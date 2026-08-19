搭飛機行李超重？達人教上機前急救方法　用穿搭策略釋放1/3空間

每次出國前都在為行李收納心煩嗎？明明已經用盡洪荒之力壓縮衣物，行李箱卻總是在最後關頭超重？



根據美國媒體《Parade》報導，作家梅莉莎卡比（Melissa Cabey）揭開了一個讓網友直呼「相見恨晚」的登機穿搭秘技！原來你的登機穿搭，就是你最好的隱形行李空間！

登機這樣穿搭，行李馬上釋放1/3空間

梅莉莎卡比指出，如何在飛機上穿衣，直接決定了你隨身行李（Carry-on）的容量，而這個祕訣的靈感，來自知名網路創作者Heartlynrae在TikTok上的一個搞笑情境，面對隨身行李超重，她只好把箱子裡的毛衣、外套、圍巾、帽子一股腦全穿上身，把自己變成一顆「移動的洋蔥」！

雖然你不用像她一樣誇張到變成米其林寶寶，但這個行為確實點出了省空間的精髓，那就是把最厚重、最佔位的東西，通通移出你的隨身行李，全部穿在身上！

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兩層＋一繫穿搭

不過，想要優雅又有效率地運用這招，必須講究策略。梅莉莎卡比推薦以「兩層＋一繫」的穿搭登機，最能讓行李省空間：

1. 內層（Base Layer）

選擇一件厚度夠、原本會佔據行李空間的T恤或襯衫當作基底。

2. 中層（Middle Layer）

套上一件毛衣、連帽外套或薄開襟衫。

3. 將重物「外繫」（Heavy Outwear）

將你最重的外套（例如牛仔外套或皮衣）不要穿，而是帥氣地綁在腰間。

4. 鞋子

永遠記得，最佔空間、最笨重的鞋子（像是靴子或運動鞋），一定要穿在腳上！

透過這個方法，等於把原本要放進隨身行李的兩層衣服「穿」出來了，箱子也瞬間釋放出相當於1/3的容量，足夠多塞3套衣服或一整組保養品旅行組。

避免登機層層疊疊方法

梅莉莎補充，你可能會擔心這樣層層疊疊，上飛機後不會熱到昏倒嗎？但別慌，這個問題也有解法：

1. 登機後立即「卸甲」

一上機，立刻脫掉多餘的外套。

2. 把衣物變成坐墊

將其中一件外套折疊，墊在你的椅背上作為額外的靠墊，能讓座位更舒服。

3. 把衣物變成暖腿毛毯

將另一件外套展開，蓋在大腿上當作「迷你毛毯」。

4. 放在椅子上當坐墊

如果真的很熱，還可以將其中一件折好，墊在屁股底下當坐墊，這樣可以避免胸口和頭部過熱，達到降溫效果。

梅莉莎說，雖然這些舉動看起來可能有點奇怪，但能省下那筆超重的費用，是絕對是值得！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：出國行李超重怎麼辦？達人教「1招」釋放1/3空間，登機穿搭也藏玄機】