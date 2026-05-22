2026日本餐廳訂位攻略｜Tabelog App及網頁版搜尋/預約/收費實測

去日本旅行，行程表可以隨意，但三餐絕對不可以「求其」。你可能已經收藏了一堆拉麵店、和牛燒肉、壽司 omakase 的筆記，最後卻敗在「打唔通電話、睇唔明日文網站」上，只好在門口排兩三個鐘。這幾年，日本「日版 OpenRice」Tabelog 不單愈來愈多店支援線上訂位，甚至已經有繁體中文版介面，對香港人、台灣人來說基本上是遊日必備工具。以下就用生活雜誌式步調，帶你由零開始學用 Tabelog，安裝、搜尋、看評分、訂座、收費細節一次講清。



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Tabelog 是甚麼？為何人人都在用？

Tabelog（食べログ）是日本最大型的餐廳搜尋、評分及訂位平台，被很多人稱為「日本版 OpenRice」，同時亦是日本本地人找餐廳的頭號參考網站。

收錄超過 80 萬間以上餐廳，覆蓋全日本由巷口拉麵到米芝蓮餐廳。

可以用地區、車站、料理種類、預算等條件搜尋，亦支援地圖模式看附近餐廳位置。

提供詳細評分、食評、相片、價位、菜單、營業時間、是否可訂位等資訊，比只看 Google Map 更「在地」亦更嚴謹。

近年 Tabelog 推出繁體中文網頁與 App 介面，讓不懂日文的旅客也能看懂餐廳資料和菜單翻譯，訂位步驟亦變得直覺得多。不少香港媒體更會將 Tabelog 列入「遊日必備 4 大訂位 App」之一，可見其地位。

安裝 Tabelog：App 與網頁版點揀好？

1. 網頁版：最適合香港 / 海外用家

如果你是香港或台灣用家，其實最簡單是直接用 Tabelog 網頁版，因為：

有繁體中文介面，可切換中文、英文、韓文等語言。

不用日本 Apple ID 或日本 Google Play 帳號，開瀏覽器即可用。

預約流程與 App 相近，搜尋、篩選、看評分功能基本一樣。



做法很簡單：

在瀏覽器輸入「Tabelog 日本」進入平台。

初次進入時選擇語言（有中文），之後介面便會一直沿用。



2. App 版：現在已有繁體中文 App

早期 Tabelog App 只支援日文介面，且多數需要日本 Apple ID / 日本區 Google Play 才能下載，所以很多香港用家會被勸告「用網頁算了」。不過較新的版本已推出繁體中文版 App，在 App Store 介紹中亦清楚標明支援中文介面，並強調可以搜尋附近餐廳、看評分及即時訂位。

