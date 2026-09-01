Trip.com機票優惠碼｜香港01獨家2%優惠！無門檻+不設折扣上限

Trip.com機票優惠碼｜《香港01》為大家帶來獨家Trip.com機票預訂Promo Code優惠折扣代碼！大家可先在指定Trip.com頁面領取折扣碼，在預訂前輸入即可享2%機票折扣優惠！無論用手機/電腦都可用到優惠！即睇介紹Trip.com 《香港01》讀者專享機票優惠碼詳情以及使用方法。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Trip.com《香港01》讀者專享優惠

憑優惠碼訂機票即享2%折扣

各位《香港01》讀者只需到Trip.com指定頁面領取獨家優惠碼，再憑優惠碼HKTRIPF2在Trip.com訂購機票，即可享2%折扣優惠，而且不設折扣上限！

Trip.com機票優惠碼教學｜如何領取香港01讀者專享2%折扣？

大家可以先到Trip.com指定頁面兌換優惠碼「HKTRIPF2」，然後再到訂購機票的頁面。

先到指定頁面領取優惠碼「HKTRIPF2」。

Trip.com機票優惠碼兌換步驟｜於「我的優惠碼」輸入HKTRIPF2即扣減

大家先揀選想訂購的目的地和日期，在揀選適合的航班後，可在我的優惠碼中輸入「HKTRIPF2」，即享2%的HK01機票優惠。

Trip.com機票優惠｜小編實試成功！東京來回機票即減$80

小編為大家率先測試優惠！先揀選11月紅葉季節的東京來回機票，然後輸入優惠碼「HKTRIPF2」，立即減$80。機票優惠更不設折扣上限！

獨家機票2%優惠詳情：

2%機票優惠碼：HKTRIPF2（不設折扣上限）

5%酒店優惠碼：HKTRIPH5（折扣上限為 HKD70）

推廣／使用日期（「推廣期間」）：即日起至2026年12月31日

旅行／入住日期：即日起至2027年12月31日



「HK01.com/香港01及Trip.com酒店優惠」（本推廣）條款及細則：

1..推廣期間： 即日起至2026年12月31日。

2.入住／出行日期： 即日起至2027年12月31日。

3.推廣期間內，用戶經由「Trip.com x HK01」指定連結（/）前往 Trip.com，並以合資格信用卡或付款方式完成預訂，即可享酒店折扣。優惠適用於全球指定酒店的預付房型。（部分酒店房型不適用；實際優惠以預訂時頁面顯示為準。優惠不適用於機票+酒店套票或門票+酒店套票產品。）

4.優惠碼可於 Trip.com 手機應用程式、電腦版網站（PC）及香港手機版網站使用。

5.使用方法： 於酒店預訂頁面輸入指定優惠碼，即可享 5% 優惠，折扣上限為HKD 70，只適用於房價及稅項。

6.每個帳戶最多可使用優惠碼5次。此優惠不可與其他折扣、推廣或優惠同時使用。

7.如使用優惠碼的訂單被取消，優惠碼將自動退回帳戶，可於推廣期間再次使用。但若透過客服修改後取消該訂單，優惠碼將失效。

8.酒店優惠前之價格為所選房型之原價，可能與酒店公布的零售價有所不同。

9.酒店取消及預付政策會因房型而異；請以預訂時顯示的房間政策為準。

10.Trip.com 對因優惠碼過期、無效、取消、已用完、無法使用或因技術問題而無法使用等情況，概不負責或作任何補償。

11.如發現不法或濫用情況，Trip.com 保留追究法律責任的權利。

12.Trip.com 保留隨時修改或取消此優惠及其條款的權利，恕不另行通知。

13.如有任何爭議，Trip.com 保留最終決定權。



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略