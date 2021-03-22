撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-03-22 18:06

Ryan和Apeach飛來香港見大家！在飛不到韓國的復活節長假去邊好？韓國大熱的《Musée de KAKAO FRIENDS》展覽移師沙田新城市廣場舉行。那麼多趣怪名畫和藝術裝置，等《香港01》旅遊記者為大家介紹8大打卡位加打卡注意位。

《Musée de KAKAO FRIENDS》展覽登陸香港，而且是復活節期間限定！（李琬瑩攝）

大家不用飛首爾，都有機會參觀KAKAO博物館了！因為KAKAO FRIENDS一眾卡通角色變身趣怪又可愛的名畫和藝術裝飾登陸沙田新城市廣場，讓大家任意打卡！7幅名畫你又認得幾多張？

展覽場地多個位置都是打卡位，等記者幫大家整理當中的位置及打卡注意位，讓大家輕鬆跟著影靚相，點擊圖片打卡位、名畫逐張睇 👇👇

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今次有藝術館展覽睇之餘，亦有期間限定店發售大量精品。當然亦不少得可以換領KAKAO FRIENDS限定主題禮品，點擊圖片睇睇換領限定禮品攻略 👇👇

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【KAKAO FRIENDS.New Town Plaza藝術館】 【1】主題展覽 日期：2021年3月23日至5月2日 時間：（平日）12:00-22:00；（周末）10:00-20:00 地點：沙田新城市廣場一期一樓羅馬圓型獻技場 【2】期間限定店 日期：2021年3月23日至5月2日 時間：11:00-22:00 地點：沙田新城市廣場一期一樓東翼（Pizza Express對出）

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