安裝大致步驟如下：

在手機 App Store / Google Play 搜尋「Tabelog」或「食べログ」。

確認開發者為日本官方（通常顯示為 Kakaku.com 或 Tabelog 相關公司）。

下載後開啟 App，首次使用時選擇語言（如繁體中文）。

如需收藏餐廳或在 App 內直接訂座，建議免費註冊帳號。



如果你沒有日本 Apple ID，又不想研究區域設定，仍然可以只用網頁版Tabelog 訂位服務，功能已足夠大多數旅客使用。

Tabelog 評分怎樣看？3.5 分其實很高分

香港人看評分很自然會拿 4.x 當「OK」，3.x 覺得普通，但在 Tabelog 世界裡，標準完全不同。​

根據多個日本旅遊及美食網站整理：

約 3.0 分已是「正常好吃」，不算雷店。

約 3.3–3.4 分已屬於區域內評價不錯，有一定水準。

3.5 分以上就很罕見，通常會被歸類為人氣名店甚至「百名店」。



不少繁體中文教學特別提醒，只要先在 Tabelog 篩選 3.5 分以上，再配合你可接受的價位，已經可以避開大部分觀光雷店，直接鎖定「日本人都愛去」的好店。

用 Tabelog 搜尋人氣餐廳：從地點、料理到地圖

無論是 App 或網頁版，大致搜尋流程很相似，以下以網頁 / App 通用邏輯來說明，方便你實戰時套用。

（Tabelog截圖）

Step 1：從首頁輸入地區或車站

打開 Tabelog 之後，你會看到一個明顯的搜尋列，以及熱門地區或主題分類。你可以：​

直接輸入「新宿」、「澀谷」、「心齋橋」、「博多」等地區名稱。​

搜尋車站＋料理，如「大阪站 拉麵」「澀谷 壽司」。​

如果已經身在日本，可使用「搜尋附近餐廳」功能，讓系統以你所在位置顯示周邊選擇。



Step 2：加上料理種類、預算等條件

初步搜尋結果列表可能很長，這時候就要利用篩選條件幫你收窄選擇範圍。​

常用條件包括：

料理種類：拉麵、壽司、燒肉、居酒屋、咖啡店、甜品等。

預算：午餐 / 晚餐可分開設定價格區間。

店家特徵：是否可訂位、是否禁煙、是否可使用電子支付等。

評分排序：由高到低排列，讓高分店家排在前面。



不少教學都建議：

先勾「可預約」或「有網上訂位」的選項，省卻最後才發現不能線上訂座的尷尬。

再將評分排序由高至低，加上預算範圍，你很快就得到一份「高評價＋價錢可接受」的候選清單。​



Step 3：切換地圖模式，掌握位置感

在搜尋結果頁面，你可以由列表切換到地圖模式，看到每間餐廳的大概位置及距離。

地圖會顯示餐廳標記，點一下即可看到店名、評分、料理種類等基本資料。​

對於行程緊湊的人來說，這個模式可以避免選到「明明在同一區，但要行 20 分鐘」的餐廳。



例如你在心齋橋逛街，只要用「附近餐廳」＋料理＋地圖模式，就能迅速挑一間步行 5–10 分鐘內、評分 3.5 以上的燒肉店，完全貼近當地人的生活方式。

看懂餐廳頁面：評分、價錢、菜單、預約關鍵

點進一間餐廳的詳細頁面，你會見到大量資料，以下幾個欄位最值得優先看：

1. 總評分與排名

顯示整體分數，有時會標示該區、該類料理的排名。

若有「百名店」或類似獎項標誌，即代表是 Tabelog 精選店家。​

2. 價位與營業時間

通常會分午餐、晚餐兩個價位區間，給你大概預算概念。​

營業時間、休息日都寫得很清楚，配搭你的行程較易安排。

3. 付款方式與服務

是否支援信用卡、電子支付、是否有禁煙座位、是否適合家庭或團體等。

4. 菜單與照片

菜單部份很多店家已支援自動翻譯成繁體中文，餐點名稱後面會附上價錢，方便控制預算。

相片會按料理、飲品、店內環境分類，對比 Google Map 相片更清晰細緻。​

5. 是否可線上預約

如果餐廳有支援 Tabelog 或合作平台訂位，頁面右側一般會出現日曆或「預約」按鈕。

若只見到電話號碼或其他外部連結，代表需利用電話或其他平台預約。​

Tabelog 內直接預約

（Tabelog截圖）

部分餐廳支援在 Tabelog 內直接訂座，你會在餐廳頁面看到可點選的日曆及時間選項。

一般流程如下：

1. 登入 Tabelog 帳號（沒有的先免費註冊一個）。

2. 在餐廳頁面按下預約 / 日曆按鈕。

3. 選擇用餐日期、時段、人數。

4. 填寫預約人資料（姓名、電話、電郵，部分餐廳會補充備註欄）。

5. 確認預約內容後送出，畫面出現「ご予約完了」或成功提示。

6. 收取確認電郵，當天按時到達即可。

收費說明：Tabelog 系統使用費

不少攻略提到，透過 Tabelog 預約時，一般會收取每單 JPY 440 左右的系統使用費，屬服務費性質，通常不設退還。

有些日子或合作活動期間，會配合旅遊平台推出「訂座費全額回贈」等優惠，例如在指定日期前經合作平台預約並完成用餐，可以獲得點數回贈，把訂座費「變相免費」。

收費、取消與注意事項

訂座費與系統費用

透過 Tabelog 直接預約，多數會收取約 JPY 440 的系統使用費，視個別餐廳或活動而定，原則上不設退還。

取消政策

各餐廳的取消條款不一，有些在 1–2 日前取消不收費，有些高級餐廳可能會收取部分取消費。

準時與到店禮儀

日本餐廳對準時度非常重視，遲到太多有機會被視為 no-show，可能影響你往後在平台的信用評價。​

很多熱門餐廳晚市座位都是一輪或兩輪制，準時到達才能完整享用預留的用餐時間。

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小貼士：善用「百名店」清單，一次攻略各大城市

Tabelog 每年會公佈不同類別的「百名店」，包括拉麵、咖啡、壽司、燒肉等，很多旅遊網站與美妝生活媒體都會整理成繁體中文清單，方便大家照單全收。

你可以先在 Tabelog 或合作媒體的「百名店」專題頁中，按城市（東京、大阪、京都、福岡等）篩選，挑幾間最想去的店作為此行的「必吃清單」。

然後再回到 Tabelog 檢查這些店是否支援線上訂位，有的話就可以直接預約，沒有的也可至少看評分與評價，決定是否要早些去排隊。



這種玩法有點像把你平時在 IG 上收藏的「打卡餐廳」，升級為一份「日本人認證的美食名單」，再用訂位功能把整個旅程包好。

把「要排兩粒鐘」變成「準時坐低開餐」

對愛去日本的香港人來說，Tabelog 已經不只是查餐廳的工具，而是把「我想去 XXX 吃一餐」變成「我已經有實實在在的 booking」的關鍵一步。配合繁體中文介面、嚴格評分機制的一條龍預約與回贈活動，訂座不再是「識日文先做到」的專利，而是人人都可以輕鬆玩到的旅程標配。

下次計劃日本自由行，不妨先打開 Tabelog，把每一餐當成一個小小儀式：選一間 3.5 分以上的百名店、找個最啱你行程的時段，按幾個鍵，然後在旅行那天準時走進店裡，讓一餐好吃的晚餐，成為那趟旅程最實在的記憶。

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