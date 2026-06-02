Klook優惠碼2026｜6月必搶酒店半價 最新信用卡優惠碼+Promo Code

Klook優惠碼合集2026｜如你正計劃去旅行，《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2026年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。



《香港01》獨家優惠碼｜訂酒店慳8%

《香港01》獨家！Klook全城酒店限定優惠—92折！

預訂Klook全球酒店滿HK$400或以上，即享92折，最高減HK$80。不包括除外產品及Klook不定時公佈的相關產品或活動，每名用戶僅可使用此優惠碼一次。優惠數量有限，先到先得，用完即止。

優惠期：即日 至 2026年6月30日

優惠碼：HK26HOTEL8

《香港01》獨家！Klook全城酒店限定優惠— 滿HK$500減HK$100！

預訂Klook全球酒店滿HK$500或以上，即減HK$100 。不包括除外產品及Klook不定時公佈的相關產品或活動，每名用戶僅可使用此優惠碼一次。優惠數量有限，先到先得，用完即止。

優惠期：即日 至 2026年6月30日

優惠碼：HK26HT100

《香港01》獨家！預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿$600享額外 94 折優惠

優惠：《香港01》用戶經Klook預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿HK$600並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享額外94折優惠，最高折扣額HK$100。

優惠期：即日 至 2026年12月31日

優惠碼：HK01HOTEL6

《香港01》獨家！首次Klook預訂酒店 享9折

優惠：適用於港澳地區的用戶在Klook上預訂第一單酒店時使用；最高折扣為$100。

優惠期：即日 至 2026年6月30日

優惠碼：HK26HOTEL

《香港01》獨家！Klook新用戶首單 享95折

優惠：適用於港澳地區的新客在Klook的第一單消費時使用；最高折扣為$75。

優惠期：即日 至 2026年6月30日

優惠碼： HK26NEW

《香港01》獨家！Klook港澳以外產品 減$40

優惠：預訂港澳以外產品單一消費滿$500, 即減$40，不包括除外產品及Klook不定時公佈的相關產品或活動。

優惠期：即日 至 2026年6月30日

優惠碼： HK26OUTB

5-6 月限定「6大酒店優惠」

1. 首單酒店預訂即減 HK$200！

是首次在 Klook 預訂酒店的新用戶，即享直減 HK$200 禮遇，起步即賺！

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2. 日日 00:00 瘋搶 1 折酒店優惠！

每日凌晨零時準時開搶！Klook為你精選全球熱門酒店預訂優惠低至 1 折，挑戰市場最低價

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3. 日日 9PM 中國內地酒店半價！

每晚 9 點特設內地精選酒店半價閃購，助你精明規劃短途旅行！

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4. 中日台泰酒店一口價 HK$499/晚！

Klook為你搜羅中國內地、日本、台灣、泰國等地多間高質酒店，通通以震撼一口價 HK$499/晚發售，免去格價煩惱!

