻略提到，透過 Tabelog 預約時，一般會收取每單 JPY 440 左右的系統使用費，屬服務費性質，通常不設退還。
有些日子或合作活動期間，會配合旅遊平台推出「訂座費全額回贈」等優惠，例如在指定日期前經合作平台預約並完成用餐，可以獲得點數回贈，把訂座費「變相免費」。
收費、取消與注意事項
訂座費與系統費用
透過 Tabelog 直接預約，多數會收取約 JPY 440 的系統使用費，視個別餐廳或活動而定，原則上不設退還。
取消政策
各餐廳的取消條款不一，有些在 1–2 日前取消不收費，有些高級餐廳可能會收取部分取消費。
準時與到店禮儀
日本餐廳對準時度非常重視，遲到太多有機會被視為 no-show，可能影響你往後在平台的信用評價。
很多熱門餐廳晚市座位都是一輪或兩輪制，準時到達才能完整享用預留的用餐時間。
小貼士：善用「百名店」清單，一次攻略各大城市
Tabelog 每年會公佈不同類別的「百名店」，包括拉麵、咖啡、壽司、燒肉等，很多旅遊網站與美妝生活媒體都會整理成繁體中文清單，方便大家照單全收。
你可以先在 Tabelog 或合作媒體的「百名店」專題頁中，按城市（東京、大阪、京都、福岡等）篩選，挑幾間最想去的店作為此行的「必吃清單」。
然後再回到 Tabelog 檢查這些店是否支援線上訂位，有的話就可以直接預約，沒有的也可至少看評分與評價，決定是否要早些去排隊。
這種玩法有點像把你平時在 IG 上收藏的「打卡餐廳」，升級為一份「日本人認證的美食名單」，再用訂位功能把整個旅程包好。
把「要排兩粒鐘」變成「準時坐低開餐」
對愛去日本的香港人來說，Tabelog 已經不只是查餐廳的工具，而是把「我想去 XXX 吃一餐」變成「我已經有實實在在的 booking」的關鍵一步。配合繁體中文介面、嚴格評分機制的一條龍預約與回贈活動，訂座不再是「識日文先做到」的專利，而是人人都可以輕鬆玩到的旅程標配。
下次計劃日本自由行，不妨先打開 Tabelog，把每一餐當成一個小小儀式：選一間 3.5 分以上的百名店、找個最啱你行程的時段，按幾個鍵，然後在旅行那天準時走進店裡，讓一餐好吃的晚餐，成為那趟旅程最實在的記憶。
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