撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-03-26 06:00

大圍顯徑屋苑最近有大片粉紅花海，有種賞櫻即視感，只有近看才發現是滿開的紅花風鈴木！《香港01》旅遊記者為大家安排好大圍半日遊行程，輕鬆來趟「偽賞櫻」美食之旅。

屯馬綫顯徑站開通後，真的方便了大家去沙田區的周邊地區吃喝玩樂。不如趁著這次顯徑屋苑花見，輕鬆歎個Brunch後再去賞花。

☀上午：大圍3大歎Brunch食店推介

出發賞花前，一於在超多美食的大圍歎份靚Brunch在出發。以下為大家推介3間人氣爆燈、各有特色的食店，每份美食都很IGable呢！點擊圖片睇睇3間食店的推介美食及價錢 👇👇

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🌸下午：顯徑屋苑賞粉紅花海

這片粉紅色花海其實位於顯徑嘉田苑，但看似櫻花不是櫻，點擊圖片睇睇花海所在位置及揭開花卉真身 👇👇

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🌺🌺🌺 同場加映：鬧市5大簕杜鵑打卡花海近港鐵站 青衣公園黃金葉子花瓣夠特別 🌺🌺🌺

本港主要種有紫紅色簕杜鵑，亦有地方種金黃色簕杜鵑，記者為大家整理出最適合打卡、鄰近港鐵站的簕杜鵑好去處。想知適合打卡的簕杜鵑鬧市勝地何處尋，點擊圖片睇睇好去處資訊 👇👇

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