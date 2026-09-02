行李箱頂部神秘拉帶怎麼用？網民揭神功能：開外掛買多10KG戰利品

旅遊｜行李箱｜行李箱是不少人去旅行必備物品之一，但大家除了放衣物在內之外，有沒有留意過行李箱的結構？最近有網民在Threads上發文求助，指發現自己的行李箱有條神秘拉帶，不知道有甚麼用途，引來不少人回應解答。到底這條隱藏拉帶可以怎樣使用？即看下文！



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行李箱｜網民求助：拉帶不知要怎樣用

近日有網民在Threads上發文求助，指發現行李箱上有一條拉帶，但不知道要怎麼用。而這條拉帶藏在行李箱的頂部位置，可以拉出一條長帶出來。

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行李箱拉帶｜實際有甚麼用途？

貼文一出隨即引起不少人留言回應，指只要把拉帶拉出來，就可以用來掛東西。例如大家去旅行，買滿一大袋戰利品不想用手拿著、或是放在行李箱頂部時，拉行李的途中又隨時會掉下來的時候，便可以利用這條行李箱的拉帶把物品綁在行李箱外，甚至有網民更示範可以掛著另一個約重10KG的行李箱。

行李箱｜旅遊達人：1招穿搭釋放行李空間

每次去旅行時都會忍不住爆買，導致行李過重？除了可以利用行李箱拉帶的神秘功能外，有旅遊達人亦分享了1招登機穿搭秘技，可以釋放行李箱1/3空間！大家可以利用「兩層＋一繫」的穿搭登機，即是先選擇一件厚度夠、原本會佔據行李空間的T恤或襯衫當作基底；在中層可套上一件毛衣或連帽外套；最後再將重物「外繫」綁在腰間。透過這個方法，等於把原本要放進隨身行李的兩層衣服「穿」出來了，箱子也瞬間釋放出相當於1/3的容量！

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