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5. 首推海外三地熱賣酒店5折住宿券! 彈性更改

Klook首推出日本、台灣、新加坡三地 5 折住宿券，並支援近至入住7日前彈性更改，靈活度極高！

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6. 全球酒店 85 折

Klook預訂全線全球酒店均可享高達 85 折優惠。

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5月本月必搶優惠碼

活動減$25

優惠：購買Klook活動滿$500即享$25折扣優惠

優惠期：即日至2026年5月31日 23:59

優惠碼：EARSUMJOY25

活動減$120

優惠：購買Klook活動滿$2,500即享$120折扣優惠

優惠期：即日至2026年5月31日 23:59

優惠碼：EARSUM120

全球租車85折

優惠：適用於香港或澳門用戶訂購全球租車（Klook不定時公佈的指定產品或活動除外）滿$$1800即享85折，最高折扣限額為$270。

優惠期：即日起至2026年6月30日（取車及還車日期）

優惠碼：EARSUMCAR15

Klook Protect 七五折優惠

優惠：Klook Protect無低消門檻折抵25%，最高折扣$331

活動時間：即日起至2026年8月31日前兌換，兌換後5天內有效

優惠碼：HKSMRINS25

大阪酒店 15%

優惠：於Klook預訂大阪指定酒店，無低消門檻，可享85折優惠，每筆預訂最高可減$78。

活動時間：即日起至2026年5月28日前兌換，兌換後15天內有效

優惠碼：OSAKAHOTEL10

日本特急列車車票

優惠：於Klook預訂日本特急列車車票即可享受票價95折優惠，最低消費20美元(約$157)，最高可折抵4美元（約$31）。

優惠期：即日起至2026年5月31日 23:59

優惠碼：EXPRESS5OFF

日韓台全線旅遊產品減$50

優惠：於Klook訂購日本／韓國／台灣全線旅遊產品滿$599，可折抵$50

活動時間：需於2026年5月10日23:59前兌換，有效期至2026年5月31日23:59

優惠碼：ESJPKRTW055O

Klook 優惠專區

遊覽＆體驗、景點門票、交通及酒店限時低至 6 折

領取優惠：日本｜香港＆澳門

恒生信用卡優惠碼

指定酒店滿$1,000減$100

優惠：以恒生信用卡於Klook購買全球指定酒店淨房滿$1,000，並輸入優惠碼，可減$100。

優惠期：即日起至2026年6月30日

優惠碼：HASE25HT100

建行(亞洲)信用卡優惠碼

減$50

優惠：憑建行(亞洲)信用卡（商務卡除外）預訂Klook全部活動和產品，單一淨額簽賬滿$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享$50即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年6月30日23:59

優惠碼：CCBA26ALL50

全部活動和產品減$100

優惠：憑建行 (亞洲)信用卡（商務卡除外）預訂Klook全部活動和產品，單一淨額簽賬滿$1,500或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼，可享$100即時折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年6月30日23:59

優惠碼：CCBA26ALL100

全線產品減$10

優惠：憑建行 (亞洲)信用卡（商務卡除外）預訂全線產品，單一淨額簽帳滿$180或以上，付款時輸入優惠碼並使用銀聯信用卡或扣帳卡付款，可享$10折扣優惠

優惠期：即日起至2026年6月30日23:59

優惠碼：UPI26MAY10

銀聯信用卡或扣帳卡

全線產品即減$50

優惠：憑銀聯信用卡或扣帳卡預訂全線產品，單一淨額簽帳滿$800或以上，可享$50折扣。

優惠期：即日起至2026年5月31日23:59

優惠碼：UPI26MAY50

全線產品即減$120

優惠：憑銀聯信用卡或扣帳卡預訂全線產品，單一淨額簽帳滿$1,500或以上，可享$120折扣優惠。

優惠期：即日起至2026年5月31日23:59

優惠碼：UPI26MAY120

日韓台泰酒店 減$100

優惠：憑銀聯信用卡或扣帳卡預訂指定日韓台泰酒店，單一淨額簽帳滿$1,000或以上，可享$100折扣優惠

優惠期：即日起至2026年5月31日23:59

優惠碼：UPI26MAYHT

歐洲及澳紐活動 減$100

優惠：憑銀聯信用卡或扣帳卡預訂預訂歐洲及澳紐活動，單一淨額簽帳滿$1,000或以上，可享$100折扣優惠，

優惠期：即日起至2026年5月31日23:59

優惠碼：UPI26MAYEA

香港機場快線 減$50

優惠：憑銀聯信用卡或扣帳卡預訂預訂香港機場快線車票，單一淨額簽帳滿$100或以上，可享$50折扣優惠

優惠期：即日起至2026年5月31日23:59

優惠碼：UPI26MAYAEL

PayMe支付優惠碼

全線活動減$15

優惠：預訂全線活動滿$300或以上，並以PayMe付款，即減$15。

優惠期：即日起至2026年5月31日23:59

優惠碼：PM26MAY15

全線活動減$40

優惠：預訂全線活動滿$888或以上，並以PayMe付款，即減$40。

優惠期：即日起至2026年5月31日23:59

優惠碼：PM26MAY40

全球酒店減$100

優惠：預訂全球指定酒店淨房單一簽賬淨金額滿$1,000或以上，即減$100。

優惠期：即日起至2026年6月30日23:59

優惠碼：PM26HT100B

新加坡景點及主題樂園減$80

優惠：預訂新加坡景點及主題樂園單一簽賬淨金額滿$500或以上，即減$80。

優惠期：即日起至2026年6月30日23:59

優惠碼：PM26SGATT80

新加坡酒店減$200

優惠：預訂新加坡酒店單一簽賬淨金額滿$1,000或以上，即減$200。

優惠期：即日起至2026年6月30日23:59

優惠碼：PM26SGHT200

AlipayHK支付優惠

新用戶無門檻95折

優惠：於新用戶在手機APP上首次購物時使用，輸入優惠碼並以AlipayHK付款，即享無門檻折抵5%，最高折扣為$75

優惠期：即日起至2026年6月30日

優惠碼：ALPKLKAPP2

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Klook官方優惠碼

APP首次購物即享95折優惠

使用平台： 只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：BetterOnApp

APP 首次下單酒店商品享95折優惠

使用平台：只適用於APP

優惠期：無限期

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Klook Stay+套票方案

Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。

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