撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-03-23 16:10

去得行山郊遊，有機會都會試下在地美食名物。不過是否出名之後都會變劣食？每次親試後都會有種中伏的感覺，認為名過於實。有網民早前去南丫島食著名的亞婆豆腐花卻大失所望，更列出4宗罪！

網民「許留仙」在Facebook群組「中伏飲食報料區」分享早前去南丫島食著名的亞婆豆腐花，卻大失所望，吃了少許就整完放棄。她更寫出亞婆豆腐花的4宗罪，點擊圖片睇睇事主有吃後感 👇👇

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對於此，網民都熱烈討論，直指亞婆豆腐花早已出名難食，亦有網民有過類似經歷，點擊圖片睇睇網民有什麼分享 👇👇

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事實上，去得郊遊不少人都會想試試在地的名物，少不得的豆腐花、紅豆冰等，但名過於實真的佔太多，以下熱數5大食過先知係伏的名物，大家有是否同意？ 👇👇

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🤣🤣🤣 同場加映：網民嘲三哥鴨血米線「下欄嘢」當上菜？盤點13大出得廳堂下欄美食 🤣🤣🤣

譚仔三哥推出人氣大熱的鴨血米線，但就有網民質疑是「下欄嘢當上菜」。但其實香港有不少所謂「下欄嘢」是大家的至愛。以下整理13大下欄美食，當中一定有你都吃過的 👇👇

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